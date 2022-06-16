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ПСБ поддержит строительство туристического кластера "Жемчужина Алтая" - РИА Новости, 16.06.2022
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ПСБ поддержит строительство туристического кластера "Жемчужина Алтая"
ПСБ поддержит строительство туристического кластера "Жемчужина Алтая" - РИА Новости, 16.06.2022
ПСБ поддержит строительство туристического кластера "Жемчужина Алтая"
ПСБ планирует оказать финансово-инвестиционную поддержку строительства рекреационно-оздоровительного комплекса регионального значения "Катунь", который... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T15:54
2022-06-16T15:54
псб (банк псб)
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олег хорохордин
россия
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. ПСБ планирует оказать финансово-инвестиционную поддержку строительства рекреационно-оздоровительного комплекса регионального значения "Катунь", который возводится в составе тематического парка "Жемчужина Алтая" - соответствующее трехстороннее соглашение заключили на ПМЭФ ПСБ, правительство Республики Алтай и выступающее инвестором проекта ООО "ВИП Концепт"."ПСБ принимает активное участие в расширении современной туристической инфраструктуры России. Алтай обладает колоссальным потенциалом для развития туризма, красота природы и аутентичность региона привлекают сюда многочисленных гостей. Строительство туристического кластера – это еще одна возможность для диверсификации экономики республики, роста местного предпринимательства, создания новых рабочих мест. Широкий финансово-кредитный инструментарий ПСБ и наработанная экспертиза в сфере реализации инвестпроектов позволят обогатить туристическую карту России еще одним – теперь алтайским – объектом", – сказал глава ПСБ Петр Фрадков.По словам главы Республики Алтай Олега Хорохордина, рекреационно-оздоровительный комплекс регионального значения не только даст республике новый импульс в развитии санаторно-курортного направления, но и позволит создать около 250 постоянных рабочих мест для наших жителей.
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псб (банк псб), промсвязьбанк, петр фрадков, республика алтай, олег хорохордин, россия, экономика, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
15:54 16.06.2022
 

ПСБ поддержит строительство туристического кластера "Жемчужина Алтая"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРека Катунь в Чемальском районе Республики Алтай
Река Катунь в Чемальском районе Республики Алтай - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. ПСБ планирует оказать финансово-инвестиционную поддержку строительства рекреационно-оздоровительного комплекса регионального значения "Катунь", который возводится в составе тематического парка "Жемчужина Алтая" - соответствующее трехстороннее соглашение заключили на ПМЭФ ПСБ, правительство Республики Алтай и выступающее инвестором проекта ООО "ВИП Концепт".
"ПСБ принимает активное участие в расширении современной туристической инфраструктуры России. Алтай обладает колоссальным потенциалом для развития туризма, красота природы и аутентичность региона привлекают сюда многочисленных гостей. Строительство туристического кластера – это еще одна возможность для диверсификации экономики республики, роста местного предпринимательства, создания новых рабочих мест. Широкий финансово-кредитный инструментарий ПСБ и наработанная экспертиза в сфере реализации инвестпроектов позволят обогатить туристическую карту России еще одним – теперь алтайским – объектом", – сказал глава ПСБ Петр Фрадков.
По словам главы Республики Алтай Олега Хорохордина, рекреационно-оздоровительный комплекс регионального значения не только даст республике новый импульс в развитии санаторно-курортного направления, но и позволит создать около 250 постоянных рабочих мест для наших жителей.
ПМЭФ-2022. Работа форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 15:03Петербургский международный экономический форум — 2022
ПСБ поддержит развитие ключевых проектов Республики Алтай
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ПСБ (Банк ПСБ)ПромсвязьбанкПетр ФрадковРеспублика АлтайОлег ХорохординРоссияЭкономикаПМЭФПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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