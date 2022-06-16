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ПСБ поддержит строительство туристического кластера "Жемчужина Алтая"

ПСБ поддержит строительство туристического кластера "Жемчужина Алтая" - РИА Новости, 16.06.2022

ПСБ поддержит строительство туристического кластера "Жемчужина Алтая"

ПСБ планирует оказать финансово-инвестиционную поддержку строительства рекреационно-оздоровительного комплекса регионального значения "Катунь", который... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T15:54

2022-06-16T15:54

2022-06-16T15:54

псб (банк псб)

промсвязьбанк

петр фрадков

республика алтай

олег хорохордин

россия

экономика

петербургский международный экономический форум — 2022

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. ПСБ планирует оказать финансово-инвестиционную поддержку строительства рекреационно-оздоровительного комплекса регионального значения "Катунь", который возводится в составе тематического парка "Жемчужина Алтая" - соответствующее трехстороннее соглашение заключили на ПМЭФ ПСБ, правительство Республики Алтай и выступающее инвестором проекта ООО "ВИП Концепт"."ПСБ принимает активное участие в расширении современной туристической инфраструктуры России. Алтай обладает колоссальным потенциалом для развития туризма, красота природы и аутентичность региона привлекают сюда многочисленных гостей. Строительство туристического кластера – это еще одна возможность для диверсификации экономики республики, роста местного предпринимательства, создания новых рабочих мест. Широкий финансово-кредитный инструментарий ПСБ и наработанная экспертиза в сфере реализации инвестпроектов позволят обогатить туристическую карту России еще одним – теперь алтайским – объектом", – сказал глава ПСБ Петр Фрадков.По словам главы Республики Алтай Олега Хорохордина, рекреационно-оздоровительный комплекс регионального значения не только даст республике новый импульс в развитии санаторно-курортного направления, но и позволит создать около 250 постоянных рабочих мест для наших жителей.

https://ria.ru/20220616/proekty-1795784075.html

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Алёна Пава

псб (банк псб), промсвязьбанк, петр фрадков, республика алтай, олег хорохордин, россия, экономика, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)