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ПСБ поддержит строительство туристического кластера "Жемчужина Алтая"
ПСБ поддержит строительство туристического кластера "Жемчужина Алтая" - РИА Новости, 16.06.2022
ПСБ поддержит строительство туристического кластера "Жемчужина Алтая"
ПСБ планирует оказать финансово-инвестиционную поддержку строительства рекреационно-оздоровительного комплекса регионального значения "Катунь", который... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T15:54
2022-06-16T15:54
2022-06-16T15:54
псб (банк псб)
промсвязьбанк
петр фрадков
республика алтай
олег хорохордин
россия
экономика
петербургский международный экономический форум — 2022
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. ПСБ планирует оказать финансово-инвестиционную поддержку строительства рекреационно-оздоровительного комплекса регионального значения "Катунь", который возводится в составе тематического парка "Жемчужина Алтая" - соответствующее трехстороннее соглашение заключили на ПМЭФ ПСБ, правительство Республики Алтай и выступающее инвестором проекта ООО "ВИП Концепт"."ПСБ принимает активное участие в расширении современной туристической инфраструктуры России. Алтай обладает колоссальным потенциалом для развития туризма, красота природы и аутентичность региона привлекают сюда многочисленных гостей. Строительство туристического кластера – это еще одна возможность для диверсификации экономики республики, роста местного предпринимательства, создания новых рабочих мест. Широкий финансово-кредитный инструментарий ПСБ и наработанная экспертиза в сфере реализации инвестпроектов позволят обогатить туристическую карту России еще одним – теперь алтайским – объектом", – сказал глава ПСБ Петр Фрадков.По словам главы Республики Алтай Олега Хорохордина, рекреационно-оздоровительный комплекс регионального значения не только даст республике новый импульс в развитии санаторно-курортного направления, но и позволит создать около 250 постоянных рабочих мест для наших жителей.
https://ria.ru/20220616/proekty-1795784075.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псб (банк псб), промсвязьбанк, петр фрадков, республика алтай, олег хорохордин, россия, экономика, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)