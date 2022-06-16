Руденя: корпорация Туризм.рф поможет развитию туризма в Верхневолжье
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя и вице-премьер, председатель совета директоров АО "Корпорация Туризм.РФ" Дмитрий Чернышенко во время подписания соглашения о сотрудничестве в сфере туризма
ТВЕРЬ, 16 июн - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве с корпорацией Туризм.РФ. предусматривающее долгосрочное взаимодействие корпорации и правительства Тверской области в сфере развития туристской инфраструктуры и индустрии гостеприимства, внутреннего и въездного туризма, подписали на ПМЭФ губернатор Игорь Руденя и заместителем председателя правительства РФ, председатель совета директоров АО "Корпорация Туризм.РФ" Дмитрий Чернышенко.
В пресс-службе областного правительства отметили, что за последние шесть лет туристический поток в регион увеличился почти в два раза, а в текущем году ожидается, что регион посетят 2,6 миллиона туристов.
"Реализация соглашения даст новый импульс развитию территорий, входящих в туристско-рекреационный кластер круизного и водного туризма "Волжское море" и межрегиональный туристический маршрут федерального значения "Государева дорога"", – отметил Руденя.
Соглашение предполагает совместную работу по продвижению турпродуктов на внутреннем и международном рынках, обеспечению доступности туристских услуг, отдыха и оздоровления для жителей и гостей области. Предусмотрено создание мастер-планов по развитию туристических территорий Верхневолжья.
12 апреля, 14:23Тверская областьТверская область расширит меры поддержки туризма