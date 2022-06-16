Рейтинг@Mail.ru
Руденя: корпорация Туризм.рф поможет развитию туризма в Верхневолжье - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20220616/turizm-1795851479.html
Руденя: корпорация Туризм.рф поможет развитию туризма в Верхневолжье
Руденя: корпорация Туризм.рф поможет развитию туризма в Верхневолжье - РИА Новости, 16.06.2022
Руденя: корпорация Туризм.рф поможет развитию туризма в Верхневолжье
Соглашение о сотрудничестве с корпорацией Туризм.РФ. предусматривающее долгосрочное взаимодействие корпорации и правительства Тверской области в сфере развития... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T18:05
2022-06-16T18:05
тверская область
тверская область
игорь руденя
дмитрий чернышенко
пмэф
петербургский международный экономический форум (фонд)
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795877717_0:20:1281:740_1920x0_80_0_0_97e45913decfa892a7139be1402a6e66.jpg
ТВЕРЬ, 16 июн - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве с корпорацией Туризм.РФ. предусматривающее долгосрочное взаимодействие корпорации и правительства Тверской области в сфере развития туристской инфраструктуры и индустрии гостеприимства, внутреннего и въездного туризма, подписали на ПМЭФ губернатор Игорь Руденя и заместителем председателя правительства РФ, председатель совета директоров АО "Корпорация Туризм.РФ" Дмитрий Чернышенко.В пресс-службе областного правительства отметили, что за последние шесть лет туристический поток в регион увеличился почти в два раза, а в текущем году ожидается, что регион посетят 2,6 миллиона туристов.Соглашение предполагает совместную работу по продвижению турпродуктов на внутреннем и международном рынках, обеспечению доступности туристских услуг, отдыха и оздоровления для жителей и гостей области. Предусмотрено создание мастер-планов по развитию туристических территорий Верхневолжья.
https://ria.ru/20220412/turpodderzhka-1783110715.html
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795877717_76:0:1168:819_1920x0_80_0_0_4e4f4e9a0262afcbe2cd2729d372dea4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тверская область, игорь руденя, дмитрий чернышенко, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд), туризм, новости - туризм
18:05 16.06.2022
 

Руденя: корпорация Туризм.рф поможет развитию туризма в Верхневолжье

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя и вице-премьер, председатель совета директоров АО "Корпорация Туризм.РФ" Дмитрий Чернышенко во время подписания соглашения о сотрудничестве в сфере туризма
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и вице-премьер, председатель совета директоров АО Корпорация Туризм.РФ Дмитрий Чернышенко во время подписания соглашения о сотрудничестве в сфере туризма - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 16 июн - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве с корпорацией Туризм.РФ. предусматривающее долгосрочное взаимодействие корпорации и правительства Тверской области в сфере развития туристской инфраструктуры и индустрии гостеприимства, внутреннего и въездного туризма, подписали на ПМЭФ губернатор Игорь Руденя и заместителем председателя правительства РФ, председатель совета директоров АО "Корпорация Туризм.РФ" Дмитрий Чернышенко.
В пресс-службе областного правительства отметили, что за последние шесть лет туристический поток в регион увеличился почти в два раза, а в текущем году ожидается, что регион посетят 2,6 миллиона туристов.
"Реализация соглашения даст новый импульс развитию территорий, входящих в туристско-рекреационный кластер круизного и водного туризма "Волжское море" и межрегиональный туристический маршрут федерального значения "Государева дорога"", – отметил Руденя.
Соглашение предполагает совместную работу по продвижению турпродуктов на внутреннем и международном рынках, обеспечению доступности туристских услуг, отдыха и оздоровления для жителей и гостей области. Предусмотрено создание мастер-планов по развитию туристических территорий Верхневолжья.
Город Тверь - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 14:23Тверская область
Тверская область расширит меры поддержки туризма
 
Тверская областьТверская областьИгорь РуденяДмитрий ЧернышенкоПМЭФПетербургский международный экономический форум (фонд)ТуризмНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала