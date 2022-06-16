https://ria.ru/20220616/turizm-1795851479.html

Руденя: корпорация Туризм.рф поможет развитию туризма в Верхневолжье

Руденя: корпорация Туризм.рф поможет развитию туризма в Верхневолжье - РИА Новости, 16.06.2022

Руденя: корпорация Туризм.рф поможет развитию туризма в Верхневолжье

Соглашение о сотрудничестве с корпорацией Туризм.РФ. предусматривающее долгосрочное взаимодействие корпорации и правительства Тверской области в сфере развития... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T18:05

2022-06-16T18:05

2022-06-16T18:05

тверская область

тверская область

игорь руденя

дмитрий чернышенко

пмэф

петербургский международный экономический форум (фонд)

туризм

новости - туризм

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ТВЕРЬ, 16 июн - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве с корпорацией Туризм.РФ. предусматривающее долгосрочное взаимодействие корпорации и правительства Тверской области в сфере развития туристской инфраструктуры и индустрии гостеприимства, внутреннего и въездного туризма, подписали на ПМЭФ губернатор Игорь Руденя и заместителем председателя правительства РФ, председатель совета директоров АО "Корпорация Туризм.РФ" Дмитрий Чернышенко.В пресс-службе областного правительства отметили, что за последние шесть лет туристический поток в регион увеличился почти в два раза, а в текущем году ожидается, что регион посетят 2,6 миллиона туристов.Соглашение предполагает совместную работу по продвижению турпродуктов на внутреннем и международном рынках, обеспечению доступности туристских услуг, отдыха и оздоровления для жителей и гостей области. Предусмотрено создание мастер-планов по развитию туристических территорий Верхневолжья.

https://ria.ru/20220412/turpodderzhka-1783110715.html

тверская область

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Алёна Пава

тверская область, игорь руденя, дмитрий чернышенко, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд), туризм, новости - туризм