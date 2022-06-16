13:22 16.06.2022 (обновлено: 13:52 16.06.2022)
Песков назвал причины сокращения поставок газа в Европу
Пресс-секретарь Песков: поставки газа в Европу сокращаются из-за турбин Siemens и санкций
Компрессорная станция "Казачья". Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это надо спрашивать у "Газпрома". Нам лишь известно, что там проблема с турбинами, проблема с капремонтом, какие-то турбины не возвращаются, ее где-то там заблокировали, то есть опять же это такие последствия санкций, там ничего нет преднамеренного, это вообще проблемы, которые не связаны с нами", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
На вопрос, известно ли, когда турбину могут вернуть, Песков сообщил, что об этом "надо спрашивать у "Газпрома".
Агентство Блумберг с ссылкой на источники сообщало, что ключевое оборудование для функционирования газопровода "Северный поток" не может вернуться после технического обслуживания из Канады из-за антироссийских санкций, поставки в Германию могут быть ограничены на некоторое время. По словам источника, вторая турбина, которая также должна пройти техническое обслуживание, не может быть отправлена за границу. Немецкий концерн Siemens подтвердил, что не может доставить газовую турбину для газопровода "Северный поток" после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций этой страны, компания ищет решение проблемы.
Во вторник "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" он сможет поставлять газ в "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, так как на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности из-за задержек в работе немецкой Siemens.