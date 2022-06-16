Воробьев: логистический центр построят в Домодедово
© Фото : Правительство Московской областиВ Домодедове построят крупный логистический центр стоимостью около 13 млрд. рублей
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Крупный логистический центр общей площадью 145 тысяч квадратных метров построят на территории Особой экономической зоны "Максимиха" в Домодедово, говорится в сообщении пресс-службы правительства Московской области.
Соглашение о взаимодействии в развитии ОЭЗ подписали на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Московской области Андрей Воробьев, генеральный директор ВТБ Недвижимости Олег Барков, руководители "Мультимодального центра Усады" Евгений Стуров и ООО "Промышленно-продовольственного кластера "Максимиха" Андрей Филатов.
"Не стоит лишний раз говорить насколько важное значение имеет логистика для бизнеса, для новых инвесторов. Это один из факторов, почему они с удовольствием приходят к нам. Московский регион - крупнейший центр логистики и дистрибуции и потребительский рынок в стране, мы стараемся больше строить специализированные терминально-логистические объекты, создавать распределительную инфраструктуру, - приводятся слова Воробьева.
Общий объем инвестиций составит 13 миллиардов рублей. Проект планируется завершить в 2024 году.