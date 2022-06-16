Рейтинг@Mail.ru
Воробьев: логистический центр построят в Домодедово - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220616/tsentr-1795881141.html
Воробьев: логистический центр построят в Домодедово
Воробьев: логистический центр построят в Домодедово - РИА Новости, 16.06.2022
Воробьев: логистический центр построят в Домодедово
Крупный логистический центр общей площадью 145 тысяч квадратных метров построят на территории Особой экономической зоны "Максимиха" в Домодедово, говорится в... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T18:06
2022-06-16T18:06
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
экономика
пмэф
петербургский международный экономический форум (фонд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795879309_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_b443623e23724c5e5cc0c8ae50ef0a38.jpg
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Крупный логистический центр общей площадью 145 тысяч квадратных метров построят на территории Особой экономической зоны "Максимиха" в Домодедово, говорится в сообщении пресс-службы правительства Московской области.Соглашение о взаимодействии в развитии ОЭЗ подписали на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Московской области Андрей Воробьев, генеральный директор ВТБ Недвижимости Олег Барков, руководители "Мультимодального центра Усады" Евгений Стуров и ООО "Промышленно-продовольственного кластера "Максимиха" Андрей Филатов.Общий объем инвестиций составит 13 миллиардов рублей. Проект планируется завершить в 2024 году.
https://ria.ru/20220616/soglashenie-1795753789.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795879309_127:0:1087:720_1920x0_80_0_0_0bdc2723c32516de7501dd029f57b0dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей воробьев, московская область (подмосковье), экономика, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
18:06 16.06.2022
 

Воробьев: логистический центр построят в Домодедово

© Фото : Правительство Московской областиВ Домодедове построят крупный логистический центр стоимостью около 13 млрд. рублей
В Домодедове построят крупный логистический центр стоимостью около 13 млрд. рублей - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Фото : Правительство Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Крупный логистический центр общей площадью 145 тысяч квадратных метров построят на территории Особой экономической зоны "Максимиха" в Домодедово, говорится в сообщении пресс-службы правительства Московской области.
Соглашение о взаимодействии в развитии ОЭЗ подписали на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Московской области Андрей Воробьев, генеральный директор ВТБ Недвижимости Олег Барков, руководители "Мультимодального центра Усады" Евгений Стуров и ООО "Промышленно-продовольственного кластера "Максимиха" Андрей Филатов.
"Не стоит лишний раз говорить насколько важное значение имеет логистика для бизнеса, для новых инвесторов. Это один из факторов, почему они с удовольствием приходят к нам. Московский регион - крупнейший центр логистики и дистрибуции и потребительский рынок в стране, мы стараемся больше строить специализированные терминально-логистические объекты, создавать распределительную инфраструктуру, - приводятся слова Воробьева.
Общий объем инвестиций составит 13 миллиардов рублей. Проект планируется завершить в 2024 году.
Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин и губернатор Московской области Андрей Воробьев после подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
14:06Новости Подмосковья
Подмосковье на ПМЭФ подписало соглашение о расширении сотрудничества с ВТБ
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)ЭкономикаПМЭФПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала