Воробьев: логистический центр построят в Домодедово

"Не стоит лишний раз говорить насколько важное значение имеет логистика для бизнеса, для новых инвесторов. Это один из факторов, почему они с удовольствием приходят к нам. Московский регион - крупнейший центр логистики и дистрибуции и потребительский рынок в стране, мы стараемся больше строить специализированные терминально-логистические объекты, создавать распределительную инфраструктуру, - приводятся слова Воробьева.