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В Липецкой области появится новый логистический центр за 2 млрд рублей - РИА Новости, 16.06.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220616/tsentr-1795849140.html
В Липецкой области появится новый логистический центр за 2 млрд рублей
В Липецкой области появится новый логистический центр за 2 млрд рублей - РИА Новости, 16.06.2022
В Липецкой области появится новый логистический центр за 2 млрд рублей
Соглашение о строительстве логистического центра в Липецкой области подписано в рамках ПМЭФ–2022 администрация региона и ГК "Шанс". Размер инвестиционных... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T17:11
2022-06-16T17:11
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
экономика
пмэф
петербургский международный экономический форум (фонд)
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ЛИПЕЦК, 16 июн – РИА Новости. Соглашение о строительстве логистического центра в Липецкой области подписано в рамках ПМЭФ–2022 администрация региона и ГК "Шанс". Размер инвестиционных вложений в проект составит 2 миллиарда рублей, поделился после подписания губернатор Игорь Артамонов.Он пояснил, что ГК "Шанс" является региональным партнером с 2020 года. Компания стала резидентом ОЭЗ "Липецк", открыв на Елецкой площадке ОЭЗ завод по производству средств защиты растений "Шанс Энтерпрайз". Инвестиции в проект тогда составили более 4 миллиардов рублей. Мощность завода – 50 миллионов литров готовой продукции в год. В 2022 году "Шанс Энтерпрайз" включён в перечень системообразующих организаций российской экономики.Подписанное соглашение позволит группе компаний продолжить развитие производства и расширение рынка сбыта продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья. ГК "Шанс" планирует построить на Елецкой площадке ОЭЗ "Липецк" распределительный центр завода "Шанс Энтерпрайз". Он будет рассчитан на полный объём хранения порядка 70 тысяч мест. Ожидаемая площадь застройки составит около 12 гектаров. Строительство логистического центра позволит создать в регионе более 50 новых рабочих мест."Мы приветствуем и поддерживаем намерение группы компаний "Шанс" расширить своё присутствие на площадке липецкой экономзоны. Со своей стороны, готовы оказать необходимую поддержку в реализации проекта", – прокомментировал Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов, экономика, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
17:11 16.06.2022
 

В Липецкой области появится новый логистический центр за 2 млрд рублей

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов на ПМЭФ-2022
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на ПМЭФ-2022
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 16 июн – РИА Новости. Соглашение о строительстве логистического центра в Липецкой области подписано в рамках ПМЭФ–2022 администрация региона и ГК "Шанс". Размер инвестиционных вложений в проект составит 2 миллиарда рублей, поделился после подписания губернатор Игорь Артамонов.
Он пояснил, что ГК "Шанс" является региональным партнером с 2020 года. Компания стала резидентом ОЭЗ "Липецк", открыв на Елецкой площадке ОЭЗ завод по производству средств защиты растений "Шанс Энтерпрайз". Инвестиции в проект тогда составили более 4 миллиардов рублей. Мощность завода – 50 миллионов литров готовой продукции в год. В 2022 году "Шанс Энтерпрайз" включён в перечень системообразующих организаций российской экономики.
Подписанное соглашение позволит группе компаний продолжить развитие производства и расширение рынка сбыта продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья. ГК "Шанс" планирует построить на Елецкой площадке ОЭЗ "Липецк" распределительный центр завода "Шанс Энтерпрайз". Он будет рассчитан на полный объём хранения порядка 70 тысяч мест. Ожидаемая площадь застройки составит около 12 гектаров. Строительство логистического центра позволит создать в регионе более 50 новых рабочих мест.
"Мы приветствуем и поддерживаем намерение группы компаний "Шанс" расширить своё присутствие на площадке липецкой экономзоны. Со своей стороны, готовы оказать необходимую поддержку в реализации проекта", – прокомментировал Артамонов.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 15:25Липецкая область
Власти Липецкой области окажут поддержку резидентам ОЭЗ "Липецк"
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновЭкономикаПМЭФПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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