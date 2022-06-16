Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал цену, которая обрушит мировой рынок нефти - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220616/tsena-1795619079.html
Эксперт назвал цену, которая обрушит мировой рынок нефти
Эксперт назвал цену, которая обрушит мировой рынок нефти - РИА Новости, 16.06.2022
Эксперт назвал цену, которая обрушит мировой рынок нефти
Катализатором обрушения рынка нефти может стать как слишком высокая, так и слишком низкая цена барреля. Это необычная ситуация, не имеющая аналогов, рассказал... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T02:17
2022-06-16T02:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
сша
brent
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_0:201:3283:2048_1920x0_80_0_0_d58e2337ff8b5fa4cafc85a28c9554ba.jpg
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Катализатором обрушения рынка нефти может стать как слишком высокая, так и слишком низкая цена барреля. Это необычная ситуация, не имеющая аналогов, рассказал агентству "Прайм" специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.В течение последних нескольких недель нефть Brent стоила в диапазоне 115-125 долларов за баррель, но это далеко не предел удорожания топлива. "Она будет больше 150 долларов, а дальше вполне реальным видится и восхождение до 200 долларов за баррель", - отмечает Островский. Это может привести к краху рынка, так как будущие вложения в нефтегазовую сферу обернутся провалом. В тот момент цены начнут опускаться.Нижняя планка стоимости "черного золота", которая окажется для рынка критичной, зависит от рентабельности добычи, которая отличается в разных странах. Стоимость нефти 50 долларов за баррель и ниже сделает ее добычу нерентабельной, например, в США, но для того, чтобы производители начали разоряться, она должна продержаться на этом уровне как минимум год, указал Островский.
https://ria.ru/20220614/opek-1795317692.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_6662b8cc3c8b847413b2faffa5ad6b5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, сша, brent
02:17 16.06.2022
 
Эксперт назвал цену, которая обрушит мировой рынок нефти

Эксперт Островский предрек крах мирового рынка нефти при цене за баррель в 200 долларов

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Катализатором обрушения рынка нефти может стать как слишком высокая, так и слишком низкая цена барреля. Это необычная ситуация, не имеющая аналогов, рассказал агентству "Прайм" специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.
В течение последних нескольких недель нефть Brent стоила в диапазоне 115-125 долларов за баррель, но это далеко не предел удорожания топлива. "Она будет больше 150 долларов, а дальше вполне реальным видится и восхождение до 200 долларов за баррель", - отмечает Островский. Это может привести к краху рынка, так как будущие вложения в нефтегазовую сферу обернутся провалом. В тот момент цены начнут опускаться.
Официальная встреча Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 20:57
Цены на нефть растут после публикации доклада ОПЕК
Нижняя планка стоимости "черного золота", которая окажется для рынка критичной, зависит от рентабельности добычи, которая отличается в разных странах. Стоимость нефти 50 долларов за баррель и ниже сделает ее добычу нерентабельной, например, в США, но для того, чтобы производители начали разоряться, она должна продержаться на этом уровне как минимум год, указал Островский.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьСШАBrent
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала