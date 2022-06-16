https://ria.ru/20220616/tsena-1795619079.html

Эксперт назвал цену, которая обрушит мировой рынок нефти

Эксперт назвал цену, которая обрушит мировой рынок нефти - РИА Новости, 16.06.2022

Эксперт назвал цену, которая обрушит мировой рынок нефти

Катализатором обрушения рынка нефти может стать как слишком высокая, так и слишком низкая цена барреля. Это необычная ситуация, не имеющая аналогов, рассказал... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T02:17

2022-06-16T02:17

2022-06-16T02:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

сша

brent

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Катализатором обрушения рынка нефти может стать как слишком высокая, так и слишком низкая цена барреля. Это необычная ситуация, не имеющая аналогов, рассказал агентству "Прайм" специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.В течение последних нескольких недель нефть Brent стоила в диапазоне 115-125 долларов за баррель, но это далеко не предел удорожания топлива. "Она будет больше 150 долларов, а дальше вполне реальным видится и восхождение до 200 долларов за баррель", - отмечает Островский. Это может привести к краху рынка, так как будущие вложения в нефтегазовую сферу обернутся провалом. В тот момент цены начнут опускаться.Нижняя планка стоимости "черного золота", которая окажется для рынка критичной, зависит от рентабельности добычи, которая отличается в разных странах. Стоимость нефти 50 долларов за баррель и ниже сделает ее добычу нерентабельной, например, в США, но для того, чтобы производители начали разоряться, она должна продержаться на этом уровне как минимум год, указал Островский.

https://ria.ru/20220614/opek-1795317692.html

сша

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, цены на нефть, сша, brent