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Трибунал в ДНР будет максимально открытым и прозрачным, заявил Пушилин - РИА Новости, 16.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/tribunal-1795694024.html
Трибунал в ДНР будет максимально открытым и прозрачным, заявил Пушилин
Трибунал в ДНР будет максимально открытым и прозрачным, заявил Пушилин - РИА Новости, 16.06.2022
Трибунал в ДНР будет максимально открытым и прозрачным, заявил Пушилин
Донецкая Народная Республика проведет трибунал над украинскими националистами максимально открыто и прозрачно, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T11:45
2022-06-16T11:56
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Донецкая Народная Республика проведет трибунал над украинскими националистами максимально открыто и прозрачно, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Мы планируем поступить максимально открыто, что мы и сделаем – все чтобы было прозрачно, чтобы не оставить никакие шансы нашим оппонентам с другой стороны, что выносятся справедливые решения по каждому преступлению, чтобы никто не ушел от наказания", - сказал он.По словам Пушилина, первый этап трибунала состоится до конца лета, "затягивать было бы неправильно с нашей стороны". "Что касается участия других стран, вопрос находится в проработке. Пока преждевременно оглашать участников, но я вам так скажу – понятно, это Донецкая и Луганская народные республики, конечно, мы рассчитываем, что и Россия будет участвовать с учетом того, что есть и граждане России, которые пострадали из-за тех преступлений, которые совершали по сути неонацисты. По следующим странам чуть позже мы уже будем говорить. Почему? Потому что вы же знаете эти двойные стандарты", - отметил глава ДНР.Он сообщил также, что в ДНР рассчитывают на освещение трибунала западными СМИ.
https://ria.ru/20220616/naemniki-1795669392.html
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, ситуация в днр и лнр
11:45 16.06.2022 (обновлено: 11:56 16.06.2022)
 
Трибунал в ДНР будет максимально открытым и прозрачным, заявил Пушилин

Пушилин: ДНР проведет трибунал над украинскими националистами открыто и прозрачно

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин дает интервью на стенде РИА Новости
Глава ДНР Денис Пушилин дает интервью на стенде РИА Новости - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Глава ДНР Денис Пушилин дает интервью на стенде РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Донецкая Народная Республика проведет трибунал над украинскими националистами максимально открыто и прозрачно, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Мы планируем поступить максимально открыто, что мы и сделаем – все чтобы было прозрачно, чтобы не оставить никакие шансы нашим оппонентам с другой стороны, что выносятся справедливые решения по каждому преступлению, чтобы никто не ушел от наказания", - сказал он.
По словам Пушилина, первый этап трибунала состоится до конца лета, "затягивать было бы неправильно с нашей стороны". "Что касается участия других стран, вопрос находится в проработке. Пока преждевременно оглашать участников, но я вам так скажу – понятно, это Донецкая и Луганская народные республики, конечно, мы рассчитываем, что и Россия будет участвовать с учетом того, что есть и граждане России, которые пострадали из-за тех преступлений, которые совершали по сути неонацисты. По следующим странам чуть позже мы уже будем говорить. Почему? Потому что вы же знаете эти двойные стандарты", - отметил глава ДНР.
Он сообщил также, что в ДНР рассчитывают на освещение трибунала западными СМИ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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