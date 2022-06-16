11:45 16.06.2022 (обновлено: 11:56 16.06.2022)
Трибунал в ДНР будет максимально открытым и прозрачным, заявил Пушилин
Пушилин: ДНР проведет трибунал над украинскими националистами открыто и прозрачно
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин дает интервью на стенде РИА Новости
Глава ДНР Денис Пушилин дает интервью на стенде РИА Новости
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Донецкая Народная Республика проведет трибунал над украинскими националистами максимально открыто и прозрачно, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Мы планируем поступить максимально открыто, что мы и сделаем – все чтобы было прозрачно, чтобы не оставить никакие шансы нашим оппонентам с другой стороны, что выносятся справедливые решения по каждому преступлению, чтобы никто не ушел от наказания", - сказал он.
По словам Пушилина, первый этап трибунала состоится до конца лета, "затягивать было бы неправильно с нашей стороны". "Что касается участия других стран, вопрос находится в проработке. Пока преждевременно оглашать участников, но я вам так скажу – понятно, это Донецкая и Луганская народные республики, конечно, мы рассчитываем, что и Россия будет участвовать с учетом того, что есть и граждане России, которые пострадали из-за тех преступлений, которые совершали по сути неонацисты. По следующим странам чуть позже мы уже будем говорить. Почему? Потому что вы же знаете эти двойные стандарты", - отметил глава ДНР.
Он сообщил также, что в ДНР рассчитывают на освещение трибунала западными СМИ.