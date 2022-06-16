https://ria.ru/20220616/tribunal-1795694024.html

Трибунал в ДНР будет максимально открытым и прозрачным, заявил Пушилин

Трибунал в ДНР будет максимально открытым и прозрачным, заявил Пушилин - РИА Новости, 16.06.2022

Трибунал в ДНР будет максимально открытым и прозрачным, заявил Пушилин

Донецкая Народная Республика проведет трибунал над украинскими националистами максимально открыто и прозрачно, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T11:45

2022-06-16T11:45

2022-06-16T11:56

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

украина

ситуация в днр и лнр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Донецкая Народная Республика проведет трибунал над украинскими националистами максимально открыто и прозрачно, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Мы планируем поступить максимально открыто, что мы и сделаем – все чтобы было прозрачно, чтобы не оставить никакие шансы нашим оппонентам с другой стороны, что выносятся справедливые решения по каждому преступлению, чтобы никто не ушел от наказания", - сказал он.По словам Пушилина, первый этап трибунала состоится до конца лета, "затягивать было бы неправильно с нашей стороны". "Что касается участия других стран, вопрос находится в проработке. Пока преждевременно оглашать участников, но я вам так скажу – понятно, это Донецкая и Луганская народные республики, конечно, мы рассчитываем, что и Россия будет участвовать с учетом того, что есть и граждане России, которые пострадали из-за тех преступлений, которые совершали по сути неонацисты. По следующим странам чуть позже мы уже будем говорить. Почему? Потому что вы же знаете эти двойные стандарты", - отметил глава ДНР.Он сообщил также, что в ДНР рассчитывают на освещение трибунала западными СМИ.

https://ria.ru/20220616/naemniki-1795669392.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, ситуация в днр и лнр