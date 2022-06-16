https://ria.ru/20220616/transport-1795901996.html

Путин предложил расширить поддержку спроса на коммерческий автотранспорт

Путин предложил расширить поддержку спроса на коммерческий автотранспорт - РИА Новости, 16.06.2022

Путин предложил расширить поддержку спроса на коммерческий автотранспорт

Президент России Владимир Путин заявил, что многие компании придерживают текущие инвестиции на приобретение коммерческого автотранспорта, надо подумать над... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T19:12

2022-06-16T19:12

2022-06-16T19:12

экономика

россия

владимир путин

авто

транспорт

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СТРЕЛЬНА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что многие компании придерживают текущие инвестиции на приобретение коммерческого автотранспорта, надо подумать над расширением программ поддержки спроса на эту технику."Если на рынке легковых автомобилей сейчас главная проблема связана с предложением, то рынок коммерческой техники может столкнуться с дефицитом спроса. Здесь основной покупатель - это бизнес, транспортные компании. Многие из них сейчас придерживают инвестиции, анализируют текущую рыночную и логистическую обстановку, в том числе с запретом въезда грузовиков российских компаний в Европу", - сказал Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности."В этой связи предлагаю шире смотреть на различные программы продержки спроса на коммерческий автотранспорт и, безусловно, важно повышать их эффективность", - отметил глава государства.

https://ria.ru/20220616/avtovaz-1795777952.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, владимир путин, авто, транспорт