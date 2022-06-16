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Путин предложил расширить поддержку спроса на коммерческий автотранспорт - РИА Новости, 16.06.2022
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Путин предложил расширить поддержку спроса на коммерческий автотранспорт
Путин предложил расширить поддержку спроса на коммерческий автотранспорт - РИА Новости, 16.06.2022
Путин предложил расширить поддержку спроса на коммерческий автотранспорт
Президент России Владимир Путин заявил, что многие компании придерживают текущие инвестиции на приобретение коммерческого автотранспорта, надо подумать над... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T19:12
2022-06-16T19:12
экономика
россия
владимир путин
авто
транспорт
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СТРЕЛЬНА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что многие компании придерживают текущие инвестиции на приобретение коммерческого автотранспорта, надо подумать над расширением программ поддержки спроса на эту технику."Если на рынке легковых автомобилей сейчас главная проблема связана с предложением, то рынок коммерческой техники может столкнуться с дефицитом спроса. Здесь основной покупатель - это бизнес, транспортные компании. Многие из них сейчас придерживают инвестиции, анализируют текущую рыночную и логистическую обстановку, в том числе с запретом въезда грузовиков российских компаний в Европу", - сказал Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности."В этой связи предлагаю шире смотреть на различные программы продержки спроса на коммерческий автотранспорт и, безусловно, важно повышать их эффективность", - отметил глава государства.
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экономика, россия, владимир путин, авто, транспорт
19:12 16.06.2022
 
Путин предложил расширить поддержку спроса на коммерческий автотранспорт

Президент Путин предложил расширить поддержку спроса на коммерческий автотранспорт

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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СТРЕЛЬНА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что многие компании придерживают текущие инвестиции на приобретение коммерческого автотранспорта, надо подумать над расширением программ поддержки спроса на эту технику.
"Если на рынке легковых автомобилей сейчас главная проблема связана с предложением, то рынок коммерческой техники может столкнуться с дефицитом спроса. Здесь основной покупатель - это бизнес, транспортные компании. Многие из них сейчас придерживают инвестиции, анализируют текущую рыночную и логистическую обстановку, в том числе с запретом въезда грузовиков российских компаний в Европу", - сказал Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.
"В этой связи предлагаю шире смотреть на различные программы продержки спроса на коммерческий автотранспорт и, безусловно, важно повышать их эффективность", - отметил глава государства.
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