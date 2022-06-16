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СМИ: Эстония, вероятно, поставляет топливо из России в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 16.06.2022
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СМИ: Эстония, вероятно, поставляет топливо из России в Саудовскую Аравию
СМИ: Эстония, вероятно, поставляет топливо из России в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 16.06.2022
СМИ: Эстония, вероятно, поставляет топливо из России в Саудовскую Аравию
Эстония, вероятно, поставляет топливо в Саудовскую Аравию из России, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T15:08
2022-06-16T15:08
экономика
россия
саудовская аравия
эстония
европа
топливо
ближний восток
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Эстония, вероятно, поставляет топливо в Саудовскую Аравию из России, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источники."Эстония, страна, не имеющая ни одного нефтеперерабатывающего завода, увеличила поставки топлива в Саудовскую Аравию. В действительности, скорее всего, грузы поступили из России", - сообщает агентство со ссылкой на управляющего директора по Ближнему Востоку консалтинговой компании FGE Имана Насери (Iman Nasseri).Согласно сообщению, в июне балтийская страна поставит крупнейшему в мире экспортеру нефти больше топлива для электростанций и судоходства, чем в любой другой месяц за последние несколько лет.По словам Насери, за январь-май страна импортировала 8 миллионов баррелей топлива, большая часть из которых поступила из России.
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россия
саудовская аравия
эстония
европа
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экономика, россия, саудовская аравия, эстония, европа, топливо, ближний восток
15:08 16.06.2022
 
СМИ: Эстония, вероятно, поставляет топливо из России в Саудовскую Аравию

Bloomberg: Эстония, вероятно, поставляет топливо из России в Саудовскую Аравию

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Эстония, вероятно, поставляет топливо в Саудовскую Аравию из России, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Эстония, страна, не имеющая ни одного нефтеперерабатывающего завода, увеличила поставки топлива в Саудовскую Аравию. В действительности, скорее всего, грузы поступили из России", - сообщает агентство со ссылкой на управляющего директора по Ближнему Востоку консалтинговой компании FGE Имана Насери (Iman Nasseri).
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Согласно сообщению, в июне балтийская страна поставит крупнейшему в мире экспортеру нефти больше топлива для электростанций и судоходства, чем в любой другой месяц за последние несколько лет.
По словам Насери, за январь-май страна импортировала 8 миллионов баррелей топлива, большая часть из которых поступила из России.
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