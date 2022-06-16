https://ria.ru/20220616/toplivo-1795786727.html

СМИ: Эстония, вероятно, поставляет топливо из России в Саудовскую Аравию

СМИ: Эстония, вероятно, поставляет топливо из России в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 16.06.2022

СМИ: Эстония, вероятно, поставляет топливо из России в Саудовскую Аравию

Эстония, вероятно, поставляет топливо в Саудовскую Аравию из России, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T15:08

2022-06-16T15:08

2022-06-16T15:08

экономика

россия

саудовская аравия

эстония

европа

топливо

ближний восток

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Эстония, вероятно, поставляет топливо в Саудовскую Аравию из России, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источники."Эстония, страна, не имеющая ни одного нефтеперерабатывающего завода, увеличила поставки топлива в Саудовскую Аравию. В действительности, скорее всего, грузы поступили из России", - сообщает агентство со ссылкой на управляющего директора по Ближнему Востоку консалтинговой компании FGE Имана Насери (Iman Nasseri).Согласно сообщению, в июне балтийская страна поставит крупнейшему в мире экспортеру нефти больше топлива для электростанций и судоходства, чем в любой другой месяц за последние несколько лет.По словам Насери, за январь-май страна импортировала 8 миллионов баррелей топлива, большая часть из которых поступила из России.

https://ria.ru/20220616/tsena-1795619079.html

https://ria.ru/20220616/bezrabotitsa-1795626115.html

россия

саудовская аравия

эстония

европа

ближний восток

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, саудовская аравия, эстония, европа, топливо, ближний восток