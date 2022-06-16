14:34 16.06.2022 (обновлено: 17:18 16.06.2022)
Исследователи обнаружили обломки "итальянского Титаника"
В проливе между Италией и Албанией обнаружили обломки парохода "Принц Умберто"
Дайвер. Архивное фото
РИМ, 16 июн — РИА Новости. Исследователи обнаружили в проливе между Италией и Албанией останки итальянского парохода Principe Umberto ("Принц Умберто"), который затонул в июне 1916 года после атаки австро-венгерской подводной лодки, сообщает поисковая организация Azionemare.
Жертвами крушения судна, с наступлением войны переоборудованного во вспомогательный крейсер, стали 1926 человек из более 2600 находившихся на борту. Это крупнейшая морская катастрофа Первой мировой войны.
Обломки корабля, который в публикации газеты il Messaggero назван "итальянским "Титаником", покоились на глубине 930 метров в водах пролива Отранто. Исследователи повторили маршрут конвоя, в составе которого находился "Принц Умберто", и при помощи сонара засекли наличие обломков на большой глубине. К месту крушения спустили подводного робота, которому помешало сильное течение в морском проливе. После трех неудачных попыток ему удалось снять на видео и сфотографировать то, что осталось от парохода.
"Обломки судна практически не повреждены. Оно погрузилось в ил более чем на пять метров, потеряло надстройки, а корпус треснул примерно пополам из-за удара о дно. Корпус полностью покрыт белыми кораллами, и можно увидеть следы ржавчины в форме сталактитов, подобных тем, что были на "Титанике", — говорится в заявлении Azionemare. Ассоциация отмечает, что место крушения должно считаться военным мемориалом, став могилой для военнослужащих, в основном из области Венето.