https://ria.ru/20220616/titanik-1795772142.html

Исследователи обнаружили обломки "итальянского Титаника"

Исследователи обнаружили обломки "итальянского Титаника" - РИА Новости, 16.06.2022

Исследователи обнаружили обломки "итальянского Титаника"

Исследователи обнаружили в проливе между Италией и Албанией останки итальянского парохода Principe Umberto ("Принц Умберто"), который затонул в июне 1916 года... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T14:34

2022-06-16T14:34

2022-06-16T17:18

в мире

венето

италия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151762/36/1517623658_0:213:4000:2463_1920x0_80_0_0_f8a1b3a60d597c380263597c61ea5af8.jpg

РИМ, 16 июн — РИА Новости. Исследователи обнаружили в проливе между Италией и Албанией останки итальянского парохода Principe Umberto ("Принц Умберто"), который затонул в июне 1916 года после атаки австро-венгерской подводной лодки, сообщает поисковая организация Azionemare.Жертвами крушения судна, с наступлением войны переоборудованного во вспомогательный крейсер, стали 1926 человек из более 2600 находившихся на борту. Это крупнейшая морская катастрофа Первой мировой войны.Обломки корабля, который в публикации газеты il Messaggero назван "итальянским "Титаником", покоились на глубине 930 метров в водах пролива Отранто. Исследователи повторили маршрут конвоя, в составе которого находился "Принц Умберто", и при помощи сонара засекли наличие обломков на большой глубине. К месту крушения спустили подводного робота, которому помешало сильное течение в морском проливе. После трех неудачных попыток ему удалось снять на видео и сфотографировать то, что осталось от парохода."Обломки судна практически не повреждены. Оно погрузилось в ил более чем на пять метров, потеряло надстройки, а корпус треснул примерно пополам из-за удара о дно. Корпус полностью покрыт белыми кораллами, и можно увидеть следы ржавчины в форме сталактитов, подобных тем, что были на "Титанике", — говорится в заявлении Azionemare. Ассоциация отмечает, что место крушения должно считаться военным мемориалом, став могилой для военнослужащих, в основном из области Венето.

https://ria.ru/20220228/archaeology-1774978734.html

венето

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венето, италия