Рейтинг@Mail.ru
Исследователи обнаружили обломки "итальянского Титаника" - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220616/titanik-1795772142.html
Исследователи обнаружили обломки "итальянского Титаника"
Исследователи обнаружили обломки "итальянского Титаника" - РИА Новости, 16.06.2022
Исследователи обнаружили обломки "итальянского Титаника"
Исследователи обнаружили в проливе между Италией и Албанией останки итальянского парохода Principe Umberto ("Принц Умберто"), который затонул в июне 1916 года... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T14:34
2022-06-16T17:18
в мире
венето
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151762/36/1517623658_0:213:4000:2463_1920x0_80_0_0_f8a1b3a60d597c380263597c61ea5af8.jpg
РИМ, 16 июн — РИА Новости. Исследователи обнаружили в проливе между Италией и Албанией останки итальянского парохода Principe Umberto ("Принц Умберто"), который затонул в июне 1916 года после атаки австро-венгерской подводной лодки, сообщает поисковая организация Azionemare.Жертвами крушения судна, с наступлением войны переоборудованного во вспомогательный крейсер, стали 1926 человек из более 2600 находившихся на борту. Это крупнейшая морская катастрофа Первой мировой войны.Обломки корабля, который в публикации газеты il Messaggero назван "итальянским "Титаником", покоились на глубине 930 метров в водах пролива Отранто. Исследователи повторили маршрут конвоя, в составе которого находился "Принц Умберто", и при помощи сонара засекли наличие обломков на большой глубине. К месту крушения спустили подводного робота, которому помешало сильное течение в морском проливе. После трех неудачных попыток ему удалось снять на видео и сфотографировать то, что осталось от парохода."Обломки судна практически не повреждены. Оно погрузилось в ил более чем на пять метров, потеряло надстройки, а корпус треснул примерно пополам из-за удара о дно. Корпус полностью покрыт белыми кораллами, и можно увидеть следы ржавчины в форме сталактитов, подобных тем, что были на "Титанике", — говорится в заявлении Azionemare. Ассоциация отмечает, что место крушения должно считаться военным мемориалом, став могилой для военнослужащих, в основном из области Венето.
https://ria.ru/20220228/archaeology-1774978734.html
венето
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151762/36/1517623658_217:0:3784:2675_1920x0_80_0_0_a85dbd3acfe0b21dc66c576211872417.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венето, италия
14:34 16.06.2022 (обновлено: 17:18 16.06.2022)
 
Исследователи обнаружили обломки "итальянского Титаника"

В проливе между Италией и Албанией обнаружили обломки парохода "Принц Умберто"

© Depositphotos / agiampiccoloДайвер
Дайвер - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Depositphotos / agiampiccolo
Дайвер. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 16 июн — РИА Новости. Исследователи обнаружили в проливе между Италией и Албанией останки итальянского парохода Principe Umberto ("Принц Умберто"), который затонул в июне 1916 года после атаки австро-венгерской подводной лодки, сообщает поисковая организация Azionemare.
Жертвами крушения судна, с наступлением войны переоборудованного во вспомогательный крейсер, стали 1926 человек из более 2600 находившихся на борту. Это крупнейшая морская катастрофа Первой мировой войны.
Обломки корабля, который в публикации газеты il Messaggero назван "итальянским "Титаником", покоились на глубине 930 метров в водах пролива Отранто. Исследователи повторили маршрут конвоя, в составе которого находился "Принц Умберто", и при помощи сонара засекли наличие обломков на большой глубине. К месту крушения спустили подводного робота, которому помешало сильное течение в морском проливе. После трех неудачных попыток ему удалось снять на видео и сфотографировать то, что осталось от парохода.
"Обломки судна практически не повреждены. Оно погрузилось в ил более чем на пять метров, потеряло надстройки, а корпус треснул примерно пополам из-за удара о дно. Корпус полностью покрыт белыми кораллами, и можно увидеть следы ржавчины в форме сталактитов, подобных тем, что были на "Титанике", — говорится в заявлении Azionemare. Ассоциация отмечает, что место крушения должно считаться военным мемориалом, став могилой для военнослужащих, в основном из области Венето.
Саудовские дайверы нашли обломки корабля, затонувшего в конце XVIII века - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 03:50Культура
Саудовские дайверы нашли обломки корабля, затонувшего в конце XVIII века
 
В миреВенетоИталия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала