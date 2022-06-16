https://ria.ru/20220616/teplosnabzhenie-1795758543.html

Систему теплоснабжения Твери модернизируют

Систему теплоснабжения Твери модернизируют - РИА Новости, 16.06.2022

Систему теплоснабжения Твери модернизируют

Реализацию мероприятий по модернизации системы теплоснабжения Твери обсудили на ПМЭФ-2022 губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель председателя... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T14:11

2022-06-16T14:11

2022-06-16T14:11

тверская область

тверская область

игорь руденя

тверь

газпром энергохолдинг

экономика

жкх

пмэф

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ТВЕРЬ, 16 июн – РИА Новости. Реализацию мероприятий по модернизации системы теплоснабжения Твери обсудили на ПМЭФ-2022 губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель председателя правления ПАО "Газпром", член Совета директоров ПАО "Газпром" Виталий Маркелов, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов и гендиректор ООО "Газпром энергохолдинг" Денис Федоров, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.В настоящий момент ведется работа по организации передачи имущества "Тверской генерации" для его дальнейшей эксплуатации под управлением компании "Газпром энергохолдинг". Это позволит обеспечить эффективную реализацию мероприятий по модернизации системы теплоснабжения города. Одновременно предусмотрены шаги для плановой эксплуатации теплосетевого хозяйства города Твери, его подготовки к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов, отметили в пресс-службе.

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Алёна Пава

тверская область, игорь руденя, тверь, газпром энергохолдинг, экономика, жкх, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)