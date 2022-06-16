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Систему теплоснабжения Твери модернизируют - РИА Новости, 16.06.2022
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Тверская область
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Систему теплоснабжения Твери модернизируют
Систему теплоснабжения Твери модернизируют - РИА Новости, 16.06.2022
Систему теплоснабжения Твери модернизируют
Реализацию мероприятий по модернизации системы теплоснабжения Твери обсудили на ПМЭФ-2022 губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель председателя... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T14:11
2022-06-16T14:11
тверская область
тверская область
игорь руденя
тверь
газпром энергохолдинг
экономика
жкх
пмэф
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ТВЕРЬ, 16 июн – РИА Новости. Реализацию мероприятий по модернизации системы теплоснабжения Твери обсудили на ПМЭФ-2022 губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель председателя правления ПАО "Газпром", член Совета директоров ПАО "Газпром" Виталий Маркелов, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов и гендиректор ООО "Газпром энергохолдинг" Денис Федоров, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.В настоящий момент ведется работа по организации передачи имущества "Тверской генерации" для его дальнейшей эксплуатации под управлением компании "Газпром энергохолдинг". Это позволит обеспечить эффективную реализацию мероприятий по модернизации системы теплоснабжения города. Одновременно предусмотрены шаги для плановой эксплуатации теплосетевого хозяйства города Твери, его подготовки к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов, отметили в пресс-службе.
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тверская область, игорь руденя, тверь, газпром энергохолдинг, экономика, жкх, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
14:11 16.06.2022
 

Систему теплоснабжения Твери модернизируют

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиСистему теплоснабжения Твери модернизируют
Систему теплоснабжения Твери модернизируют - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Систему теплоснабжения Твери модернизируют
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ТВЕРЬ, 16 июн – РИА Новости. Реализацию мероприятий по модернизации системы теплоснабжения Твери обсудили на ПМЭФ-2022 губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель председателя правления ПАО "Газпром", член Совета директоров ПАО "Газпром" Виталий Маркелов, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов и гендиректор ООО "Газпром энергохолдинг" Денис Федоров, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
"Благодаря уже принятым решениям повысилось качество работ по обеспечению теплоснабжением потребителей, обеспечивается целевое использование денежных средств. Увеличилась собираемость средств за поставленный газ. Среди первоочередных задач – сформировать перечень необходимых работ", – отметил Руденя.
В настоящий момент ведется работа по организации передачи имущества "Тверской генерации" для его дальнейшей эксплуатации под управлением компании "Газпром энергохолдинг". Это позволит обеспечить эффективную реализацию мероприятий по модернизации системы теплоснабжения города. Одновременно предусмотрены шаги для плановой эксплуатации теплосетевого хозяйства города Твери, его подготовки к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов, отметили в пресс-службе.
Стенд Тверской области на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 12:34Тверская область
Тверская область рассчитывает получить дополнительных партнеров на ПМЭФ
 
Тверская областьТверская областьИгорь РуденяТверьГазпром энергохолдингЭкономикаЖКХПМЭФПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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