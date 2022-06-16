Систему теплоснабжения Твери модернизируют
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиСистему теплоснабжения Твери модернизируют
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Систему теплоснабжения Твери модернизируют
ТВЕРЬ, 16 июн – РИА Новости. Реализацию мероприятий по модернизации системы теплоснабжения Твери обсудили на ПМЭФ-2022 губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель председателя правления ПАО "Газпром", член Совета директоров ПАО "Газпром" Виталий Маркелов, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов и гендиректор ООО "Газпром энергохолдинг" Денис Федоров, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
"Благодаря уже принятым решениям повысилось качество работ по обеспечению теплоснабжением потребителей, обеспечивается целевое использование денежных средств. Увеличилась собираемость средств за поставленный газ. Среди первоочередных задач – сформировать перечень необходимых работ", – отметил Руденя.
В настоящий момент ведется работа по организации передачи имущества "Тверской генерации" для его дальнейшей эксплуатации под управлением компании "Газпром энергохолдинг". Это позволит обеспечить эффективную реализацию мероприятий по модернизации системы теплоснабжения города. Одновременно предусмотрены шаги для плановой эксплуатации теплосетевого хозяйства города Твери, его подготовки к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов, отметили в пресс-службе.