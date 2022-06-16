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Путин предложил обсудить вопросы техобслуживания автомашин - РИА Новости, 16.06.2022
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Путин предложил обсудить вопросы техобслуживания автомашин
Путин предложил обсудить вопросы техобслуживания автомашин - РИА Новости, 16.06.2022
Путин предложил обсудить вопросы техобслуживания автомашин
Президент РФ Владимир Путин предложил участникам совещания по вопросам развития автомобильной промышленности обсудить вопросы техобслуживания машин,... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T19:11
2022-06-16T21:48
экономика
россия
владимир путин
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СТРЕЛЬНА, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил участникам совещания по вопросам развития автомобильной промышленности обсудить вопросы техобслуживания машин, принадлежащих россиянам."Отмечу ещё один вопрос, который сильно волнует наших автолюбителей - он касается технического обслуживания машин. Сохраняются ли гарантийные права владельцев или они будут обслуживать свои автомобили, как обстоят дела с поставками запчастей и так далее. Давайте остановимся отдельно сегодня и на этой теме", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития автомобильной промышленности.
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экономика, россия, владимир путин
19:11 16.06.2022 (обновлено: 21:48 16.06.2022)
 
Путин предложил обсудить вопросы техобслуживания автомашин

Путин: еще один вопрос, который волнует автолюбителей, касается техобслуживания машин

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник проводит техническое обслуживание автомобиля
Сотрудник проводит техническое обслуживание автомобиля - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник проводит техническое обслуживание автомобиля. Архивное фото
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СТРЕЛЬНА, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил участникам совещания по вопросам развития автомобильной промышленности обсудить вопросы техобслуживания машин, принадлежащих россиянам.
"Отмечу ещё один вопрос, который сильно волнует наших автолюбителей - он касается технического обслуживания машин. Сохраняются ли гарантийные права владельцев или они будут обслуживать свои автомобили, как обстоят дела с поставками запчастей и так далее. Давайте остановимся отдельно сегодня и на этой теме", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития автомобильной промышленности.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с представителями бизнеса по вопросам развития автомобильной промышленности - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 21:11В России
Путин провел совещание по развитию автопрома
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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