https://ria.ru/20220616/tekhobsluzhivanie-1795936580.html
Путин предложил обсудить вопросы техобслуживания автомашин
Путин предложил обсудить вопросы техобслуживания автомашин - РИА Новости, 16.06.2022
Путин предложил обсудить вопросы техобслуживания автомашин
Президент РФ Владимир Путин предложил участникам совещания по вопросам развития автомобильной промышленности обсудить вопросы техобслуживания машин,... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T19:11
2022-06-16T19:11
2022-06-16T21:48
экономика
россия
владимир путин
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СТРЕЛЬНА, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил участникам совещания по вопросам развития автомобильной промышленности обсудить вопросы техобслуживания машин, принадлежащих россиянам."Отмечу ещё один вопрос, который сильно волнует наших автолюбителей - он касается технического обслуживания машин. Сохраняются ли гарантийные права владельцев или они будут обслуживать свои автомобили, как обстоят дела с поставками запчастей и так далее. Давайте остановимся отдельно сегодня и на этой теме", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития автомобильной промышленности.
https://radiosputnik.ria.ru/20220616/avtoprom-1795932891.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
19:11 16.06.2022 (обновлено: 21:48 16.06.2022)
Путин предложил обсудить вопросы техобслуживания автомашин
Путин: еще один вопрос, который волнует автолюбителей, касается техобслуживания машин