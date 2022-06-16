https://ria.ru/20220616/tekhobsluzhivanie-1795936580.html

Путин предложил обсудить вопросы техобслуживания автомашин

Путин предложил обсудить вопросы техобслуживания автомашин - РИА Новости, 16.06.2022

Путин предложил обсудить вопросы техобслуживания автомашин

Президент РФ Владимир Путин предложил участникам совещания по вопросам развития автомобильной промышленности обсудить вопросы техобслуживания машин,... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T19:11

2022-06-16T19:11

2022-06-16T21:48

экономика

россия

владимир путин

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СТРЕЛЬНА, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил участникам совещания по вопросам развития автомобильной промышленности обсудить вопросы техобслуживания машин, принадлежащих россиянам."Отмечу ещё один вопрос, который сильно волнует наших автолюбителей - он касается технического обслуживания машин. Сохраняются ли гарантийные права владельцев или они будут обслуживать свои автомобили, как обстоят дела с поставками запчастей и так далее. Давайте остановимся отдельно сегодня и на этой теме", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития автомобильной промышленности.

https://radiosputnik.ria.ru/20220616/avtoprom-1795932891.html

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин