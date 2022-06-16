https://ria.ru/20220616/tamozhnya-1795767693.html
Сенаторы Белоруссии одобрили ратификацию договора с РФ в таможенной сфере
Сенаторы Белоруссии одобрили ратификацию договора с РФ в таможенной сфере - РИА Новости, 16.06.2022
Сенаторы Белоруссии одобрили ратификацию договора с РФ в таможенной сфере
Верхняя палата белорусского парламента одобрила ратификацию договора с Россией о гармонизации таможенного законодательства двух стран, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T14:41
2022-06-16T14:41
2022-06-16T14:41
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
дмитрий мезенцев
федеральная таможенная служба (фтс россии)
государственный таможенный комитет белоруссии
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МИНСК, 16 июн – РИА Новости. Верхняя палата белорусского парламента одобрила ратификацию договора с Россией о гармонизации таможенного законодательства двух стран, сообщила пресс-служба палаты.Согласно ее сообщению в Telegram-канале, вопрос о ратификации договора между Белоруссией и Российской Федерацией о гармонизации таможенного законодательства и сотрудничестве в таможенной сфере сенаторы рассмотрели на сессии в четверг."Договор направлен на реализацию мероприятий, предусмотренных основными направлениями реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021 — 2023 годы и Союзной программой по гармонизации налогового и таможенного законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации и сотрудничеству в таможенной сфере", - говорится в сообщении. Отмечается, что он призван способствовать гармонизации таможенного законодательства сторон и углублению сотрудничества в сфере таможенного взаимодействия."Для координации работы по управлению рисками, а также реализации аналитических функций и мониторинга совершения таможенных операций предусматривается создание Межгосударственного центра в структуре Таможенного комитета Союзного государства", - говорится в сообщении.В конце мая белорусские депутаты приняли законопроект о ратификации договора с Россией о гармонизации таможенного законодательства и создании межгосударственного центра в структуре Таможенного комитета Союзного государства. Теперь законопроект должен подписать белорусский президент. Между тем договор предусматривает временное применение по истечении десяти дней с даты его подписания, а вступает в силу на десятый день с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу.В ноябре прошлого года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран.Одна из программ касается сотрудничества в таможенной сфере. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев ранее говорил, что постоянный комитет СГ уже подключился к работе по формированию межгосударственного центра в структуре таможенного комитета Союзного государства. Во взаимодействии с государственным таможенным комитетом Белоруссии и ФТС России прорабатывается вопрос по его финансированию из бюджета Союзного государства с июля 2022 года, отмечал госсекретарь.
https://ria.ru/20220603/soglasheniya-1792909300.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, дмитрий мезенцев, федеральная таможенная служба (фтс россии), государственный таможенный комитет белоруссии
МИНСК, 16 июн – РИА Новости. Верхняя палата белорусского парламента одобрила ратификацию договора с Россией о гармонизации таможенного законодательства двух стран, сообщила пресс-служба палаты.
Согласно ее сообщению в Telegram
-канале, вопрос о ратификации договора между Белоруссией
и Российской Федерацией о гармонизации таможенного законодательства и сотрудничестве в таможенной сфере сенаторы рассмотрели на сессии в четверг.
"Договор направлен на реализацию мероприятий, предусмотренных основными направлениями реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021 — 2023 годы и Союзной программой по гармонизации налогового и таможенного законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации и сотрудничеству в таможенной сфере", - говорится в сообщении. Отмечается, что он призван способствовать гармонизации таможенного законодательства сторон и углублению сотрудничества в сфере таможенного взаимодействия.
"Для координации работы по управлению рисками, а также реализации аналитических функций и мониторинга совершения таможенных операций предусматривается создание Межгосударственного центра в структуре Таможенного комитета Союзного государства", - говорится в сообщении.
В конце мая белорусские депутаты приняли законопроект о ратификации договора с Россией
о гармонизации таможенного законодательства и создании межгосударственного центра в структуре Таможенного комитета Союзного государства. Теперь законопроект должен подписать белорусский президент. Между тем договор предусматривает временное применение по истечении десяти дней с даты его подписания, а вступает в силу на десятый день с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу.
В ноябре прошлого года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран.
Одна из программ касается сотрудничества в таможенной сфере. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев ранее говорил, что постоянный комитет СГ уже подключился к работе по формированию межгосударственного центра в структуре таможенного комитета Союзного государства. Во взаимодействии с государственным таможенным комитетом Белоруссии и ФТС
России прорабатывается вопрос по его финансированию из бюджета Союзного государства с июля 2022 года, отмечал госсекретарь.