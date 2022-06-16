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ВСУ за сутки потеряли на херсонском направлении 110 человек - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/spetsoperatsiya-1795695065.html
ВСУ за сутки потеряли на херсонском направлении 110 человек
ВСУ за сутки потеряли на херсонском направлении 110 человек - РИА Новости, 16.06.2022
ВСУ за сутки потеряли на херсонском направлении 110 человек
Украинские войска потеряли за сутки на херсонском направлении более 110 человек убитыми, уничтожена реактивная система "Град", сообщает военно-гражданская... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T11:48
2022-06-16T12:09
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
херсон
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки на херсонском направлении более 110 человек убитыми, уничтожена реактивная система "Град", сообщает военно-гражданская администрация Херсонской области."За сутки ВСУ потеряли на херсонском направлении более 110 человек убитыми", - говорится в сообщении.В администрации подчеркнули, что Вооруженными Силами РФ уничтожена реактивная система залпового огня "Град", два миномёта, укрытие с вооружением и военной техникой, один беспилотник, пять военных автомобилей класса "Пикап", склад с боеприпасами украинских войск и две спецлодки с бойцами украинского центра спецопераций."Российские системы ПВО также отразили ряд атак ВСУ на Херсон и другие населённые пункты области", - подчеркнули в администрации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220614/mvd-1795160407.html
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в мире, херсонская область , россия, херсон, вооруженные силы украины
11:48 16.06.2022 (обновлено: 12:09 16.06.2022)
 
ВСУ за сутки потеряли на херсонском направлении 110 человек

ВГА Херсонской области: за сутки ВСУ потеряли потеряли 110 человек и две спецлодки

© AP PhotoВоеннослужащий и местные жители в Херсоне
Военнослужащий и местные жители в Херсоне - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© AP Photo
Военнослужащий и местные жители в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки на херсонском направлении более 110 человек убитыми, уничтожена реактивная система "Град", сообщает военно-гражданская администрация Херсонской области.
"За сутки ВСУ потеряли на херсонском направлении более 110 человек убитыми", - говорится в сообщении.
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В администрации подчеркнули, что Вооруженными Силами РФ уничтожена реактивная система залпового огня "Град", два миномёта, укрытие с вооружением и военной техникой, один беспилотник, пять военных автомобилей класса "Пикап", склад с боеприпасами украинских войск и две спецлодки с бойцами украинского центра спецопераций.
"Российские системы ПВО также отразили ряд атак ВСУ на Херсон и другие населённые пункты области", - подчеркнули в администрации.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьРоссияХерсонВооруженные силы Украины
 
 
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