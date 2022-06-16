11:48 16.06.2022 (обновлено: 12:09 16.06.2022)
ВСУ за сутки потеряли на херсонском направлении 110 человек
ВГА Херсонской области: за сутки ВСУ потеряли потеряли 110 человек и две спецлодки
© AP PhotoВоеннослужащий и местные жители в Херсоне
© AP Photo
Военнослужащий и местные жители в Херсоне. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки на херсонском направлении более 110 человек убитыми, уничтожена реактивная система "Град", сообщает военно-гражданская администрация Херсонской области.
"За сутки ВСУ потеряли на херсонском направлении более 110 человек убитыми", - говорится в сообщении.
В администрации подчеркнули, что Вооруженными Силами РФ уничтожена реактивная система залпового огня "Град", два миномёта, укрытие с вооружением и военной техникой, один беспилотник, пять военных автомобилей класса "Пикап", склад с боеприпасами украинских войск и две спецлодки с бойцами украинского центра спецопераций.
"Российские системы ПВО также отразили ряд атак ВСУ на Херсон и другие населённые пункты области", - подчеркнули в администрации.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.