https://ria.ru/20220616/spetsoperatsiya-1795695065.html

ВСУ за сутки потеряли на херсонском направлении 110 человек

ВСУ за сутки потеряли на херсонском направлении 110 человек - РИА Новости, 16.06.2022

ВСУ за сутки потеряли на херсонском направлении 110 человек

Украинские войска потеряли за сутки на херсонском направлении более 110 человек убитыми, уничтожена реактивная система "Град", сообщает военно-гражданская... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T11:48

2022-06-16T11:48

2022-06-16T12:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки на херсонском направлении более 110 человек убитыми, уничтожена реактивная система "Град", сообщает военно-гражданская администрация Херсонской области."За сутки ВСУ потеряли на херсонском направлении более 110 человек убитыми", - говорится в сообщении.В администрации подчеркнули, что Вооруженными Силами РФ уничтожена реактивная система залпового огня "Град", два миномёта, укрытие с вооружением и военной техникой, один беспилотник, пять военных автомобилей класса "Пикап", склад с боеприпасами украинских войск и две спецлодки с бойцами украинского центра спецопераций."Российские системы ПВО также отразили ряд атак ВСУ на Херсон и другие населённые пункты области", - подчеркнули в администрации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220614/mvd-1795160407.html

https://ria.ru/20220615/udary-1795390081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсонская область , россия, херсон, вооруженные силы украины