https://ria.ru/20220616/spetsoperatsiya-1795682321.html

Участвующие в спецоперации гражданские лица могут получить статус ветерана

Участвующие в спецоперации гражданские лица могут получить статус ветерана - РИА Новости, 16.06.2022

Участвующие в спецоперации гражданские лица могут получить статус ветерана

Партия "Единая Россия" внесла в ГД законопроект о наделении гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач спецоперации на Украине, статусом ветеранов боевых... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T11:22

2022-06-16T11:22

2022-06-16T11:22

андрей турчак

владимир путин

донбасс

россия

украина

единая россия

госдума рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" внесла в ГД законопроект о наделении гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач спецоперации на Украине, статусом ветеранов боевых действий, речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах, сообщила пресс-служба ЕР."Многие из этих людей ежедневно рискуют жизнью. Но статус "ветерана" сейчас им полагается только в случае ранения или увечья. Мы предлагаем устранить эту несправедливость и отметить всех, кто приехал на Донбасс лечить людей, строить дома, восстанавливать инфраструктуру и помогать налаживать мирную жизнь. Эти люди - герои, и они заслуживают не только общественного уважения, но и поддержки государства", - подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.Уточняется что после принятия документа они смогут получить соответствующие меры социальной поддержки. К ним относятся налоговые льготы и ряд других преимуществ. Турчак также отметил, что статус "ветерана боевых действий" даст гражданскому персоналу в зоне СВО дополнительную социальную защиту государства."Рассчитываем, что наш законопроект будет рассмотрен и принят Госдумой в самые короткие сроки", - заключил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220602/podmoskove-1792597314.html

https://ria.ru/20220323/status-1779654384.html

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россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

андрей турчак, владимир путин, донбасс, россия, украина, единая россия, госдума рф, ситуация в днр и лнр, общество