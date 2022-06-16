https://ria.ru/20220616/sotrudnichestvo-1795877841.html

ПСБ и Рослесхоз договорились о сотрудничестве в развитии лесного хозяйства

ПСБ и Рослесхоз договорились о сотрудничестве в развитии лесного хозяйства - РИА Новости, 16.06.2022

ПСБ и Рослесхоз договорились о сотрудничестве в развитии лесного хозяйства

ПСБ и Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) в рамках ПМЭФ-2022 заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве в целях устойчивого развития... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T18:33

2022-06-16T18:33

2022-06-16T18:33

пмэф-2022

псб (банк псб)

петр фрадков

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. ПСБ и Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) в рамках ПМЭФ-2022 заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве в целях устойчивого развития лесного хозяйства, сообщает пресс-служба банка.Подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков и руководитель Рослесхоза Иван Советников.В планах ПСБ и Рослесхоза – активное взаимодействие для решения экологических проблем, выявления барьеров в реализации "зеленых" проектов и формирование предложений по их преодолению."Инициативы по устойчивому развитию в новых экономических условиях сохраняют свою актуальность, особенно в контексте задач национального проекта "Экология". Это и внедрение современных технологий переработки отходов, и создание природных парков и заповедников, и популяризация экологического туризма. ПСБ будет оказывать всестороннюю поддержку проектам по внедрению и использованию ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий в интересах лесного хозяйства", - заявил на церемонии подписания Фрадков.Как отметил руководитель Рослесхоза, в настоящее время в работу лесного хозяйства активно внедряются цифровые решения.

https://ria.ru/20220616/turklaster-1795797310.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

псб (банк псб), петр фрадков, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), пмэф