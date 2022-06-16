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ПСБ и Рослесхоз договорились о сотрудничестве в развитии лесного хозяйства
ПСБ и Рослесхоз договорились о сотрудничестве в развитии лесного хозяйства - РИА Новости, 16.06.2022
ПСБ и Рослесхоз договорились о сотрудничестве в развитии лесного хозяйства
ПСБ и Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) в рамках ПМЭФ-2022 заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве в целях устойчивого развития... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T18:33
2022-06-16T18:33
2022-06-16T18:33
пмэф-2022
псб (банк псб)
петр фрадков
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. ПСБ и Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) в рамках ПМЭФ-2022 заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве в целях устойчивого развития лесного хозяйства, сообщает пресс-служба банка.Подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков и руководитель Рослесхоза Иван Советников.В планах ПСБ и Рослесхоза – активное взаимодействие для решения экологических проблем, выявления барьеров в реализации "зеленых" проектов и формирование предложений по их преодолению."Инициативы по устойчивому развитию в новых экономических условиях сохраняют свою актуальность, особенно в контексте задач национального проекта "Экология". Это и внедрение современных технологий переработки отходов, и создание природных парков и заповедников, и популяризация экологического туризма. ПСБ будет оказывать всестороннюю поддержку проектам по внедрению и использованию ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий в интересах лесного хозяйства", - заявил на церемонии подписания Фрадков.Как отметил руководитель Рослесхоза, в настоящее время в работу лесного хозяйства активно внедряются цифровые решения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псб (банк псб), петр фрадков, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), пмэф
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. ПСБ и Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) в рамках ПМЭФ-2022 заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве в целях устойчивого развития лесного хозяйства, сообщает пресс-служба банка.
Подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков
и руководитель Рослесхоза
Иван Советников.
В планах ПСБ и Рослесхоза – активное взаимодействие для решения экологических проблем, выявления барьеров в реализации "зеленых" проектов и формирование предложений по их преодолению.
"Инициативы по устойчивому развитию в новых экономических условиях сохраняют свою актуальность, особенно в контексте задач национального проекта "Экология". Это и внедрение современных технологий переработки отходов, и создание природных парков и заповедников, и популяризация экологического туризма. ПСБ будет оказывать всестороннюю поддержку проектам по внедрению и использованию ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий в интересах лесного хозяйства", - заявил на церемонии подписания Фрадков.
Как отметил руководитель Рослесхоза, в настоящее время в работу лесного хозяйства активно внедряются цифровые решения.
"Все они направлены на создание как максимально прозрачных и удобных условий работы для ответственных лесопользователей, так и для граждан в части получения услуг. Совместно мы сможем реализовать не только задачи по воспроизводству лесов, наращиванию поглощения углекислого газа, но и разработать инициативы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при реализации проектов в сфере лесного хозяйства", - сообщил Советников.