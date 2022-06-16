https://ria.ru/20220616/sotrudnichestvo-1795748524.html

ПСБ и Новгородская область продолжат сотрудничество по развитию региона

ПСБ и Новгородская область продолжат сотрудничество по развитию региона - РИА Новости, 16.06.2022

ПСБ и Новгородская область продолжат сотрудничество по развитию региона

Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Новгородской области Андрей Никитин в первый день деловой программы XXV Петербургского международного экономического... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T13:57

2022-06-16T13:57

2022-06-16T13:57

петербургский международный экономический форум — 2022

псб (банк псб)

промсвязьбанк

петр фрадков

новгородская область

экономика

андрей никитин (политик)

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Новгородской области Андрей Никитин в первый день деловой программы XXV Петербургского международного экономического форума подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба банка.Взаимодействие в частности направлено на участие ПСБ в инвестиционных программах области, внедрение современных банковских технологий и финансовой инфраструктуры, развитие программ кредитования населения и бизнеса. Кроме того, партнерство сторон будет способствовать построению активного взаимодействия по направлению государственных и муниципальных заказов в сферах образования и социального обслуживания на территории Новгородской области.

https://ria.ru/20220616/psb-1795681958.html

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

псб (банк псб), промсвязьбанк, петр фрадков, новгородская область, экономика, андрей никитин (политик), пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)