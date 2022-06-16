ПСБ и Новгородская область продолжат сотрудничество по развитию региона
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Новгородской области Андрей Никитин дает интервью на стенде РИА Новости во время Петербургского международного экономического форума - 2022
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин дает интервью на стенде РИА Новости во время Петербургского международного экономического форума - 2022
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Новгородской области Андрей Никитин в первый день деловой программы XXV Петербургского международного экономического форума подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба банка.
Взаимодействие в частности направлено на участие ПСБ в инвестиционных программах области, внедрение современных банковских технологий и финансовой инфраструктуры, развитие программ кредитования населения и бизнеса.
Кроме того, партнерство сторон будет способствовать построению активного взаимодействия по направлению государственных и муниципальных заказов в сферах образования и социального обслуживания на территории Новгородской области.
"Первостепенной целью ПСБ в рамках подписанного соглашения является обеспечение всесторонней финансовой и консультационной поддержки бизнеса и жителей Новгородской области. Безусловно, подписанное сегодня соглашение даст дополнительный импульс для активизации финансирования совместных программ, направленных на дальнейшее улучшение экономического и инвестиционного климата в регионе", – отметил Фрадков.