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ПСБ и Новгородская область продолжат сотрудничество по развитию региона - РИА Новости, 16.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/sotrudnichestvo-1795748524.html
ПСБ и Новгородская область продолжат сотрудничество по развитию региона
ПСБ и Новгородская область продолжат сотрудничество по развитию региона - РИА Новости, 16.06.2022
ПСБ и Новгородская область продолжат сотрудничество по развитию региона
Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Новгородской области Андрей Никитин в первый день деловой программы XXV Петербургского международного экономического... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:57
2022-06-16T13:57
петербургский международный экономический форум — 2022
псб (банк псб)
промсвязьбанк
петр фрадков
новгородская область
экономика
андрей никитин (политик)
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Новгородской области Андрей Никитин в первый день деловой программы XXV Петербургского международного экономического форума подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба банка.Взаимодействие в частности направлено на участие ПСБ в инвестиционных программах области, внедрение современных банковских технологий и финансовой инфраструктуры, развитие программ кредитования населения и бизнеса. Кроме того, партнерство сторон будет способствовать построению активного взаимодействия по направлению государственных и муниципальных заказов в сферах образования и социального обслуживания на территории Новгородской области.
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псб (банк псб), промсвязьбанк, петр фрадков, новгородская область, экономика, андрей никитин (политик), пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
13:57 16.06.2022
 

ПСБ и Новгородская область продолжат сотрудничество по развитию региона

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Новгородской области Андрей Никитин дает интервью на стенде РИА Новости во время Петербургского международного экономического форума - 2022
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин дает интервью на стенде РИА Новости во время Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин дает интервью на стенде РИА Новости во время Петербургского международного экономического форума - 2022
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Новгородской области Андрей Никитин в первый день деловой программы XXV Петербургского международного экономического форума подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба банка.
Взаимодействие в частности направлено на участие ПСБ в инвестиционных программах области, внедрение современных банковских технологий и финансовой инфраструктуры, развитие программ кредитования населения и бизнеса.
Кроме того, партнерство сторон будет способствовать построению активного взаимодействия по направлению государственных и муниципальных заказов в сферах образования и социального обслуживания на территории Новгородской области.
"Первостепенной целью ПСБ в рамках подписанного соглашения является обеспечение всесторонней финансовой и консультационной поддержки бизнеса и жителей Новгородской области. Безусловно, подписанное сегодня соглашение даст дополнительный импульс для активизации финансирования совместных программ, направленных на дальнейшее улучшение экономического и инвестиционного климата в регионе", – отметил Фрадков.
ПСБ
11:21
ПСБ и власти Ленобласти договорились о реализации совместных проектов
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ПСБ (Банк ПСБ)ПромсвязьбанкПетр ФрадковНовгородская областьЭкономикаАндрей Никитин (политик)ПМЭФПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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