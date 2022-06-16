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ФосАгро и Мурманская область заключили соглашение о партнерстве на 3 года - РИА Новости, 16.06.2022
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ФосАгро и Мурманская область заключили соглашение о партнерстве на 3 года
ФосАгро и Мурманская область заключили соглашение о партнерстве на 3 года - РИА Новости, 16.06.2022
ФосАгро и Мурманская область заключили соглашение о партнерстве на 3 года
"ФосАгро" и правительство Мурманской области заключили на ПМЭФ-2022 соглашение о социально-экономическом партнерстве на 2022-2024 годы с объемом финансирования... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T19:44
2022-06-16T19:44
петербургский международный экономический форум — 2022
фосагро
мурманская область
андрей чибис
новости компаний - экономика
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. "ФосАгро" и правительство Мурманской области заключили на ПМЭФ-2022 соглашение о социально-экономическом партнерстве на 2022-2024 годы с объемом финансирования свыше 15 миллиардов рублей, сообщает компания."Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на три года предусматривает инвестиции в 15 миллиардов рублей из бюджетов Мурманской области и "ФосАгро". Эти средства будут направлены в сферы здравоохранения, образования, культуры, спорта, туризма, а также на развитие инфраструктуры в Кировске и Апатитах. Такое тесное взаимодействие с градообразующими предприятиями позволяет нам ускорять развитие ключевых отраслей для повышения качества жизни северян и повышать привлекательность региона для гостей", - приводятся в сообщении слова губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.В частности, "ФосАгро" намерена профинансировать мероприятия по совершенствованию инфраструктуры Апатитско-Кировской центральной горбольницы. Продолжится финансирование реабилитационного лечения жителей Кировска и Апатитов в корпоративном санатории "Тирвас". В свою очередь, правительство региона предусмотрит в областном бюджете финансирование капремонта лечебного корпуса АКЦГБ.В сфере культуры, спорта и образования компания поможет в проведении ремонтов и оснащении кабинетов профессионального обучения в подшефных филиалах МАГУ в Кировске и Апатитах, ремонтах и оснащении школ Кировска и Апатитов, включенных в проект "ФосАгро-школа", помещений АНО "ДРОЗД-Хибины". Региональное правительство возьмет на себя обязательства по финансированию ремонта во Дворце культуры Кировска, ремонтах и благоустройстве других объектов культуры.В течение 2022-2024 годов стороны традиционно уделят пристальное внимание реализации крупных проектов в соцсфере, а также развитию спортивно-туристического кластера в Апатитско-Кировском районе, его инженерной и транспортной инфраструктуры. Совместно с госкорпорацией "Туризм.РФ" планируется строительство аквапарка с гостиницей и паркингом неподалёку от северного склона горы Айкуайвенчорр и горнолыжного курорта "Большой Вудъявр". Так же 6,5 миллиардов рублей, планируется вложить в реконструкцию автомобильной дороги Апатиты-Кировск.Важным направлением совместной работы станет совершенствование инфраструктуры аэропорта "Хибины". Запланирован ремонт взлетно-посадочной полосы, реконструкция и ремонт здания аэровокзала, отмечается в пресс-релизе.Генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников подчеркнул, что соглашение позволит как продолжить инвестировать в традиционные проекты, так и дать старт новым инициативам по улучшению благосостояния жителей области.Он выразил уверенность в том, что совместные вложения повысят туристическую привлекательность региона и улучшат качество жизни северян.
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фосагро, мурманская область, андрей чибис, новости компаний - экономика, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
19:44 16.06.2022
 

ФосАгро и Мурманская область заключили соглашение о партнерстве на 3 года

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГенеральный директор, член правления, член совета директоров ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников
Генеральный директор, член правления, член совета директоров ПАО ФосАгро Михаил Рыбников - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Генеральный директор, член правления, член совета директоров ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. "ФосАгро" и правительство Мурманской области заключили на ПМЭФ-2022 соглашение о социально-экономическом партнерстве на 2022-2024 годы с объемом финансирования свыше 15 миллиардов рублей, сообщает компания.
"Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на три года предусматривает инвестиции в 15 миллиардов рублей из бюджетов Мурманской области и "ФосАгро". Эти средства будут направлены в сферы здравоохранения, образования, культуры, спорта, туризма, а также на развитие инфраструктуры в Кировске и Апатитах. Такое тесное взаимодействие с градообразующими предприятиями позволяет нам ускорять развитие ключевых отраслей для повышения качества жизни северян и повышать привлекательность региона для гостей", - приводятся в сообщении слова губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.
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В частности, "ФосАгро" намерена профинансировать мероприятия по совершенствованию инфраструктуры Апатитско-Кировской центральной горбольницы. Продолжится финансирование реабилитационного лечения жителей Кировска и Апатитов в корпоративном санатории "Тирвас". В свою очередь, правительство региона предусмотрит в областном бюджете финансирование капремонта лечебного корпуса АКЦГБ.
В сфере культуры, спорта и образования компания поможет в проведении ремонтов и оснащении кабинетов профессионального обучения в подшефных филиалах МАГУ в Кировске и Апатитах, ремонтах и оснащении школ Кировска и Апатитов, включенных в проект "ФосАгро-школа", помещений АНО "ДРОЗД-Хибины". Региональное правительство возьмет на себя обязательства по финансированию ремонта во Дворце культуры Кировска, ремонтах и благоустройстве других объектов культуры.
В течение 2022-2024 годов стороны традиционно уделят пристальное внимание реализации крупных проектов в соцсфере, а также развитию спортивно-туристического кластера в Апатитско-Кировском районе, его инженерной и транспортной инфраструктуры. Совместно с госкорпорацией "Туризм.РФ" планируется строительство аквапарка с гостиницей и паркингом неподалёку от северного склона горы Айкуайвенчорр и горнолыжного курорта "Большой Вудъявр". Так же 6,5 миллиардов рублей, планируется вложить в реконструкцию автомобильной дороги Апатиты-Кировск.
Важным направлением совместной работы станет совершенствование инфраструктуры аэропорта "Хибины". Запланирован ремонт взлетно-посадочной полосы, реконструкция и ремонт здания аэровокзала, отмечается в пресс-релизе.
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Генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников подчеркнул, что соглашение позволит как продолжить инвестировать в традиционные проекты, так и дать старт новым инициативам по улучшению благосостояния жителей области.
Он выразил уверенность в том, что совместные вложения повысят туристическую привлекательность региона и улучшат качество жизни северян.
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ФосАгроМурманская областьАндрей ЧибисНовости компаний - ЭкономикаПМЭФПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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