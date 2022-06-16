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Тверская, Московская, Тульская области и ФАС подписали на ПМЭФ соглашение - РИА Новости, 16.06.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220616/soglashenie-1795893229.html
Тверская, Московская, Тульская области и ФАС подписали на ПМЭФ соглашение
Тверская, Московская, Тульская области и ФАС подписали на ПМЭФ соглашение - РИА Новости, 16.06.2022
Тверская, Московская, Тульская области и ФАС подписали на ПМЭФ соглашение
Соглашение о совместном развитии конкуренции в Московской, Тверской и Тульской областях с Федеральной антимонопольной службой подписано на Петербургском... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T18:40
2022-06-16T18:40
тверская область
пмэф
игорь руденя
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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ТВЕРЬ, 16 июн - РИА Новости. Соглашение о совместном развитии конкуренции в Московской, Тверской и Тульской областях с Федеральной антимонопольной службой подписано на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба правительства Тверской области."Задачи по импортозамещению и формированию технологического суверенитета, для нас крайне важны. И антимонопольная служба оказывает нам большую поддержку", – отметил Руденя после подписания соглашения.В пресс-службе отметили, что документ стал первым примером взаимодействия нескольких субъектов России и Федеральной антимонопольной службы по приоритетным направлениям развития экономики и бизнеса.Пресс-служба отмечает, что соглашение позволит обеспечить расширение торгово-экономических связей между предприятиями и организациями Московской, Тверской и Тульской областей, в том числе в сфере поставок продукции производственно-технического назначения, продовольствия и товаров народного потребления.Также соглашение активизирует сотрудничество в сфере развития товарных рынков, системе поддержки малого и среднего бизнеса, наращивания инвестиционного и инновационного потенциала трех регионов.Кроме того, соглашение подразумевает создание Единой базы по конкурентным процедурам в сфере земельно-имущественных отношений, говорится в сообщении.
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пмэф, игорь руденя, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
18:40 16.06.2022
 

Тверская, Московская, Тульская области и ФАС подписали на ПМЭФ соглашение

© Фото : Правительство Московской областиТверская, Московская, Тульская области и ФАС подписали на ПМЭФ соглашение
Тверская, Московская, Тульская области и ФАС подписали на ПМЭФ соглашение - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Фото : Правительство Московской области
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ТВЕРЬ, 16 июн - РИА Новости. Соглашение о совместном развитии конкуренции в Московской, Тверской и Тульской областях с Федеральной антимонопольной службой подписано на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
"Задачи по импортозамещению и формированию технологического суверенитета, для нас крайне важны. И антимонопольная служба оказывает нам большую поддержку", – отметил Руденя после подписания соглашения.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и вице-премьер, председатель совета директоров АО Корпорация Туризм.РФ Дмитрий Чернышенко во время подписания соглашения о сотрудничестве в сфере туризма - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 18:05Тверская область
Руденя: корпорация Туризм.рф поможет развитию туризма в Верхневолжье
В пресс-службе отметили, что документ стал первым примером взаимодействия нескольких субъектов России и Федеральной антимонопольной службы по приоритетным направлениям развития экономики и бизнеса.
Пресс-служба отмечает, что соглашение позволит обеспечить расширение торгово-экономических связей между предприятиями и организациями Московской, Тверской и Тульской областей, в том числе в сфере поставок продукции производственно-технического назначения, продовольствия и товаров народного потребления.
Также соглашение активизирует сотрудничество в сфере развития товарных рынков, системе поддержки малого и среднего бизнеса, наращивания инвестиционного и инновационного потенциала трех регионов.
Кроме того, соглашение подразумевает создание Единой базы по конкурентным процедурам в сфере земельно-имущественных отношений, говорится в сообщении.
 
Тверская областьПМЭФИгорь РуденяФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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