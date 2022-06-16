https://ria.ru/20220616/soglashenie-1795893229.html

Тверская, Московская, Тульская области и ФАС подписали на ПМЭФ соглашение

Тверская, Московская, Тульская области и ФАС подписали на ПМЭФ соглашение - РИА Новости, 16.06.2022

Тверская, Московская, Тульская области и ФАС подписали на ПМЭФ соглашение

Соглашение о совместном развитии конкуренции в Московской, Тверской и Тульской областях с Федеральной антимонопольной службой подписано на Петербургском... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T18:40

2022-06-16T18:40

2022-06-16T18:40

тверская область

пмэф

игорь руденя

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795891441_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_15eb329ce3dfb41a116142b4dee0590d.jpg

ТВЕРЬ, 16 июн - РИА Новости. Соглашение о совместном развитии конкуренции в Московской, Тверской и Тульской областях с Федеральной антимонопольной службой подписано на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба правительства Тверской области."Задачи по импортозамещению и формированию технологического суверенитета, для нас крайне важны. И антимонопольная служба оказывает нам большую поддержку", – отметил Руденя после подписания соглашения.В пресс-службе отметили, что документ стал первым примером взаимодействия нескольких субъектов России и Федеральной антимонопольной службы по приоритетным направлениям развития экономики и бизнеса.Пресс-служба отмечает, что соглашение позволит обеспечить расширение торгово-экономических связей между предприятиями и организациями Московской, Тверской и Тульской областей, в том числе в сфере поставок продукции производственно-технического назначения, продовольствия и товаров народного потребления.Также соглашение активизирует сотрудничество в сфере развития товарных рынков, системе поддержки малого и среднего бизнеса, наращивания инвестиционного и инновационного потенциала трех регионов.Кроме того, соглашение подразумевает создание Единой базы по конкурентным процедурам в сфере земельно-имущественных отношений, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220616/turizm-1795851479.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пмэф, игорь руденя, федеральная антимонопольная служба (фас россии)