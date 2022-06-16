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Подмосковье на ПМЭФ подписало соглашение о расширении сотрудничества с ВТБ - РИА Новости, 16.06.2022
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https://ria.ru/20220616/soglashenie-1795753789.html
Подмосковье на ПМЭФ подписало соглашение о расширении сотрудничества с ВТБ
Подмосковье на ПМЭФ подписало соглашение о расширении сотрудничества с ВТБ - РИА Новости, 16.06.2022
Подмосковье на ПМЭФ подписало соглашение о расширении сотрудничества с ВТБ
Московская область на Петербургском международном экономическом форуме подписала соглашение о расширении сотрудничества с банком ВТБ, акцент сделают на... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T14:06
2022-06-16T14:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
втб
андрей костин (банкир)
экономика
пмэф
петербургский международный экономический форум (фонд)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Московская область на Петербургском международном экономическом форуме подписала соглашение о расширении сотрудничества с банком ВТБ, акцент сделают на реализацию ипотечной программы для врачей и учителей, а также на финансовом сопровождении инвесторов региона, сообщили в пресс-службе губернатора Андрея Воробьева."На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин подписали соглашение о расширении сотрудничества. В рамках документа планируется совместная разработка и создание специальных цифровых сервисов, реализация социальных проектов и ипотечной программы, чтобы сделать ещё доступней жилищные кредиты для жителей региона", - сказано в сообщении.Отмечается, что основной акцент в рамках реализации ипотечной программы будет сделан на поддержке социальных категорий граждан, в особенности на врачей и учителей. Вместе с этим, будет проводиться финансовое сопровождение инвесторов Подмосковья."Московская область входит в тройку лидеров по объемам жилищного кредитования в рамках льготных программ. Есть запрос, и мы стараемся находить новые возможности", - приводят слова Воробьёва в сообщении.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, втб, андрей костин (банкир), экономика, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
14:06 16.06.2022
 

Подмосковье на ПМЭФ подписало соглашение о расширении сотрудничества с ВТБ

© Фото : пресс-служба Губернатора Московской областиПрезидент-председатель правления ВТБ Андрей Костин и губернатор Московской области Андрей Воробьев после подписания соглашения
Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин и губернатор Московской области Андрей Воробьев после подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Московская область на Петербургском международном экономическом форуме подписала соглашение о расширении сотрудничества с банком ВТБ, акцент сделают на реализацию ипотечной программы для врачей и учителей, а также на финансовом сопровождении инвесторов региона, сообщили в пресс-службе губернатора Андрея Воробьева.
"На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин подписали соглашение о расширении сотрудничества. В рамках документа планируется совместная разработка и создание специальных цифровых сервисов, реализация социальных проектов и ипотечной программы, чтобы сделать ещё доступней жилищные кредиты для жителей региона", - сказано в сообщении.
Отмечается, что основной акцент в рамках реализации ипотечной программы будет сделан на поддержке социальных категорий граждан, в особенности на врачей и учителей. Вместе с этим, будет проводиться финансовое сопровождение инвесторов Подмосковья.
"Московская область входит в тройку лидеров по объемам жилищного кредитования в рамках льготных программ. Есть запрос, и мы стараемся находить новые возможности", - приводят слова Воробьёва в сообщении.
Участники XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 16:44Новости Подмосковья
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевВТБАндрей Костин (банкир)ЭкономикаПМЭФПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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