https://ria.ru/20220616/soglashenie-1795753789.html

Подмосковье на ПМЭФ подписало соглашение о расширении сотрудничества с ВТБ

Подмосковье на ПМЭФ подписало соглашение о расширении сотрудничества с ВТБ - РИА Новости, 16.06.2022

Подмосковье на ПМЭФ подписало соглашение о расширении сотрудничества с ВТБ

Московская область на Петербургском международном экономическом форуме подписала соглашение о расширении сотрудничества с банком ВТБ, акцент сделают на... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T14:06

2022-06-16T14:06

2022-06-16T14:06

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

втб

андрей костин (банкир)

экономика

пмэф

петербургский международный экономический форум (фонд)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Московская область на Петербургском международном экономическом форуме подписала соглашение о расширении сотрудничества с банком ВТБ, акцент сделают на реализацию ипотечной программы для врачей и учителей, а также на финансовом сопровождении инвесторов региона, сообщили в пресс-службе губернатора Андрея Воробьева."На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин подписали соглашение о расширении сотрудничества. В рамках документа планируется совместная разработка и создание специальных цифровых сервисов, реализация социальных проектов и ипотечной программы, чтобы сделать ещё доступней жилищные кредиты для жителей региона", - сказано в сообщении.Отмечается, что основной акцент в рамках реализации ипотечной программы будет сделан на поддержке социальных категорий граждан, в особенности на врачей и учителей. Вместе с этим, будет проводиться финансовое сопровождение инвесторов Подмосковья."Московская область входит в тройку лидеров по объемам жилищного кредитования в рамках льготных программ. Есть запрос, и мы стараемся находить новые возможности", - приводят слова Воробьёва в сообщении.

https://ria.ru/20220615/podmoskove-1795526330.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, втб, андрей костин (банкир), экономика, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)