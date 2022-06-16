https://ria.ru/20220616/soglashenie-1795753789.html
Подмосковье на ПМЭФ подписало соглашение о расширении сотрудничества с ВТБ
Подмосковье на ПМЭФ подписало соглашение о расширении сотрудничества с ВТБ - РИА Новости, 16.06.2022
Подмосковье на ПМЭФ подписало соглашение о расширении сотрудничества с ВТБ
Московская область на Петербургском международном экономическом форуме подписала соглашение о расширении сотрудничества с банком ВТБ, акцент сделают на... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T14:06
2022-06-16T14:06
2022-06-16T14:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
втб
андрей костин (банкир)
экономика
пмэф
петербургский международный экономический форум (фонд)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Московская область на Петербургском международном экономическом форуме подписала соглашение о расширении сотрудничества с банком ВТБ, акцент сделают на реализацию ипотечной программы для врачей и учителей, а также на финансовом сопровождении инвесторов региона, сообщили в пресс-службе губернатора Андрея Воробьева."На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин подписали соглашение о расширении сотрудничества. В рамках документа планируется совместная разработка и создание специальных цифровых сервисов, реализация социальных проектов и ипотечной программы, чтобы сделать ещё доступней жилищные кредиты для жителей региона", - сказано в сообщении.Отмечается, что основной акцент в рамках реализации ипотечной программы будет сделан на поддержке социальных категорий граждан, в особенности на врачей и учителей. Вместе с этим, будет проводиться финансовое сопровождение инвесторов Подмосковья."Московская область входит в тройку лидеров по объемам жилищного кредитования в рамках льготных программ. Есть запрос, и мы стараемся находить новые возможности", - приводят слова Воробьёва в сообщении.
https://ria.ru/20220615/podmoskove-1795526330.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, втб, андрей костин (банкир), экономика, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Московская область на Петербургском международном экономическом форуме подписала соглашение о расширении сотрудничества с банком ВТБ, акцент сделают на реализацию ипотечной программы для врачей и учителей, а также на финансовом сопровождении инвесторов региона, сообщили в пресс-службе губернатора Андрея Воробьева.
"На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Московской области Андрей Воробьев
и президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин
подписали соглашение о расширении сотрудничества. В рамках документа планируется совместная разработка и создание специальных цифровых сервисов, реализация социальных проектов и ипотечной программы, чтобы сделать ещё доступней жилищные кредиты для жителей региона", - сказано в сообщении.
Отмечается, что основной акцент в рамках реализации ипотечной программы будет сделан на поддержке социальных категорий граждан, в особенности на врачей и учителей. Вместе с этим, будет проводиться финансовое сопровождение инвесторов Подмосковья.
"Московская область входит в тройку лидеров по объемам жилищного кредитования в рамках льготных программ. Есть запрос, и мы стараемся находить новые возможности", - приводят слова Воробьёва в сообщении.