https://ria.ru/20220616/skolkovo-1795943274.html

"Сколково": надо развивать собственную инновационную инфраструктуру

"Сколково": надо развивать собственную инновационную инфраструктуру - РИА Новости, 16.06.2022

"Сколково": надо развивать собственную инновационную инфраструктуру

Текущую ситуацию в мире можно использовать как возможность нарастить производство в стране, механически заменять западные продукты на аналоги на китайском рынке РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T22:39

2022-06-16T22:39

2022-06-16T22:39

сколково

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Текущую ситуацию в мире можно использовать как возможность нарастить производство в стране, механически заменять западные продукты на аналоги на китайском рынке - не лучший выход, говорится в сообщении пресс-службы Фонда "Сколково" со ссылкой на заявление предправления Фонда "Сколково" Игоря Дроздова на ПМЭФ-2022."Мы нашли несколько десятков компаний, производящих аналоги зарубежных продуктов, которые ушли с рынка. Сейчас мы совместно с другими институтами развития рассматриваем их на предмет кредитования, чтобы расширить производство", - сказал Дроздов, выступая на сессии "Эволюция инновационной инфраструктуры под новые экономические вызовы".Он отметил, что еще одна задача, которая сейчас стоит перед "Сколково" - это консорциум заказчиков и стартапов. Благодаря таким объединениям будут создаваться комплексные решения."Мы развиваем свою платформу НИОКР-сервис. Заказчики могут найти на ней центр, который может изготовить прототип или провести испытания. Мы уже подключаем университеты, на платформе есть три десятка участников", - рассказал Дроздов. Такой подход может вовлечь региональные вузы в создание продуктов.В свою очередь, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин считает, что сейчас необходимо понять, какую среду — регуляторную, налоговую, финансовую — нужно создать для развития отечественных стартапов."Технологический рынок не может быть замкнут МКАДом или границами РФ. Все равно все будут смотреть на развитие на зарубежных площадках. Нам важно, чтобы стартапы отсюда развивались", - цитирует пресс-служба Фурсина.Сегодня инновационная инфраструктура решает те задачи, которые необходимы для страны и технологического суверенитета, экономического развития. Они так или иначе нацелены и должны быть открыты для школьников и студентов, - считает Юлия Линская, замначальника управления президента РФ по научно-образовательной политике. По ее словам, в последнее время грани уровней образования стираются - школьники и студенты начальных курсов способны решить задачи крупных компаний."У нас в стране много достойной инфраструктуры, которая стимулирует предложение. Но недостаточно развиты институты работы со спросом", - считает директор по инновациям "Почты России" Станислав Чернин. Для решения этой проблемы он предложил создать "питчи компаний для стартаперов". По слова Чернина, такая система позволит инженерам узнать о запросах компаний и создать востребованные продукты.

https://ria.ru/20220513/importozameschenie-1788328933.html

https://ria.ru/20220408/granty-1782593443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сколково, пмэф