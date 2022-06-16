https://ria.ru/20220616/skhron-1795726214.html

В Херсонской области обнаружили схрон с иностранным оружием

В Херсонской области обнаружили схрон с иностранным оружием - РИА Новости, 16.06.2022

В Херсонской области обнаружили схрон с иностранным оружием

Украинский схрон с иностранным оружием обнаружен в Херсонской области, зачистка от вооружений и военной техники продолжается, сообщила военно-гражданская... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T12:49

2022-06-16T12:49

2022-06-16T13:34

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ/ХЕРСОН, 16 июн – РИА Новости. Украинский схрон с иностранным оружием обнаружен в Херсонской области, зачистка от вооружений и военной техники продолжается, сообщила военно-гражданская администрация области."Российские силовики обнаружили в селе Железный Порт Голопристанского района Херсонской области украинский схрон с оружием иностранного производства. Обнаружены в частности винтовка и гранатомет иностранного производства, вооружение и боеприпасы советского стандарта, а также документы и военная форма", - говорится в сообщении. Схрон найден на территории бывшего пограничного пункта "Железный порт" погранслужбы Украины. Зачистка региона от вооружения и военной техники продолжается, добавили в администрации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.Как уточнил РИА Новости источник в российских силовых структурах, среди вооружения была американская одноразовая реактивная противотанковая пусковая установка AT-4 (M136LAW), осветительная мина производства США M-49A1, полуавтоматическая винтовка 12 калибра производства Турции "Typhoon F-12". Также в схроне были обнаружены ручной гранатомет РШГ-2, автоматы Калашникова, гранаты и боеприпасы.

https://ria.ru/20220530/donbass-1791686490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

херсонская область , в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр