12:49 16.06.2022 (обновлено: 13:34 16.06.2022)
В Херсонской области обнаружили схрон с иностранным оружием
В Херсонской области обнаружили схрон с иностранным оружием
Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ/ХЕРСОН, 16 июн – РИА Новости. Украинский схрон с иностранным оружием обнаружен в Херсонской области, зачистка от вооружений и военной техники продолжается, сообщила военно-гражданская администрация области.
"Российские силовики обнаружили в селе Железный Порт Голопристанского района Херсонской области украинский схрон с оружием иностранного производства. Обнаружены в частности винтовка и гранатомет иностранного производства, вооружение и боеприпасы советского стандарта, а также документы и военная форма", - говорится в сообщении. Схрон найден на территории бывшего пограничного пункта "Железный порт" погранслужбы Украины. Зачистка региона от вооружения и военной техники продолжается, добавили в администрации.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.
Как уточнил РИА Новости источник в российских силовых структурах, среди вооружения была американская одноразовая реактивная противотанковая пусковая установка AT-4 (M136LAW), осветительная мина производства США M-49A1, полуавтоматическая винтовка 12 калибра производства Турции "Typhoon F-12". Также в схроне были обнаружены ручной гранатомет РШГ-2, автоматы Калашникова, гранаты и боеприпасы.