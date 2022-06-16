https://ria.ru/20220616/siluanov-1795756326.html

Силуанов рассказал об устойчивости российского бюджета

Силуанов рассказал об устойчивости российского бюджета - РИА Новости, 16.06.2022

Силуанов рассказал об устойчивости российского бюджета

России для бюджетной устойчивости не обязательно иметь валюту в ФНБ, достаточно рублевых сбережений, но в будущем при реализации бюджетного правила вполне... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T13:56

2022-06-16T13:56

2022-06-16T14:26

петербургский международный экономический форум — 2022

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

экономика

антон силуанов

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. России для бюджетной устойчивости не обязательно иметь валюту в ФНБ, достаточно рублевых сбережений, но в будущем при реализации бюджетного правила вполне возможно подумать о хранении части сбережений в юанях, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов на полях ПМЭФ."Нам совершено не обязательно для бюджетной устойчивости иметь валюту", - сказал Силуанов.Он признал, что иметь валюту в резервах "было классно", поскольку она играла дополнительную контрциклическую роль: при падении цен на нефть курс рубля падал, а валютные резервы, напротив, росли, давая дополнительные средства бюджету. "Сейчас этого нет", - признал министр."В последующие годы можно подумать о том, чтобы при реализации бюджетного правила сбережения хранить в юаневых активах", - добавил Силуанов, подчеркнув, что это пока лишь его личные философские рассуждения."Сейчас у нас торговля, товарооборот больше будет ориентирован на восток", - напомнил он. Силуанов отметил, что резервы должны храниться в высоколиквидных и надежных активах – до недавнего времени таковыми считались доллар и евро, но теперь они стали для России токсичными."Поскольку сейчас это недоступно, и товарооборот больше у нас ориентируется на юаневые китайские рынки, логика в том, чтобы иметь резервы в той валюте, со страной которой мы торгуем", - пояснил он.

https://ria.ru/20220616/valyuta-1795739555.html

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика, антон силуанов, пмэф