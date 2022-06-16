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Силуанов рассказал об устойчивости российского бюджета - РИА Новости, 16.06.2022
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Силуанов рассказал об устойчивости российского бюджета
Силуанов рассказал об устойчивости российского бюджета - РИА Новости, 16.06.2022
Силуанов рассказал об устойчивости российского бюджета
России для бюджетной устойчивости не обязательно иметь валюту в ФНБ, достаточно рублевых сбережений, но в будущем при реализации бюджетного правила вполне... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:56
2022-06-16T14:26
петербургский международный экономический форум — 2022
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
экономика
антон силуанов
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. России для бюджетной устойчивости не обязательно иметь валюту в ФНБ, достаточно рублевых сбережений, но в будущем при реализации бюджетного правила вполне возможно подумать о хранении части сбережений в юанях, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов на полях ПМЭФ."Нам совершено не обязательно для бюджетной устойчивости иметь валюту", - сказал Силуанов.Он признал, что иметь валюту в резервах "было классно", поскольку она играла дополнительную контрциклическую роль: при падении цен на нефть курс рубля падал, а валютные резервы, напротив, росли, давая дополнительные средства бюджету. "Сейчас этого нет", - признал министр."В последующие годы можно подумать о том, чтобы при реализации бюджетного правила сбережения хранить в юаневых активах", - добавил Силуанов, подчеркнув, что это пока лишь его личные философские рассуждения."Сейчас у нас торговля, товарооборот больше будет ориентирован на восток", - напомнил он. Силуанов отметил, что резервы должны храниться в высоколиквидных и надежных активах – до недавнего времени таковыми считались доллар и евро, но теперь они стали для России токсичными."Поскольку сейчас это недоступно, и товарооборот больше у нас ориентируется на юаневые китайские рынки, логика в том, чтобы иметь резервы в той валюте, со страной которой мы торгуем", - пояснил он.
https://ria.ru/20220616/valyuta-1795739555.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика, антон силуанов, пмэф
13:56 16.06.2022 (обновлено: 14:26 16.06.2022)
 
Силуанов рассказал об устойчивости российского бюджета

Министр финансов Силуанов: России достаточно рублевых сбережений для устойчивости бюджета

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов и помощник президента РФ Максим Орешкин на сессии "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры" в рамках ПМЭФ-2022
Министр финансов РФ Антон Силуанов и помощник президента РФ Максим Орешкин на сессии Российская экономика: современные вызовы и точки опоры в рамках ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов и помощник президента РФ Максим Орешкин на сессии "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры" в рамках ПМЭФ-2022
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. России для бюджетной устойчивости не обязательно иметь валюту в ФНБ, достаточно рублевых сбережений, но в будущем при реализации бюджетного правила вполне возможно подумать о хранении части сбережений в юанях, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов на полях ПМЭФ.
"Нам совершено не обязательно для бюджетной устойчивости иметь валюту", - сказал Силуанов.
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Он признал, что иметь валюту в резервах "было классно", поскольку она играла дополнительную контрциклическую роль: при падении цен на нефть курс рубля падал, а валютные резервы, напротив, росли, давая дополнительные средства бюджету. "Сейчас этого нет", - признал министр.
"В последующие годы можно подумать о том, чтобы при реализации бюджетного правила сбережения хранить в юаневых активах", - добавил Силуанов, подчеркнув, что это пока лишь его личные философские рассуждения.
"Сейчас у нас торговля, товарооборот больше будет ориентирован на восток", - напомнил он. Силуанов отметил, что резервы должны храниться в высоколиквидных и надежных активах – до недавнего времени таковыми считались доллар и евро, но теперь они стали для России токсичными.
"Поскольку сейчас это недоступно, и товарооборот больше у нас ориентируется на юаневые китайские рынки, логика в том, чтобы иметь резервы в той валюте, со страной которой мы торгуем", - пояснил он.
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