16:20 16.06.2022 (обновлено: 16:32 16.06.2022)
Вступление в НАТО вряд ли укрепит безопасность Швеции, заявили в МИД
Захарова: отказ Швеции от внеблокового статуса вряд ли укрепит ее безопасность
Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Отказ Швеции от ее традиционного нейтрального статуса вряд ли укрепит безопасность страны, заявили в МИД РФ.
"Хотели бы вновь заявить, что такое решение вряд ли укрепит безопасность Швеции", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, посвященном презентации правительством Швеции Внешнеполитической декларации.
Захарова обратила внимание на факт того, что документ был выпущен поспешно и приурочен к выборам и запланированному вступлению в НАТО. "Столь поспешное обновление этого традиционно выпускаемого в начале года программного документа, по всей видимости, обусловлено стремлением политистеблишмента этой страны в который раз объяснить шведскому избирателю, не в последнюю очередь в преддверии сентябрьских парламентских выборов, чем мотивировано принятое на скорую руку келейное решение властей подать заявку о вступлении в НАТО, несмотря на то, что ранее Правительство Швеции последовательно заявляло о неоспоримых преимуществах курса на военное неприсоединение", - говорит дипломат.
По ее словам, шведские власти понимают, что "в действительности далеко не все в Швеции поддерживают линию на отказ от более чем 200-летней политики военного неприсоединения, неизменно служившей залогом прочной национальной безопасности государства, основой высокого авторитета Стокгольма в качестве непредвзятого посредника в урегулировании международных проблем, а также одним из ключевых факторов стабильности в регионе Балтийского моря, на Севере Европы и европейском континенте в целом".
Официальный представитель МИД также отметила, что шведские власти не стали обращаться к глубокому анализу причин необходимости присоединения страны к Североатлантическому альянсу, а "скатились к пересказу муссируемых на Западе мифов о "российской угрозе основам европейского порядка в сфере безопасности" – единственной причине отказа Швеции от внеблокового статуса".