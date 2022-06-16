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Вступление в НАТО вряд ли укрепит безопасность Швеции, заявили в МИД - РИА Новости, 16.06.2022
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Вступление в НАТО вряд ли укрепит безопасность Швеции, заявили в МИД
Вступление в НАТО вряд ли укрепит безопасность Швеции, заявили в МИД - РИА Новости, 16.06.2022
Вступление в НАТО вряд ли укрепит безопасность Швеции, заявили в МИД
Отказ Швеции от ее традиционного нейтрального статуса вряд ли укрепит безопасность страны, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:20
2022-06-16T16:32
в мире
мария захарова
швеция
россия
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Отказ Швеции от ее традиционного нейтрального статуса вряд ли укрепит безопасность страны, заявили в МИД РФ."Хотели бы вновь заявить, что такое решение вряд ли укрепит безопасность Швеции", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, посвященном презентации правительством Швеции Внешнеполитической декларации.Захарова обратила внимание на факт того, что документ был выпущен поспешно и приурочен к выборам и запланированному вступлению в НАТО. "Столь поспешное обновление этого традиционно выпускаемого в начале года программного документа, по всей видимости, обусловлено стремлением политистеблишмента этой страны в который раз объяснить шведскому избирателю, не в последнюю очередь в преддверии сентябрьских парламентских выборов, чем мотивировано принятое на скорую руку келейное решение властей подать заявку о вступлении в НАТО, несмотря на то, что ранее Правительство Швеции последовательно заявляло о неоспоримых преимуществах курса на военное неприсоединение", - говорит дипломат.По ее словам, шведские власти понимают, что "в действительности далеко не все в Швеции поддерживают линию на отказ от более чем 200-летней политики военного неприсоединения, неизменно служившей залогом прочной национальной безопасности государства, основой высокого авторитета Стокгольма в качестве непредвзятого посредника в урегулировании международных проблем, а также одним из ключевых факторов стабильности в регионе Балтийского моря, на Севере Европы и европейском континенте в целом".Официальный представитель МИД также отметила, что шведские власти не стали обращаться к глубокому анализу причин необходимости присоединения страны к Североатлантическому альянсу, а "скатились к пересказу муссируемых на Западе мифов о "российской угрозе основам европейского порядка в сфере безопасности" – единственной причине отказа Швеции от внеблокового статуса".
https://ria.ru/20220615/nato-1795433034.html
https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html
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в мире, мария захарова, швеция, россия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
16:20 16.06.2022 (обновлено: 16:32 16.06.2022)
 
Вступление в НАТО вряд ли укрепит безопасность Швеции, заявили в МИД

Захарова: отказ Швеции от внеблокового статуса вряд ли укрепит ее безопасность

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Отказ Швеции от ее традиционного нейтрального статуса вряд ли укрепит безопасность страны, заявили в МИД РФ.
"Хотели бы вновь заявить, что такое решение вряд ли укрепит безопасность Швеции", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, посвященном презентации правительством Швеции Внешнеполитической декларации.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 12:55
Столтенберг заявил о переоценке сроков вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Захарова обратила внимание на факт того, что документ был выпущен поспешно и приурочен к выборам и запланированному вступлению в НАТО. "Столь поспешное обновление этого традиционно выпускаемого в начале года программного документа, по всей видимости, обусловлено стремлением политистеблишмента этой страны в который раз объяснить шведскому избирателю, не в последнюю очередь в преддверии сентябрьских парламентских выборов, чем мотивировано принятое на скорую руку келейное решение властей подать заявку о вступлении в НАТО, несмотря на то, что ранее Правительство Швеции последовательно заявляло о неоспоримых преимуществах курса на военное неприсоединение", - говорит дипломат.
По ее словам, шведские власти понимают, что "в действительности далеко не все в Швеции поддерживают линию на отказ от более чем 200-летней политики военного неприсоединения, неизменно служившей залогом прочной национальной безопасности государства, основой высокого авторитета Стокгольма в качестве непредвзятого посредника в урегулировании международных проблем, а также одним из ключевых факторов стабильности в регионе Балтийского моря, на Севере Европы и европейском континенте в целом".
Официальный представитель МИД также отметила, что шведские власти не стали обращаться к глубокому анализу причин необходимости присоединения страны к Североатлантическому альянсу, а "скатились к пересказу муссируемых на Западе мифов о "российской угрозе основам европейского порядка в сфере безопасности" – единственной причине отказа Швеции от внеблокового статуса".
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 08:00
Нам очень НАТО. Что будет, если шведы и финны вступят в альянс
 
В миреМария ЗахароваШвецияРоссияНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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