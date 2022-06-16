https://ria.ru/20220616/shvetsiya-1795824540.html

Вступление в НАТО вряд ли укрепит безопасность Швеции, заявили в МИД

Вступление в НАТО вряд ли укрепит безопасность Швеции, заявили в МИД - РИА Новости, 16.06.2022

Вступление в НАТО вряд ли укрепит безопасность Швеции, заявили в МИД

Отказ Швеции от ее традиционного нейтрального статуса вряд ли укрепит безопасность страны, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T16:20

2022-06-16T16:20

2022-06-16T16:32

в мире

мария захарова

швеция

россия

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154948/00/1549480066_93:0:2636:1431_1920x0_80_0_0_e64337303812a53794c34196a51a98f0.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Отказ Швеции от ее традиционного нейтрального статуса вряд ли укрепит безопасность страны, заявили в МИД РФ."Хотели бы вновь заявить, что такое решение вряд ли укрепит безопасность Швеции", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, посвященном презентации правительством Швеции Внешнеполитической декларации.Захарова обратила внимание на факт того, что документ был выпущен поспешно и приурочен к выборам и запланированному вступлению в НАТО. "Столь поспешное обновление этого традиционно выпускаемого в начале года программного документа, по всей видимости, обусловлено стремлением политистеблишмента этой страны в который раз объяснить шведскому избирателю, не в последнюю очередь в преддверии сентябрьских парламентских выборов, чем мотивировано принятое на скорую руку келейное решение властей подать заявку о вступлении в НАТО, несмотря на то, что ранее Правительство Швеции последовательно заявляло о неоспоримых преимуществах курса на военное неприсоединение", - говорит дипломат.По ее словам, шведские власти понимают, что "в действительности далеко не все в Швеции поддерживают линию на отказ от более чем 200-летней политики военного неприсоединения, неизменно служившей залогом прочной национальной безопасности государства, основой высокого авторитета Стокгольма в качестве непредвзятого посредника в урегулировании международных проблем, а также одним из ключевых факторов стабильности в регионе Балтийского моря, на Севере Европы и европейском континенте в целом".Официальный представитель МИД также отметила, что шведские власти не стали обращаться к глубокому анализу причин необходимости присоединения страны к Североатлантическому альянсу, а "скатились к пересказу муссируемых на Западе мифов о "российской угрозе основам европейского порядка в сфере безопасности" – единственной причине отказа Швеции от внеблокового статуса".

https://ria.ru/20220615/nato-1795433034.html

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

швеция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, мария захарова, швеция, россия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)