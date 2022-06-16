https://ria.ru/20220616/shkoly-1795938603.html

Украинские националисты оборудовали огневые точки в двух школах в Николаеве

Украинские националисты оборудовали огневые точки в двух школах в Николаеве - РИА Новости, 16.06.2022

Украинские националисты оборудовали огневые точки в двух школах в Николаеве

Украинские националисты разместили артиллерию и реактивные системы залпового огня в двух школах Николаева, заявил в четверг начальник Национального центра... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T22:01

2022-06-16T22:01

2022-06-16T22:02

специальная военная операция на украине

николаев (украина)

украина

вооруженные силы украины

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793932127_0:304:3100:2048_1920x0_80_0_0_c6a4f302b0f5486268376d5713b9ddec.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Украинские националисты разместили артиллерию и реактивные системы залпового огня в двух школах Николаева, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Николаеве в школах № 14 (улица Вольная) и № 84 (улица Лесная) националисты оборудовали огневые позиции, на территории учебных заведений размещены бронетехника, артиллерия и РСЗО", - сказал он.

николаев (украина)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

николаев (украина), украина, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф