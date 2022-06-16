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Украинские националисты оборудовали огневые точки в двух школах в Николаеве
Украинские националисты оборудовали огневые точки в двух школах в Николаеве - РИА Новости, 16.06.2022
Украинские националисты оборудовали огневые точки в двух школах в Николаеве
Украинские националисты разместили артиллерию и реактивные системы залпового огня в двух школах Николаева, заявил в четверг начальник Национального центра... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T22:01
2022-06-16T22:01
2022-06-16T22:02
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
украина
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Украинские националисты разместили артиллерию и реактивные системы залпового огня в двух школах Николаева, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Николаеве в школах № 14 (улица Вольная) и № 84 (улица Лесная) националисты оборудовали огневые позиции, на территории учебных заведений размещены бронетехника, артиллерия и РСЗО", - сказал он.
николаев (украина)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николаев (украина), украина, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
22:01 16.06.2022 (обновлено: 22:02 16.06.2022)
Украинские националисты оборудовали огневые точки в двух школах в Николаеве
Минобороны: украинские националисты оборудовали огневые точки в двух школах в Николаеве