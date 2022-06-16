https://ria.ru/20220616/severodonetsk-1795781898.html

Журналисты рассказали, как живут люди в Северодонецке под обстрелами ВСУ

Журналисты рассказали, как живут люди в Северодонецке под обстрелами ВСУ - РИА Новости, 16.06.2022

Журналисты рассказали, как живут люди в Северодонецке под обстрелами ВСУ

Постоянные артиллерийские и минометные обстрелы со стороны украинских войск, раненые в больницах, отсутствие электричества и приготовление пищи на кострах во... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T14:58

2022-06-16T14:58

2022-06-16T17:38

специальная военная операция на украине

михаил мизинцев

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северодонецк

россия

вооруженные силы украины

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СЕВЕРОДОНЕЦК, 16 июн — РИА Новости. Постоянные артиллерийские и минометные обстрелы со стороны украинских войск, раненые в больницах, отсутствие электричества и приготовление пищи на кострах во дворе — это основные моменты жизни мирных граждан в Северодонецке, передает корреспондент РИА Новости.По словам жителей и по свидетельству журналиста, ВСУ ведут обстрелы мирных кварталов ежедневно, с восьми утра, с небольшими перерывами в полчаса: прилетают в основном снаряды калибра 152 миллиметра, батарея "отрабатывает", далее минут пять-семь идет перезарядка, после чего на полчаса стрельба прекращается, а затем вновь возобновляется — хаотично по центру города.В городской больнице Северодонецка много раненых, один из них рассказал, как накануне попал под удар с украинской стороны, несмотря на объявленный режим тишины. "Неожиданно обстрел начался с минометов, мина попала в крышу гаража, и взрывной волной вынесло раму, осколками зацепило. Военные ЛНР доставили (в больницу. — Прим. ред.) — боец по рации вызвал машину. Утром сказали, что час тишины, обстрелов не будет, а минометный обстрел был со стороны ВСУ", — сообщил мужчина.Сейчас в больнице работает только терапевтическое отделение: остальные блоки получили повреждения в результате обстрелов. Врачи и медсестры оказывают медпомощь, раненые прибывают каждый день.Во дворе многоквартирного дома женщина с маленьким ребенком на руках отмечает, что уже привыкла к звукам артиллерии. Рядом местный житель Виталий Лысенко разжигает костер, чтобы разогреть воду и еду, говорит о новом обстреле: снаряд попал в соседний дом, но, к счастью, никто не пострадал, поскольку граждане уже знают, где укрываться от украинских снарядов.Еду приходится готовить во дворе на открытом огне, поскольку с середины мая в городе практически нет электричества. Из-за этого нет связи с теми, кто ушел в бомбоубежища завода "Азот", который сейчас контролируют украинские войска. Жительница многоквартирного дома по улице Горького Любовь Боровская считает, что ее знакомые могут находиться там."Люди на заводе "Азот" есть, мои родственники и приятели. В бомбоубежище пошли. Там бомбоубежище на первой проходной, очень хорошее бомбоубежище. И там жили они в бомбоубежище. В управлении наших пять человек, очень близких приятелей, мама и ее сын с семьей, еще там молодая пара. Последняя связь с ними была 8 мая, когда у нас было электричество, а потом — не знаю ничего: туда не пойти, от них никакой связи нет", — утверждает Боровская.По ее словам, пришедшие в город бойцы армии ЛНР ведут себя с мирными гражданами вежливо: "Мы их покормили, они нас угостили, обыкновенные хорошие люди, шахтеры".По словам Виталия Лысенко, военные ЛНР раздают гуманитарную помощь, хлеб, ведут себя корректно, в отличие от украинских военных. "Пришли, своровали, забрали, был полнейший беспредел. А сейчас спокойнее стало. Только (украинская. — Прим. ред.) артиллерия бьет, хотя тут военных (ЛНР или российских. — Прим. ред.) нет, они все ближе туда (к линии соприкосновения. — Прим. ред.)", — подчеркивает Лысенко.Народная милиция продолжает эвакуацию мирных жителей из Северодонецка, за пять дней вывезено свыше тысячи человек, заявил начальник гарнизонной службы Второго армейского корпуса ЛНР Александр Никишин. При этом из бомбоубежищ комбината "Азот", который остается под контролем украинских боевиков, по-прежнему никто из мирных жителей не вышел, указал он.Химический комбинат "Азот" находится в городе Северодонецке Луганской Народной Республики. На данный момент территория завода подконтрольна украинским вооруженным формированиям. При освобождении Северодонецка российская армия и союзные войска ЛНР блокировали боевиков украинских националистических батальонов на территории предприятия. По данным Минобороны России, отступая из жилой застройки Северодонецка, боевики вывели из города в промзону комбината сотни мирных жителей, чтобы прикрываться ими как живым щитом.Российская армия предложила блокированным боевикам и иностранным наемникам сложить оружие и сдаться в плен, гарантировав им жизнь и достойное обращение. В среду, 15 июня, начальник гарнизонной службы Второго армейского корпуса Вооруженных сил ЛНР Александр Никишин объявил, что на заводе находится "сильно меньше" 1,5 тысячи гражданских, о которых заявлялось изначально.В среду, с 8:00 утра по московскому времени до 20:00, российская сторона для эвакуации мирного населения с территории завода "Азот" предоставила гуманитарный коридор в северном направлении, в сторону города Сватово в ЛНР. Однако украинские боевики сорвали эвакуацию, нарушив режим прекращения огня и обстреляв жилые кварталы Северодонецка, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

https://ria.ru/20220616/severodonetsk-1795723020.html

https://ria.ru/20220616/severodonetsk-1795716188.html

https://ria.ru/20220612/severodrnetsk-1794920879.html

https://ria.ru/20220615/severodonetsk-1795484528.html

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"Ориентируемся уже": жители Северодонецка о жизни под постоянными обстрелами "Ориентируемся уже": жители Северодонецка о жизни под постоянными обстрелами 2022-06-16T14:58 true PT1M15S

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Дарья Буймова

михаил мизинцев, луганская народная республика, северодонецк, россия, вооруженные силы украины