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Украинские войска сорвали эвакуацию из Северодонецка - РИА Новости, 16.06.2022
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Украинские войска сорвали эвакуацию из Северодонецка
Украинские войска сорвали эвакуацию из Северодонецка - РИА Новости, 16.06.2022
Украинские войска сорвали эвакуацию из Северодонецка
Украинские войска нарушили режим тишины и сорвали эвакуацию с завода "Азот" в Северодонецке, сообщила в четверг Народная милиция Луганской Народной Республики. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:43
2022-06-16T13:08
специальная военная операция на украине
в мире
северодонецк
иван филипоненко
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска нарушили режим тишины и сорвали эвакуацию с завода "Азот" в Северодонецке, сообщила в четверг Народная милиция Луганской Народной Республики."Как обычно в одностороннем порядке из-за нежелания Украины способствовать спасению мирного населения с территории завода "Азот", где народ фактически загнали туда, украинские боевики, которые потеряли возможность отхода, блокируют выход мирного населения, которое используют как живой щит... Коридор был организован,... была организована возможность безопасного выхода... Однако противник... активизировал артиллерийские обстрелы. Подверг обстрелу район, где должны были скапливаться мирные жители", - сказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.
северодонецк
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в мире, северодонецк, иван филипоненко, луганская народная республика, украина
12:43 16.06.2022 (обновлено: 13:08 16.06.2022)
 
Украинские войска сорвали эвакуацию из Северодонецка

Народная милиция ЛНР: украинские войска сорвали эвакуацию из Северодонецка

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкЧастично разрушенное здание на одной из улиц Северодонецка
Частично разрушенное здание на одной из улиц Северодонецка - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Частично разрушенное здание на одной из улиц Северодонецка. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска нарушили режим тишины и сорвали эвакуацию с завода "Азот" в Северодонецке, сообщила в четверг Народная милиция Луганской Народной Республики.
"Как обычно в одностороннем порядке из-за нежелания Украины способствовать спасению мирного населения с территории завода "Азот", где народ фактически загнали туда, украинские боевики, которые потеряли возможность отхода, блокируют выход мирного населения, которое используют как живой щит... Коридор был организован,... была организована возможность безопасного выхода... Однако противник... активизировал артиллерийские обстрелы. Подверг обстрелу район, где должны были скапливаться мирные жители", - сказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСеверодонецкИван ФилипоненкоЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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