https://ria.ru/20220616/severodonetsk-1795723020.html

Украинские войска сорвали эвакуацию из Северодонецка

Украинские войска сорвали эвакуацию из Северодонецка - РИА Новости, 16.06.2022

Украинские войска сорвали эвакуацию из Северодонецка

Украинские войска нарушили режим тишины и сорвали эвакуацию с завода "Азот" в Северодонецке, сообщила в четверг Народная милиция Луганской Народной Республики. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T12:43

2022-06-16T12:43

2022-06-16T13:08

специальная военная операция на украине

в мире

северодонецк

иван филипоненко

луганская народная республика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795714436_0:278:2907:1913_1920x0_80_0_0_bd1fb9c8690852ec7a5f8ec065764b3d.jpg

ЛУГАНСК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска нарушили режим тишины и сорвали эвакуацию с завода "Азот" в Северодонецке, сообщила в четверг Народная милиция Луганской Народной Республики."Как обычно в одностороннем порядке из-за нежелания Украины способствовать спасению мирного населения с территории завода "Азот", где народ фактически загнали туда, украинские боевики, которые потеряли возможность отхода, блокируют выход мирного населения, которое используют как живой щит... Коридор был организован,... была организована возможность безопасного выхода... Однако противник... активизировал артиллерийские обстрелы. Подверг обстрелу район, где должны были скапливаться мирные жители", - сказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.

северодонецк

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, северодонецк, иван филипоненко, луганская народная республика, украина