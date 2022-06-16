https://ria.ru/20220616/severodonetsk-1795723020.html
Украинские войска сорвали эвакуацию из Северодонецка
Украинские войска сорвали эвакуацию из Северодонецка - РИА Новости, 16.06.2022
Украинские войска сорвали эвакуацию из Северодонецка
Украинские войска нарушили режим тишины и сорвали эвакуацию с завода "Азот" в Северодонецке, сообщила в четверг Народная милиция Луганской Народной Республики. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:43
2022-06-16T12:43
2022-06-16T13:08
специальная военная операция на украине
в мире
северодонецк
иван филипоненко
луганская народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795714436_0:278:2907:1913_1920x0_80_0_0_bd1fb9c8690852ec7a5f8ec065764b3d.jpg
ЛУГАНСК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска нарушили режим тишины и сорвали эвакуацию с завода "Азот" в Северодонецке, сообщила в четверг Народная милиция Луганской Народной Республики."Как обычно в одностороннем порядке из-за нежелания Украины способствовать спасению мирного населения с территории завода "Азот", где народ фактически загнали туда, украинские боевики, которые потеряли возможность отхода, блокируют выход мирного населения, которое используют как живой щит... Коридор был организован,... была организована возможность безопасного выхода... Однако противник... активизировал артиллерийские обстрелы. Подверг обстрелу район, где должны были скапливаться мирные жители", - сказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.
северодонецк
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795714436_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_fe0d282590bb4b648355d156e6fc0455.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, северодонецк, иван филипоненко, луганская народная республика, украина
12:43 16.06.2022 (обновлено: 13:08 16.06.2022)
Украинские войска сорвали эвакуацию из Северодонецка
Народная милиция ЛНР: украинские войска сорвали эвакуацию из Северодонецка