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Опубликованы первые кадры с промзоны завода "Азот" - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/severodonetsk-1795674300.html
Опубликованы первые кадры с промзоны завода "Азот"
Опубликованы первые кадры с промзоны завода "Азот" - РИА Новости, 16.06.2022
Опубликованы первые кадры с промзоны завода "Азот"
Корреспондент РИА Новости снял первые кадры в промзоне завода "Азот", которая контролируется украинскими войсками. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T10:57
2022-06-16T15:35
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
северодонецк
сергей шойгу
владимир путин
украина
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СЕВЕРОДОНЕЦК, 16 июн — РИА Новости. Корреспондент РИА Новости снял первые кадры в промзоне завода "Азот", которая контролируется украинскими войсками.На кадрах видна самая окраина промзоны — гаражи и электроподстанция, двери гаражей распахнуты, людей не видно. Слышны звуки артиллерийской стрельбы. Боец Народной милиции ЛНР, сопровождающий корреспондента РИА Новости, говорит, что выстрелы идут со стороны Лисичанска, где расположены позиции украинских войск.На кадрах видна труба одного из цехов "Азота". "Становится опасно, уходим", — говорит боец, после чего вместе с корреспондентом покидает промзону.Бои за Северодонецк идут с начала мая. На минувшей неделе министр обороны Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов города.В среду с 8:00 утра по московскому времени до 20:00 российская сторона для эвакуации мирного населения с территории "Азота" предоставила гуманитарный коридор в северном направлении в сторону города Сватово в Луганской Народной Республике. Однако украинские боевики сорвали этот процесс, нарушив режим прекращения огня и обстреляв жилые кварталы Северодонецка.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220615/severodonetsk-1795484528.html
https://ria.ru/20220613/severodonetsk-1794993032.html
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лисичанск
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Первые кадры в промзоне завода "Азот"
Корреспондент РИА Новости снял первые кадры в промзоне завода "Азот", которая контролируется украинскими войсками.
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в мире, лисичанск, северодонецк, сергей шойгу, владимир путин, украина
10:57 16.06.2022 (обновлено: 15:35 16.06.2022)
 
Опубликованы первые кадры с промзоны завода "Азот"

РИА Новости сняло первые кадры в промзоне "Азота", которая контролируется ВСУ

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СЕВЕРОДОНЕЦК, 16 июн — РИА Новости. Корреспондент РИА Новости снял первые кадры в промзоне завода "Азот", которая контролируется украинскими войсками.
На кадрах видна самая окраина промзоны — гаражи и электроподстанция, двери гаражей распахнуты, людей не видно. Слышны звуки артиллерийской стрельбы. Боец Народной милиции ЛНР, сопровождающий корреспондента РИА Новости, говорит, что выстрелы идут со стороны Лисичанска, где расположены позиции украинских войск.
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На кадрах видна труба одного из цехов "Азота". "Становится опасно, уходим", — говорит боец, после чего вместе с корреспондентом покидает промзону.
Бои за Северодонецк идут с начала мая. На минувшей неделе министр обороны Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов города.
В среду с 8:00 утра по московскому времени до 20:00 российская сторона для эвакуации мирного населения с территории "Азота" предоставила гуманитарный коридор в северном направлении в сторону города Сватово в Луганской Народной Республике. Однако украинские боевики сорвали этот процесс, нарушив режим прекращения огня и обстреляв жилые кварталы Северодонецка.
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Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛисичанскСеверодонецкСергей ШойгуВладимир ПутинУкраина
 
 
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