https://ria.ru/20220616/sessiya-1795638806.html
Совместная сессия "России сегодня" и МИД на ПМЭФ-2022. Прямая трансляция
Совместная сессия "России сегодня" и МИД на ПМЭФ-2022. Прямая трансляция - РИА Новости, 16.06.2022
Совместная сессия "России сегодня" и МИД на ПМЭФ-2022. Прямая трансляция
МИА "Россия сегодня" и Министерство иностранных дел проводят совместную сессию "Диктатура неолиберализма глазами российских соотечественников за рубежом" в... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T09:00
2022-06-16T09:00
2022-06-16T09:16
петербургский международный экономический форум — 2022
пмэф
дмитрий киселев
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
миа "россия сегодня"
елена брэнсон
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МИА "Россия сегодня" и Министерство иностранных дел проводят совместную сессию "Диктатура неолиберализма глазами российских соотечественников за рубежом" в рамках Петербургского международного экономического форума. Среди участников дискуссии — гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова, общественный деятель Константин Ярошенко, председатель КСОРС США (2018-2021 годы) и основатель организации "Вместе с Россией" Елена Брэнсон и другие. Модератором выступит журналист и публицист Михаил Шахназаров.
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LIVE: "Диктатура неолиберализма глазами российских соотечественников за рубежом"
LIVE: "Диктатура неолиберализма глазами российских соотечественников за рубежом"
2022-06-16T09:00
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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пмэф, дмитрий киселев, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), миа "россия сегодня", елена брэнсон, видео