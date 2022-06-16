https://ria.ru/20220616/sessiya-1795638806.html

Совместная сессия "России сегодня" и МИД на ПМЭФ-2022. Прямая трансляция

Совместная сессия "России сегодня" и МИД на ПМЭФ-2022. Прямая трансляция - РИА Новости, 16.06.2022

Совместная сессия "России сегодня" и МИД на ПМЭФ-2022. Прямая трансляция

МИА "Россия сегодня" и Министерство иностранных дел проводят совместную сессию "Диктатура неолиберализма глазами российских соотечественников за рубежом" в... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T09:00

2022-06-16T09:00

2022-06-16T09:16

петербургский международный экономический форум — 2022

пмэф

дмитрий киселев

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

миа "россия сегодня"

елена брэнсон

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МИА "Россия сегодня" и Министерство иностранных дел проводят совместную сессию "Диктатура неолиберализма глазами российских соотечественников за рубежом" в рамках Петербургского международного экономического форума. Среди участников дискуссии — гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова, общественный деятель Константин Ярошенко, председатель КСОРС США (2018-2021 годы) и основатель организации "Вместе с Россией" Елена Брэнсон и другие. Модератором выступит журналист и публицист Михаил Шахназаров.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пмэф, дмитрий киселев, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), миа "россия сегодня", елена брэнсон, видео