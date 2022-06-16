https://ria.ru/20220616/sapega-1795808439.html
В МИД заявили об отсутствии у Сапеги жалоб на здоровье и условия содержания
В МИД заявили об отсутствии у Сапеги жалоб на здоровье и условия содержания - РИА Новости, 16.06.2022
В МИД заявили об отсутствии у Сапеги жалоб на здоровье и условия содержания
Жалоб на здоровье и на условия содержания от осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги не поступало, заявили в четверг РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T15:44
2022-06-16T15:44
2022-06-16T15:44
софия сапега
россия
минск
в мире
белоруссия
задержание основателя telegram-канала nexta
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Жалоб на здоровье и на условия содержания от осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги не поступало, заявили в четверг РИА Новости в МИД РФ."Представители консульского отдела посольства России в Минске находятся в тесном взаимодействии с адвокатом Софьи Сапеги. Жалоб на состояние здоровья, обращение и условия содержания гражданки России не поступало", - заявили в МИД РФ.В дипведомстве отметили, что по просьбе родственников Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, неоднократно выделял средства на оплату адвокатских услуг."Посольство России в Минске продолжит самым внимательным образом следить за судьбой Софьи Сапеги и оказывать ей посильную поддержку в тесном взаимодействии с ее родственниками и адвокатами. Вопрос регулярно поднимается руководством министерства в контактах с белорусскими коллегами", - заявили в МИД РФ.
https://ria.ru/20220603/sapega-1792925452.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
софия сапега, россия, минск, в мире, белоруссия, задержание основателя telegram-канала nexta, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В МИД заявили об отсутствии у Сапеги жалоб на здоровье и условия содержания
МИД России: жалоб на здоровье и на условия содержания от осужденной Сапеги не поступало