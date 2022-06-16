https://ria.ru/20220616/sapega-1795808439.html

В МИД заявили об отсутствии у Сапеги жалоб на здоровье и условия содержания

В МИД заявили об отсутствии у Сапеги жалоб на здоровье и условия содержания - РИА Новости, 16.06.2022

В МИД заявили об отсутствии у Сапеги жалоб на здоровье и условия содержания

Жалоб на здоровье и на условия содержания от осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги не поступало, заявили в четверг РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T15:44

2022-06-16T15:44

2022-06-16T15:44

софия сапега

россия

минск

в мире

белоруссия

задержание основателя telegram-канала nexta

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764681905_0:137:508:423_1920x0_80_0_0_58e0eb26ff22e4be35cfb561483dbceb.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Жалоб на здоровье и на условия содержания от осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги не поступало, заявили в четверг РИА Новости в МИД РФ."Представители консульского отдела посольства России в Минске находятся в тесном взаимодействии с адвокатом Софьи Сапеги. Жалоб на состояние здоровья, обращение и условия содержания гражданки России не поступало", - заявили в МИД РФ.В дипведомстве отметили, что по просьбе родственников Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, неоднократно выделял средства на оплату адвокатских услуг."Посольство России в Минске продолжит самым внимательным образом следить за судьбой Софьи Сапеги и оказывать ей посильную поддержку в тесном взаимодействии с ее родственниками и адвокатами. Вопрос регулярно поднимается руководством министерства в контактах с белорусскими коллегами", - заявили в МИД РФ.

https://ria.ru/20220603/sapega-1792925452.html

россия

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

софия сапега, россия, минск, в мире, белоруссия, задержание основателя telegram-канала nexta, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)