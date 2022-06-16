17:23 16.06.2022 (обновлено: 19:38 16.06.2022)
"Я совсем раздавлена": санкции против России разоряют итальянских кутюрье
The Washington Post: антироссийские санкции ударили по итальянской модной индустрии
Девушка у витрины магазина. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Итальянские производители одежды класса люкс не могут ни получить деньги за уже изготовленный товар, ни поставить его в Россию из-за антироссийских санкций, передает The Washington Post.
"Это очень болезненный удар. У меня на складе лежат товары на два миллиона евро, и, если они (покупатели из России. — Прим. ред.) не смогут оплатить их, я буду совсем раздавлена", — говорит Надя Занола, владелица бренда элитной вязаной одежды со штатом в 50 сотрудников.
Занола отметила, что клиенты из России за годы сотрудничества показали свою добропорядочность: всегда платили вовремя и ценили мастерство и дизайн.
Хотя на российский рынок приходится всего три процента от общего оборота итальянской элитной продукции, значительную долю в нем занимают предприятия малого и среднего бизнеса, их около 80 тысяч. Они могут лишиться от 80% до 100% своего дохода, потеряв клиентов из России, рассказывает президент Федерации мастеров моды Фабио Пьетрелла.
Он также боится, что русофобия повлияет на отношение к бизнесменам, пытающимся сохранить связи с российским рынком. Около 40 производителей обуви из итальянского региона Марке подверглись критике за поездку на ярмарку в Россию во время проведения специальной операции, и Пьетрелла называет это "охотой на ведьм".
"Нам нужно думать о наших компаниях. Этика это одно. А рынок — другое. Работникам в компаниях платит рынок, а не этика", — подытожил он.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию Российской Федерации по денацификации и демилитаризации Украины. Часть компаний заявила об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные бренды, которые отказались работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Москва решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.