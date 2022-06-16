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"Я совсем раздавлена": санкции против России разоряют итальянских кутюрье - РИА Новости, 16.06.2022
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"Я совсем раздавлена": санкции против России разоряют итальянских кутюрье
"Я совсем раздавлена": санкции против России разоряют итальянских кутюрье - РИА Новости, 16.06.2022
"Я совсем раздавлена": санкции против России разоряют итальянских кутюрье
Итальянские производители одежды класса люкс не могут ни получить деньги за уже изготовленный товар, ни поставить его в Россию из-за антироссийских санкций,... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T17:23
2022-06-16T19:38
санкции в отношении россии
экономика
италия
мода
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Итальянские производители одежды класса люкс не могут ни получить деньги за уже изготовленный товар, ни поставить его в Россию из-за антироссийских санкций, передает The Washington Post."Это очень болезненный удар. У меня на складе лежат товары на два миллиона евро, и, если они (покупатели из России. — Прим. ред.) не смогут оплатить их, я буду совсем раздавлена", — говорит Надя Занола, владелица бренда элитной вязаной одежды со штатом в 50 сотрудников.Занола отметила, что клиенты из России за годы сотрудничества показали свою добропорядочность: всегда платили вовремя и ценили мастерство и дизайн.Хотя на российский рынок приходится всего три процента от общего оборота итальянской элитной продукции, значительную долю в нем занимают предприятия малого и среднего бизнеса, их около 80 тысяч. Они могут лишиться от 80% до 100% своего дохода, потеряв клиентов из России, рассказывает президент Федерации мастеров моды Фабио Пьетрелла.Он также боится, что русофобия повлияет на отношение к бизнесменам, пытающимся сохранить связи с российским рынком. Около 40 производителей обуви из итальянского региона Марке подверглись критике за поездку на ярмарку в Россию во время проведения специальной операции, и Пьетрелла называет это "охотой на ведьм".Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию Российской Федерации по денацификации и демилитаризации Украины. Часть компаний заявила об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные бренды, которые отказались работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Москва решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220420/odezhda-1784499362.html
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санкции в отношении россии, экономика, италия, мода
17:23 16.06.2022 (обновлено: 19:38 16.06.2022)
 
"Я совсем раздавлена": санкции против России разоряют итальянских кутюрье

The Washington Post: антироссийские санкции ударили по итальянской модной индустрии

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДевушка у витрины магазина
Девушка у витрины магазина - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Итальянские производители одежды класса люкс не могут ни получить деньги за уже изготовленный товар, ни поставить его в Россию из-за антироссийских санкций, передает The Washington Post.
"Это очень болезненный удар. У меня на складе лежат товары на два миллиона евро, и, если они (покупатели из России. — Прим. ред.) не смогут оплатить их, я буду совсем раздавлена", — говорит Надя Занола, владелица бренда элитной вязаной одежды со штатом в 50 сотрудников.
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Занола отметила, что клиенты из России за годы сотрудничества показали свою добропорядочность: всегда платили вовремя и ценили мастерство и дизайн.
Хотя на российский рынок приходится всего три процента от общего оборота итальянской элитной продукции, значительную долю в нем занимают предприятия малого и среднего бизнеса, их около 80 тысяч. Они могут лишиться от 80% до 100% своего дохода, потеряв клиентов из России, рассказывает президент Федерации мастеров моды Фабио Пьетрелла.
Он также боится, что русофобия повлияет на отношение к бизнесменам, пытающимся сохранить связи с российским рынком. Около 40 производителей обуви из итальянского региона Марке подверглись критике за поездку на ярмарку в Россию во время проведения специальной операции, и Пьетрелла называет это "охотой на ведьм".
"Нам нужно думать о наших компаниях. Этика это одно. А рынок — другое. Работникам в компаниях платит рынок, а не этика", — подытожил он.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию Российской Федерации по денацификации и демилитаризации Украины. Часть компаний заявила об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные бренды, которые отказались работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Москва решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
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