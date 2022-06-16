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Слуцкий назвал санкции против патриарха Кирилла новым рубежом абсурда - РИА Новости, 16.06.2022
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Религия
https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795829276.html
Слуцкий назвал санкции против патриарха Кирилла новым рубежом абсурда
Слуцкий назвал санкции против патриарха Кирилла новым рубежом абсурда - РИА Новости, 16.06.2022
Слуцкий назвал санкции против патриарха Кирилла новым рубежом абсурда
Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал включение Великобританией в санкционный список патриарха Московского и всея Руси... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:29
2022-06-16T16:54
религия
санкции в отношении россии
общество
великобритания
россия
украина
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал включение Великобританией в санкционный список патриарха Московского и всея Руси Кирилла "новым рубежом абсурда западной культуры отмены".По его словам, авторам этих списков стоило бы взглянуть в зеркало и "там бы они увидели настоящих "дестабилизаторов - тех, кто годами стравливал братские славянские народы ради своей геополитической выгоды, вносил раскол среди украинских верующих"."Православная вера дестабилизирует Украину? А что стабилизирует? Поставки западного оружия, неонацизм и ЛГБТ-батальоны? Гонения на церковь в истории никогда не приводили ни к чему хорошему", - также отметил он.
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санкции в отношении россии, общество, великобритания, россия, украина, госдума рф, леонид слуцкий (политик), патриарх кирилл (владимир гундяев)
16:29 16.06.2022 (обновлено: 16:54 16.06.2022)
 
Слуцкий назвал санкции против патриарха Кирилла новым рубежом абсурда

Слуцкий назвал санкции против патриарха Кирилла новым рубежом абсурда культуры отмены

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал включение Великобританией в санкционный список патриарха Московского и всея Руси Кирилла "новым рубежом абсурда западной культуры отмены".
"Западная "культура отмены" сегодня достигла новых рубежей абсурда. Власти Великобритании внесли в санкционный список патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Причина - участие "в действиях, которые дестабилизируют Украину", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По его словам, авторам этих списков стоило бы взглянуть в зеркало и "там бы они увидели настоящих "дестабилизаторов - тех, кто годами стравливал братские славянские народы ради своей геополитической выгоды, вносил раскол среди украинских верующих".
"Православная вера дестабилизирует Украину? А что стабилизирует? Поставки западного оружия, неонацизм и ЛГБТ-батальоны? Гонения на церковь в истории никогда не приводили ни к чему хорошему", - также отметил он.
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РелигияСанкции в отношении РоссииОбществоВеликобританияРоссияУкраинаГосдума РФЛеонид Слуцкий (политик)Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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