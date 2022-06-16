16:29 16.06.2022 (обновлено: 16:54 16.06.2022)
Слуцкий назвал санкции против патриарха Кирилла новым рубежом абсурда
Слуцкий назвал санкции против патриарха Кирилла новым рубежом абсурда культуры отмены
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал включение Великобританией в санкционный список патриарха Московского и всея Руси Кирилла "новым рубежом абсурда западной культуры отмены".
"Западная "культура отмены" сегодня достигла новых рубежей абсурда. Власти Великобритании внесли в санкционный список патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Причина - участие "в действиях, которые дестабилизируют Украину", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По его словам, авторам этих списков стоило бы взглянуть в зеркало и "там бы они увидели настоящих "дестабилизаторов - тех, кто годами стравливал братские славянские народы ради своей геополитической выгоды, вносил раскол среди украинских верующих".
"Православная вера дестабилизирует Украину? А что стабилизирует? Поставки западного оружия, неонацизм и ЛГБТ-батальоны? Гонения на церковь в истории никогда не приводили ни к чему хорошему", - также отметил он.