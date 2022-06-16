https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795829276.html

Слуцкий назвал санкции против патриарха Кирилла новым рубежом абсурда

Слуцкий назвал санкции против патриарха Кирилла новым рубежом абсурда - РИА Новости, 16.06.2022

Слуцкий назвал санкции против патриарха Кирилла новым рубежом абсурда

Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал включение Великобританией в санкционный список патриарха Московского и всея Руси... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T16:29

2022-06-16T16:29

2022-06-16T16:54

религия

санкции в отношении россии

общество

великобритания

россия

украина

госдума рф

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал включение Великобританией в санкционный список патриарха Московского и всея Руси Кирилла "новым рубежом абсурда западной культуры отмены".По его словам, авторам этих списков стоило бы взглянуть в зеркало и "там бы они увидели настоящих "дестабилизаторов - тех, кто годами стравливал братские славянские народы ради своей геополитической выгоды, вносил раскол среди украинских верующих"."Православная вера дестабилизирует Украину? А что стабилизирует? Поставки западного оружия, неонацизм и ЛГБТ-батальоны? Гонения на церковь в истории никогда не приводили ни к чему хорошему", - также отметил он.

https://ria.ru/20220531/sanktsii-1791972426.html

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россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

санкции в отношении россии, общество, великобритания, россия, украина, госдума рф, леонид слуцкий (политик), патриарх кирилл (владимир гундяев)