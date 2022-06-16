https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795684494.html

Песков оценил возможность принятия экономических мер против США

Песков оценил возможность принятия экономических мер против США - РИА Новости, 16.06.2022

Песков оценил возможность принятия экономических мер против США

Россия применяет высокоточное оружие во всех сферах, ковровые бомбометания не хороши нигде, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T11:26

2022-06-16T11:26

2022-06-16T12:12

владимир путин

джо байден

женева (город)

сша

россия

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия применяет высокоточное оружие во всех сферах, ковровые бомбометания не хороши нигде, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность принятия масштабных экономических мер против США."Ковровые бомбометания нигде не хороши. Россия везде действует высокоточным оружием, старается это делать предельно эффективно", - сказал он в интервью РИА Новости в ответ на вопрос, готовит ли Россия обширный пакет ответных мер в адрес США или они продолжат носить точечный характер.Песков подчеркнул, что главное - действовать так, чтобы это наилучшим образом отвечало интересам нашей страны."Думаю, что этим и будет руководствоваться наш президент", - заключил собеседник агентства.Год назад в Женеве прошел саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В настоящее время, как ранее заявил РИА Новости Песков, диалог как таковой между странами отсутствует. США ввели в отношении РФ несколько пакетов санкций.

https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795658202.html

женева (город)

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, джо байден, женева (город), сша, россия, санкции в отношении россии, в мире