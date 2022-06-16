https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795641449.html

Захарова назвала количество принятых Западом санкций, связанных с Россией

Захарова назвала количество принятых Западом санкций, связанных с Россией - РИА Новости, 16.06.2022

Захарова назвала количество принятых Западом санкций, связанных с Россией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Западом принято более 10 тысяч санкций, связанных с Россией. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T09:01

2022-06-16T09:01

2022-06-16T10:00

петербургский международный экономический форум — 2022

санкции в отношении россии

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

пмэф

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Западом принято более 10 тысяч санкций, связанных с Россией.В опубликованном в ее Telegram-канале тексте выступления на питерском форуме в рамках панельной предстоящей дискуссии "Диктатура неолиберализма глазами российских соотечественников за рубежом" говорится: "принято рекордное, более 10 тысяч, количество санкций против всего и всех без разбору"."Абсурдно даже не их астрономическое число, а обосновывающие формулировки – например, "за поддержку действий Российского государства". Такая вот провинность россиянина", - заметила она.

https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795620034.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкции в отношении россии, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), пмэф