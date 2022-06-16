https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795641449.html
Захарова назвала количество принятых Западом санкций, связанных с Россией
Захарова назвала количество принятых Западом санкций, связанных с Россией - РИА Новости, 16.06.2022
Захарова назвала количество принятых Западом санкций, связанных с Россией
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Западом принято более 10 тысяч санкций, связанных с Россией. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T09:01
2022-06-16T09:01
2022-06-16T10:00
петербургский международный экономический форум — 2022
санкции в отношении россии
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
пмэф
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Западом принято более 10 тысяч санкций, связанных с Россией.В опубликованном в ее Telegram-канале тексте выступления на питерском форуме в рамках панельной предстоящей дискуссии "Диктатура неолиберализма глазами российских соотечественников за рубежом" говорится: "принято рекордное, более 10 тысяч, количество санкций против всего и всех без разбору"."Абсурдно даже не их астрономическое число, а обосновывающие формулировки – например, "за поддержку действий Российского государства". Такая вот провинность россиянина", - заметила она.
https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795620034.html
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санкции в отношении россии, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), пмэф
09:01 16.06.2022 (обновлено: 10:00 16.06.2022)
Захарова назвала количество принятых Западом санкций, связанных с Россией
Захарова: Запад принял более десяти тысяч санкций, связанных с Россией