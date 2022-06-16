https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795639957.html

В МИД назвали блокировку счетов российского происхождения "отъемом средств"

В МИД назвали блокировку счетов российского происхождения "отъемом средств" - РИА Новости, 16.06.2022

В МИД назвали блокировку счетов российского происхождения "отъемом средств"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отъемом средств блокировку на западе счетов и авуаров российского происхождения. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T08:54

2022-06-16T08:54

2022-06-16T08:54

в мире

мария захарова

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отъемом средств блокировку на западе счетов и авуаров российского происхождения.В опубликованном в ее Telegram-канале тексте выступления на питерском форуме в рамках предстоящей панельной дискуссии "Диктатура неолиберализма глазами российских соотечественников за рубежом" говорится: "заблокированы счета и различные авуары российского происхождения – причем, если называть вещи своими именами, отъем средств происходит как у государства, так и у рядовых граждан, с ним вообще не связанных"."Всерьез обсуждаются перспективы экспроприации активов, то есть воровства", - указала она.

https://ria.ru/20220420/diplomatiya-1784478439.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мария захарова, санкции в отношении россии