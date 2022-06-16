В МИД назвали блокировку счетов российского происхождения "отъемом средств"
В МИД назвали блокировку счетов и авуаров российского происхождения "отъемом средств"
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ со смотровой площадки делового центра Golden Gate
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ со смотровой площадки делового центра Golden Gate. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отъемом средств блокировку на западе счетов и авуаров российского происхождения.
В опубликованном в ее Telegram-канале тексте выступления на питерском форуме в рамках предстоящей панельной дискуссии "Диктатура неолиберализма глазами российских соотечественников за рубежом" говорится: "заблокированы счета и различные авуары российского происхождения – причем, если называть вещи своими именами, отъем средств происходит как у государства, так и у рядовых граждан, с ним вообще не связанных".
"Всерьез обсуждаются перспективы экспроприации активов, то есть воровства", - указала она.
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