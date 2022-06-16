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В МИД назвали блокировку счетов российского происхождения "отъемом средств" - РИА Новости, 16.06.2022
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В МИД назвали блокировку счетов российского происхождения "отъемом средств"
В МИД назвали блокировку счетов российского происхождения "отъемом средств" - РИА Новости, 16.06.2022
В МИД назвали блокировку счетов российского происхождения "отъемом средств"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отъемом средств блокировку на западе счетов и авуаров российского происхождения. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T08:54
2022-06-16T08:54
в мире
мария захарова
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отъемом средств блокировку на западе счетов и авуаров российского происхождения.В опубликованном в ее Telegram-канале тексте выступления на питерском форуме в рамках предстоящей панельной дискуссии "Диктатура неолиберализма глазами российских соотечественников за рубежом" говорится: "заблокированы счета и различные авуары российского происхождения – причем, если называть вещи своими именами, отъем средств происходит как у государства, так и у рядовых граждан, с ним вообще не связанных"."Всерьез обсуждаются перспективы экспроприации активов, то есть воровства", - указала она.
https://ria.ru/20220420/diplomatiya-1784478439.html
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в мире, мария захарова, санкции в отношении россии
08:54 16.06.2022
 
В МИД назвали блокировку счетов российского происхождения "отъемом средств"

В МИД назвали блокировку счетов и авуаров российского происхождения "отъемом средств"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ со смотровой площадки делового центра Golden Gate
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ со смотровой площадки делового центра Golden Gate - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ со смотровой площадки делового центра Golden Gate. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отъемом средств блокировку на западе счетов и авуаров российского происхождения.
В опубликованном в ее Telegram-канале тексте выступления на питерском форуме в рамках предстоящей панельной дискуссии "Диктатура неолиберализма глазами российских соотечественников за рубежом" говорится: "заблокированы счета и различные авуары российского происхождения – причем, если называть вещи своими именами, отъем средств происходит как у государства, так и у рядовых граждан, с ним вообще не связанных".
"Всерьез обсуждаются перспективы экспроприации активов, то есть воровства", - указала она.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
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В МИД допустили ответную блокировку счетов посольств
 
В миреМария ЗахароваСанкции в отношении России
 
 
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