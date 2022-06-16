https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795513314.html

Кто больше: как вводили санкции против России

Кто больше: как вводили санкции против России - РИА Новости, 16.06.2022

Кто больше: как вводили санкции против России

После начала военной спецоперации на Украине западные страны приняли несколько пакетов антироссийских санкций. Это вывело нашу страну на первое место в мире по... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T10:00

2022-06-16T10:00

2022-06-16T14:49

россия

санкции в отношении россии

санкции

экономика

политика

инфографика

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После начала военной спецоперации на Украине западные страны приняли несколько пакетов антироссийских санкций. Это вывело нашу страну на первое место в мире по количеству наложенных ограничений. Следом с большим отрывом идут Иран, Сирия и Северная Корея. Смотрите в инфографике Ria.ru, кто начал санкционную войну против России и как она разворачивается во времени.

россия

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2022

Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

россия, санкции в отношении россии, санкции, инфографика, экономика, политика