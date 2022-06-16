https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795513314.html
Кто больше: как вводили санкции против России
Кто больше: как вводили санкции против России - РИА Новости, 16.06.2022
Кто больше: как вводили санкции против России
После начала военной спецоперации на Украине западные страны приняли несколько пакетов антироссийских санкций. Это вывело нашу страну на первое место в мире по... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T10:00
2022-06-16T10:00
2022-06-16T14:49
россия
санкции в отношении россии
санкции
экономика
политика
инфографика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795514707_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_846c034b1b4d668b1a639f84f484d1af.png
После начала военной спецоперации на Украине западные страны приняли несколько пакетов антироссийских санкций. Это вывело нашу страну на первое место в мире по количеству наложенных ограничений. Следом с большим отрывом идут Иран, Сирия и Северная Корея. Смотрите в инфографике Ria.ru, кто начал санкционную войну против России и как она разворачивается во времени.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795514707_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_7d69b7a257a45d3ed76976ef0056d138.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкции в отношении россии, санкции, инфографика, экономика, политика