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Кто больше: как вводили санкции против России - РИА Новости, 16.06.2022
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Кто больше: как вводили санкции против России
Кто больше: как вводили санкции против России - РИА Новости, 16.06.2022
Кто больше: как вводили санкции против России
После начала военной спецоперации на Украине западные страны приняли несколько пакетов антироссийских санкций. Это вывело нашу страну на первое место в мире по... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T10:00
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россия
санкции в отношении россии
санкции
экономика
политика
инфографика
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После начала военной спецоперации на Украине западные страны приняли несколько пакетов антироссийских санкций. Это вывело нашу страну на первое место в мире по количеству наложенных ограничений. Следом с большим отрывом идут Иран, Сирия и Северная Корея. Смотрите в инфографике Ria.ru, кто начал санкционную войну против России и как она разворачивается во времени.
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россия, санкции в отношении россии, санкции, инфографика, экономика, политика
10:00 16.06.2022 (обновлено: 14:49 16.06.2022)
 

Кто больше: как вводили санкции против России

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После начала военной спецоперации на Украине западные страны приняли несколько пакетов антироссийских санкций. Это вывело нашу страну на первое место в мире по количеству наложенных ограничений. Следом с большим отрывом идут Иран, Сирия и Северная Корея. Смотрите в инфографике Ria.ru, кто начал санкционную войну против России и как она разворачивается во времени.
 
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