https://ria.ru/20220616/rusofobiya-1795662496.html

Русофобия в США стала постоянным фоном, заявил Песков

Русофобия в США стала постоянным фоном, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2022

Русофобия в США стала постоянным фоном, заявил Песков

Русофобия в США в период экономической войны против России уже стала постоянным фоном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T10:24

2022-06-16T10:24

2022-06-16T10:24

сша

россия

в мире

дмитрий песков

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Русофобия в США в период экономической войны против России уже стала постоянным фоном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сейчас, в связи с этой войной, о которой я говорил, экономической в отношении нашей страны, эта русофобия уже стала постоянным фоном", - сказал Песков в интервью РИА Новости, говоря об отношении США к России.Год назад в Женеве прошел саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В настоящее время, как ранее заявил РИА Новости Песков, диалог как таковой между странами отсутствует. США ввели в отношении РФ несколько пакетов санкций.

https://ria.ru/20220609/ssha-1794118411.html

сша

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, россия, в мире, дмитрий песков, санкции в отношении россии