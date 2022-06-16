https://ria.ru/20220616/rusofobiya-1795662496.html
Русофобия в США стала постоянным фоном, заявил Песков
Русофобия в США стала постоянным фоном, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2022
Русофобия в США стала постоянным фоном, заявил Песков
Русофобия в США в период экономической войны против России уже стала постоянным фоном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T10:24
2022-06-16T10:24
2022-06-16T10:24
сша
россия
в мире
дмитрий песков
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616321_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_5c411c108fb0c3134a625d07eb5e26a9.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Русофобия в США в период экономической войны против России уже стала постоянным фоном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сейчас, в связи с этой войной, о которой я говорил, экономической в отношении нашей страны, эта русофобия уже стала постоянным фоном", - сказал Песков в интервью РИА Новости, говоря об отношении США к России.Год назад в Женеве прошел саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В настоящее время, как ранее заявил РИА Новости Песков, диалог как таковой между странами отсутствует. США ввели в отношении РФ несколько пакетов санкций.
https://ria.ru/20220609/ssha-1794118411.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616321_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_20c06a2be8d0332405d0bc956da5b93d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, в мире, дмитрий песков, санкции в отношении россии
Русофобия в США стала постоянным фоном, заявил Песков
Песков: русофобия в США в период экономической войны против России стала постоянным фоном