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"А училась на психолога-криминалиста". Как стать режиссером кино и сериалов
"А училась на психолога-криминалиста". Как стать режиссером кино и сериалов - РИА Новости, 16.06.2022
"А училась на психолога-криминалиста". Как стать режиссером кино и сериалов
Чем занимается режиссер на съемочной площадке и за ее пределами, можно ли прийти в кино из другой профессиональной сферы и что важнее – хорошее образование или большой опыт работы?
2022-06-16T12:00
2022-06-16T12:00
2022-06-16T15:01
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"А училась на психолога-криминалиста". Как стать режиссером кино и сериалов
Чем занимается режиссер на съемочной площадке и за ее пределами, можно ли прийти в кино из другой профессиональной сферы и что важнее – хорошее образование или большой опыт работы?
audio/mpeg
"А училась на психолога-криминалиста". Как стать режиссером кино и сериалов
Чем занимается режиссер на съемочной площадке и за ее пределами, можно ли прийти в кино из другой профессиональной сферы и что важнее – хорошее образование или большой опыт работы?
audio/mpeg
Какие ошибки обычно совершают начинающие "киношники", как собрать хорошую команду и кому не стоит даже пытаться стать главным на площадке - рассказывает режиссер и продюсер Алена Фоломьева.Подкаст создан совместно с проектом "Другое дело". Это платформа общественных активностей, где можно участвовать в конкурсах, получать призы за полезные дела, а еще найти подходящие образовательные программы и стажировки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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РИА Новости
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подкаст, кино, кино и сериалы, аудио
12:00 16.06.2022 (обновлено: 15:01 16.06.2022)
"А училась на психолога-криминалиста". Как стать режиссером кино и сериалов
Чем занимается режиссер на съемочной площадке и за ее пределами, можно ли прийти в кино из другой профессиональной сферы и что важнее – хорошее образование или большой опыт работы?