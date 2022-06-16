https://ria.ru/20220616/rezhisser-1795783827.html

"А училась на психолога-криминалиста". Как стать режиссером кино и сериалов

"А училась на психолога-криминалиста". Как стать режиссером кино и сериалов - РИА Новости, 16.06.2022

"А училась на психолога-криминалиста". Как стать режиссером кино и сериалов

Чем занимается режиссер на съемочной площадке и за ее пределами, можно ли прийти в кино из другой профессиональной сферы и что важнее – хорошее образование или большой опыт работы?

2022-06-16T12:00

2022-06-16T12:00

2022-06-16T15:01

бери и делай

подкаст

кино

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795783364_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_108bac47d34b72c52933d6530bca4813.jpg

"А училась на психолога-криминалиста". Как стать режиссером кино и сериалов Чем занимается режиссер на съемочной площадке и за ее пределами, можно ли прийти в кино из другой профессиональной сферы и что важнее – хорошее образование или большой опыт работы? audio/mpeg

"А училась на психолога-криминалиста". Как стать режиссером кино и сериалов Чем занимается режиссер на съемочной площадке и за ее пределами, можно ли прийти в кино из другой профессиональной сферы и что важнее – хорошее образование или большой опыт работы? audio/mpeg

Какие ошибки обычно совершают начинающие "киношники", как собрать хорошую команду и кому не стоит даже пытаться стать главным на площадке - рассказывает режиссер и продюсер Алена Фоломьева.Подкаст создан совместно с проектом "Другое дело". Это платформа общественных активностей, где можно участвовать в конкурсах, получать призы за полезные дела, а еще найти подходящие образовательные программы и стажировки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, кино, кино и сериалы, аудио