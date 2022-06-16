https://ria.ru/20220616/resheniya-1795889707.html

Петр Фрадков: банкам сейчас необходимо принимать нестандартные решения

Петр Фрадков: банкам сейчас необходимо принимать нестандартные решения - РИА Новости, 16.06.2022

Петр Фрадков: банкам сейчас необходимо принимать нестандартные решения

Банкам сейчас необходимо, с одной стороны, строить деятельность в ключе максимальной кастомизации своих продуктов и услуг, а с другой - иметь возможность... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T18:31

2022-06-16T18:31

2022-06-16T18:31

петербургский международный экономический форум — 2022

псб (банк псб)

промсвязьбанк

петр фрадков

пмэф

петербургский международный экономический форум (фонд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576336066_0:215:3188:2008_1920x0_80_0_0_b5b29aed1fd7f906d5e9d977851e5ef2.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Банкам сейчас необходимо, с одной стороны, строить деятельность в ключе максимальной кастомизации своих продуктов и услуг, а с другой - иметь возможность тестировать различные решения, которые ещё вчера могли казаться неожиданными, заявил председатель ПСБ Петр Фрадков, выступая на сессии "Будущее банков: трансформация бизнес-возможностей", организованной банком в рамках XXV Петербургского международного экономического форума.По его словам, все крупные банки сейчас двигаются по пути цифрового развития. "Это способ выживания, конкуренция, неотъемлемое условие для ведения банковского бизнеса. Одновременно банкам необходимо мыслить нестандартно и принимать нестандартные решения, общими усилиями создавать финансовую инфраструктуру и цифровые платформы для решения важнейших государственных задач. И это - возможность предоставления качественных услуг в новой парадигме", - сказал Фрадков.

https://ria.ru/20220616/proekty-1795784075.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

псб (банк псб), промсвязьбанк, петр фрадков, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)