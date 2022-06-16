Петр Фрадков: банкам сейчас необходимо принимать нестандартные решения
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков
Председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Банкам сейчас необходимо, с одной стороны, строить деятельность в ключе максимальной кастомизации своих продуктов и услуг, а с другой - иметь возможность тестировать различные решения, которые ещё вчера могли казаться неожиданными, заявил председатель ПСБ Петр Фрадков, выступая на сессии "Будущее банков: трансформация бизнес-возможностей", организованной банком в рамках XXV Петербургского международного экономического форума.
"Последние годы российские банки выстраивали свою роль как посредники между глобальной финансовой системой и клиентами. Предлагали клиентам коробочные решения, все было в рамках - понятных и чётких. И в этих рамках банки конкурировали умением снижать издержки. Сейчас ситуация кардинально меняется. Банки переходят от лозунга "продажа продукта" к лозунгу "решение отдельных специфических задач клиентов". Это совсем другая парадигма развития банковского бизнеса в новых экономических условиях. Главная задача банков сейчас – научиться использовать лучшие практики и одновременно решать именно индивидуальные задачи клиента", - отметил Фрадков.
По его словам, все крупные банки сейчас двигаются по пути цифрового развития. "Это способ выживания, конкуренция, неотъемлемое условие для ведения банковского бизнеса. Одновременно банкам необходимо мыслить нестандартно и принимать нестандартные решения, общими усилиями создавать финансовую инфраструктуру и цифровые платформы для решения важнейших государственных задач. И это - возможность предоставления качественных услуг в новой парадигме", - сказал Фрадков.