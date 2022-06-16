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Петр Фрадков: банкам сейчас необходимо принимать нестандартные решения - РИА Новости, 16.06.2022
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Петр Фрадков: банкам сейчас необходимо принимать нестандартные решения
Петр Фрадков: банкам сейчас необходимо принимать нестандартные решения - РИА Новости, 16.06.2022
Петр Фрадков: банкам сейчас необходимо принимать нестандартные решения
Банкам сейчас необходимо, с одной стороны, строить деятельность в ключе максимальной кастомизации своих продуктов и услуг, а с другой - иметь возможность... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T18:31
2022-06-16T18:31
петербургский международный экономический форум — 2022
псб (банк псб)
промсвязьбанк
петр фрадков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Банкам сейчас необходимо, с одной стороны, строить деятельность в ключе максимальной кастомизации своих продуктов и услуг, а с другой - иметь возможность тестировать различные решения, которые ещё вчера могли казаться неожиданными, заявил председатель ПСБ Петр Фрадков, выступая на сессии "Будущее банков: трансформация бизнес-возможностей", организованной банком в рамках XXV Петербургского международного экономического форума.По его словам, все крупные банки сейчас двигаются по пути цифрового развития. "Это способ выживания, конкуренция, неотъемлемое условие для ведения банковского бизнеса. Одновременно банкам необходимо мыслить нестандартно и принимать нестандартные решения, общими усилиями создавать финансовую инфраструктуру и цифровые платформы для решения важнейших государственных задач. И это - возможность предоставления качественных услуг в новой парадигме", - сказал Фрадков.
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псб (банк псб), промсвязьбанк, петр фрадков, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
18:31 16.06.2022
 

Петр Фрадков: банкам сейчас необходимо принимать нестандартные решения

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков
Председатель ПАО Промсвязьбанк Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Банкам сейчас необходимо, с одной стороны, строить деятельность в ключе максимальной кастомизации своих продуктов и услуг, а с другой - иметь возможность тестировать различные решения, которые ещё вчера могли казаться неожиданными, заявил председатель ПСБ Петр Фрадков, выступая на сессии "Будущее банков: трансформация бизнес-возможностей", организованной банком в рамках XXV Петербургского международного экономического форума.
"Последние годы российские банки выстраивали свою роль как посредники между глобальной финансовой системой и клиентами. Предлагали клиентам коробочные решения, все было в рамках - понятных и чётких. И в этих рамках банки конкурировали умением снижать издержки. Сейчас ситуация кардинально меняется. Банки переходят от лозунга "продажа продукта" к лозунгу "решение отдельных специфических задач клиентов". Это совсем другая парадигма развития банковского бизнеса в новых экономических условиях. Главная задача банков сейчас – научиться использовать лучшие практики и одновременно решать именно индивидуальные задачи клиента", - отметил Фрадков.
По его словам, все крупные банки сейчас двигаются по пути цифрового развития. "Это способ выживания, конкуренция, неотъемлемое условие для ведения банковского бизнеса. Одновременно банкам необходимо мыслить нестандартно и принимать нестандартные решения, общими усилиями создавать финансовую инфраструктуру и цифровые платформы для решения важнейших государственных задач. И это - возможность предоставления качественных услуг в новой парадигме", - сказал Фрадков.
ПМЭФ-2022. Работа форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 15:03Петербургский международный экономический форум — 2022
ПСБ поддержит развитие ключевых проектов Республики Алтай
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ПСБ (Банк ПСБ)ПромсвязьбанкПетр ФрадковПМЭФПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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