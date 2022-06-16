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Реконструкция Медведковского пруда в Москве завершится в конце июня - РИА Новости, 16.06.2022
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Реконструкция Медведковского пруда в Москве завершится в конце июня
Реконструкция Медведковского пруда в Москве завершится в конце июня - РИА Новости, 16.06.2022
Реконструкция Медведковского пруда в Москве завершится в конце июня
Реконструкция Медведковского пруда на северо-востоке Москвы завершится в конце июня, сообщили в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T17:32
2022-06-16T17:32
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
общество
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Реконструкция Медведковского пруда на северо-востоке Москвы завершится в конце июня, сообщили в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что были проведены работы по очистке водоема общей площадью 0,43 гектара от 3,5 тысячи кубических метров иловых отложений и грунта. Кроме того, был уложен водоупорный слой, сделано берегоукрепление и обустроено около 230 метров откосной линии берега, чтобы водоплавающим птицам было удобно выходить из воды. Также специалисты отремонтировали смотровую площадку и создали две зоны биоплато общей площадью 535 квадратных метров.В сообщении уточняется, что сегодня началась высадка более 3 тысяч водных растений для формирования собственной самоочищающейся экосистемы пруда. Отмечается, что появятся разные виды водного ириса, рогоз, камыш и сусак зонтичный.
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городское хозяйство москвы, общество
17:32 16.06.2022
 

Реконструкция Медведковского пруда в Москве завершится в конце июня

© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыРеконструкция Медведковского пруда на северо-востоке Москвы завершится в конце июня
Реконструкция Медведковского пруда на северо-востоке Москвы завершится в конце июня - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы
Реконструкция Медведковского пруда на северо-востоке Москвы завершится в конце июня
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Реконструкция Медведковского пруда на северо-востоке Москвы завершится в конце июня, сообщили в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что были проведены работы по очистке водоема общей площадью 0,43 гектара от 3,5 тысячи кубических метров иловых отложений и грунта. Кроме того, был уложен водоупорный слой, сделано берегоукрепление и обустроено около 230 метров откосной линии берега, чтобы водоплавающим птицам было удобно выходить из воды. Также специалисты отремонтировали смотровую площадку и создали две зоны биоплато общей площадью 535 квадратных метров.
В сообщении уточняется, что сегодня началась высадка более 3 тысяч водных растений для формирования собственной самоочищающейся экосистемы пруда. Отмечается, что появятся разные виды водного ириса, рогоз, камыш и сусак зонтичный.
Пруд в Медведково - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 10:31Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Благоустройство Медведковского пруда в Москве завершат летом
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыОбщество
 
 
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