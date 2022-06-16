https://ria.ru/20220616/rekonstruktsiya-1795858840.html
Реконструкция Медведковского пруда в Москве завершится в конце июня
Реконструкция Медведковского пруда в Москве завершится в конце июня - РИА Новости, 16.06.2022
Реконструкция Медведковского пруда в Москве завершится в конце июня
Реконструкция Медведковского пруда на северо-востоке Москвы завершится в конце июня, сообщили в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T17:32
2022-06-16T17:32
2022-06-16T17:32
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Реконструкция Медведковского пруда на северо-востоке Москвы завершится в конце июня, сообщили в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что были проведены работы по очистке водоема общей площадью 0,43 гектара от 3,5 тысячи кубических метров иловых отложений и грунта. Кроме того, был уложен водоупорный слой, сделано берегоукрепление и обустроено около 230 метров откосной линии берега, чтобы водоплавающим птицам было удобно выходить из воды. Также специалисты отремонтировали смотровую площадку и создали две зоны биоплато общей площадью 535 квадратных метров.В сообщении уточняется, что сегодня началась высадка более 3 тысяч водных растений для формирования собственной самоочищающейся экосистемы пруда. Отмечается, что появятся разные виды водного ириса, рогоз, камыш и сусак зонтичный.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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городское хозяйство москвы, общество
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости.
Реконструкция Медведковского пруда на северо-востоке Москвы
завершится в конце июня, сообщили в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что были проведены работы по очистке водоема общей площадью 0,43 гектара от 3,5 тысячи кубических метров иловых отложений и грунта. Кроме того, был уложен водоупорный слой, сделано берегоукрепление и обустроено около 230 метров откосной линии берега, чтобы водоплавающим птицам было удобно выходить из воды. Также специалисты отремонтировали смотровую площадку и создали две зоны биоплато общей площадью 535 квадратных метров.
В сообщении уточняется, что сегодня началась высадка более 3 тысяч водных растений для формирования собственной самоочищающейся экосистемы пруда. Отмечается, что появятся разные виды водного ириса, рогоз, камыш и сусак зонтичный.