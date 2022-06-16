https://ria.ru/20220616/rassrochka-1795886597.html
Тимофеев: большинство нежилых помещений ФРТ реализует с рассрочкой платежа
Тимофеев: большинство нежилых помещений ФРТ реализует с рассрочкой платежа - РИА Новости, 16.06.2022
Тимофеев: большинство нежилых помещений ФРТ реализует с рассрочкой платежа
Более половины покупателей, приобретавших в мае и июне нежилые помещения в строящихся и сданных объектах Фонда развития территорий, воспользовались... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T18:20
2022-06-16T18:20
2022-06-16T18:20
московская область (подмосковье)
жилье
urban group
константин тимофеев
фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770676636_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_07c763640c1eb6b604ce9df2340c1dce.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Более половины покупателей, приобретавших в мае и июне нежилые помещения в строящихся и сданных объектах Фонда развития территорий, воспользовались беспроцентной рассрочкой платежей, сообщил главный управляющий директор фонда Константин Тимофеев.В мае 2022 года Фонд развития территорий объявил о доступности беспроцентной рассрочки платежей для покупателей свободных машино-мест и кладовых в жилых комплексах, которые достраиваются в Подмосковье за компанией-банкротом Urban Group.Сейчас свободные машино-места доступны покупателям в жилом комплексе "Митино О2". Кладовые в свободной продаже остались в жилых комплексах "Видный город", "Лайково" и "Лесобережный, "Опалиха О3" и "Митино О2", рассказал глава фонда.Urban Group - один из крупнейших в прошлом застройщиков жилья в Подмосковье, имеющий обязательства перед тысячами дольщиков на 80 миллиардов рублей. Арбитражный суд Московской области в июле 2018 года признал банкротами компании группы. Фонд развития территорий (ранее – Фонд защиты дольщиков) завершает строительство 63 многоквартирных жилых домов в шести жилых комплексах Urban Group, покупателям квартир в двух домах ЖК "Солнечная система" было решено выплатить компенсации.
https://ria.ru/20220608/dolschiki-1793935134.html
https://realty.ria.ru/20220610/dolschiki-1794525017.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770676636_52:0:963:683_1920x0_80_0_0_a210a834ca38231c076c9ea9fdee9793.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), жилье, urban group, константин тимофеев, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Более половины покупателей, приобретавших в мае и июне нежилые помещения в строящихся и сданных объектах Фонда развития территорий, воспользовались беспроцентной рассрочкой платежей, сообщил главный управляющий директор фонда Константин Тимофеев.
В мае 2022 года Фонд развития территорий объявил о доступности беспроцентной рассрочки платежей для покупателей свободных машино-мест и кладовых в жилых комплексах, которые достраиваются в Подмосковье
за компанией-банкротом Urban Group
.
Сейчас свободные машино-места доступны покупателям в жилом комплексе "Митино О2". Кладовые в свободной продаже остались в жилых комплексах "Видный город", "Лайково" и "Лесобережный, "Опалиха О3" и "Митино О2", рассказал глава фонда.
"Беспроцентная рассрочка может помочь гражданам спланировать свои расходы, мы предоставляем ее покупателям напрямую от фонда. Мы видим, что люди активнее стали пользоваться возможностью рассрочки платежей: если в начале мая количество сделок с ее использованием составляло 37%, то в конце мая – начале июня их доля составила порядка 80%", – уточнил Тимофеев.
Urban Group - один из крупнейших в прошлом застройщиков жилья в Подмосковье, имеющий обязательства перед тысячами дольщиков на 80 миллиардов рублей. Арбитражный суд Московской области в июле 2018 года признал банкротами компании группы. Фонд развития территорий (ранее – Фонд защиты дольщиков) завершает строительство 63 многоквартирных жилых домов в шести жилых комплексах Urban Group, покупателям квартир в двух домах ЖК "Солнечная система" было решено выплатить компенсации.