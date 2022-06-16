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Тимофеев: большинство нежилых помещений ФРТ реализует с рассрочкой платежа - РИА Новости, 16.06.2022
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Тимофеев: большинство нежилых помещений ФРТ реализует с рассрочкой платежа
Тимофеев: большинство нежилых помещений ФРТ реализует с рассрочкой платежа - РИА Новости, 16.06.2022
Тимофеев: большинство нежилых помещений ФРТ реализует с рассрочкой платежа
Более половины покупателей, приобретавших в мае и июне нежилые помещения в строящихся и сданных объектах Фонда развития территорий, воспользовались... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T18:20
2022-06-16T18:20
московская область (подмосковье)
жилье
urban group
константин тимофеев
фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Более половины покупателей, приобретавших в мае и июне нежилые помещения в строящихся и сданных объектах Фонда развития территорий, воспользовались беспроцентной рассрочкой платежей, сообщил главный управляющий директор фонда Константин Тимофеев.В мае 2022 года Фонд развития территорий объявил о доступности беспроцентной рассрочки платежей для покупателей свободных машино-мест и кладовых в жилых комплексах, которые достраиваются в Подмосковье за компанией-банкротом Urban Group.Сейчас свободные машино-места доступны покупателям в жилом комплексе "Митино О2". Кладовые в свободной продаже остались в жилых комплексах "Видный город", "Лайково" и "Лесобережный, "Опалиха О3" и "Митино О2", рассказал глава фонда.Urban Group - один из крупнейших в прошлом застройщиков жилья в Подмосковье, имеющий обязательства перед тысячами дольщиков на 80 миллиардов рублей. Арбитражный суд Московской области в июле 2018 года признал банкротами компании группы. Фонд развития территорий (ранее – Фонд защиты дольщиков) завершает строительство 63 многоквартирных жилых домов в шести жилых комплексах Urban Group, покупателям квартир в двух домах ЖК "Солнечная система" было решено выплатить компенсации.
https://ria.ru/20220608/dolschiki-1793935134.html
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московская область (подмосковье), жилье, urban group, константин тимофеев, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)
18:20 16.06.2022
 

Тимофеев: большинство нежилых помещений ФРТ реализует с рассрочкой платежа

© Фонд развития территорийГенеральный директор Фонда развития территорий (ФРТ) Константин Тимофеев
Генеральный директор Фонда развития территорий (ФРТ) Константин Тимофеев
© Фонд развития территорий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Более половины покупателей, приобретавших в мае и июне нежилые помещения в строящихся и сданных объектах Фонда развития территорий, воспользовались беспроцентной рассрочкой платежей, сообщил главный управляющий директор фонда Константин Тимофеев.
В мае 2022 года Фонд развития территорий объявил о доступности беспроцентной рассрочки платежей для покупателей свободных машино-мест и кладовых в жилых комплексах, которые достраиваются в Подмосковье за компанией-банкротом Urban Group.
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"Беспроцентная рассрочка может помочь гражданам спланировать свои расходы, мы предоставляем ее покупателям напрямую от фонда. Мы видим, что люди активнее стали пользоваться возможностью рассрочки платежей: если в начале мая количество сделок с ее использованием составляло 37%, то в конце мая – начале июня их доля составила порядка 80%", – уточнил Тимофеев.
Urban Group - один из крупнейших в прошлом застройщиков жилья в Подмосковье, имеющий обязательства перед тысячами дольщиков на 80 миллиардов рублей. Арбитражный суд Московской области в июле 2018 года признал банкротами компании группы. Фонд развития территорий (ранее – Фонд защиты дольщиков) завершает строительство 63 многоквартирных жилых домов в шести жилых комплексах Urban Group, покупателям квартир в двух домах ЖК "Солнечная система" было решено выплатить компенсации.
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Московская область (Подмосковье)ЖильеUrban GroupКонстантин ТимофеевФонд развития территорий (ранее - Фонд защиты прав дольщиков)
 
 
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