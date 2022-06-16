https://ria.ru/20220616/rassrochka-1795886597.html

Тимофеев: большинство нежилых помещений ФРТ реализует с рассрочкой платежа

Тимофеев: большинство нежилых помещений ФРТ реализует с рассрочкой платежа - РИА Новости, 16.06.2022

Тимофеев: большинство нежилых помещений ФРТ реализует с рассрочкой платежа

Более половины покупателей, приобретавших в мае и июне нежилые помещения в строящихся и сданных объектах Фонда развития территорий, воспользовались... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T18:20

2022-06-16T18:20

2022-06-16T18:20

московская область (подмосковье)

жилье

urban group

константин тимофеев

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Более половины покупателей, приобретавших в мае и июне нежилые помещения в строящихся и сданных объектах Фонда развития территорий, воспользовались беспроцентной рассрочкой платежей, сообщил главный управляющий директор фонда Константин Тимофеев.В мае 2022 года Фонд развития территорий объявил о доступности беспроцентной рассрочки платежей для покупателей свободных машино-мест и кладовых в жилых комплексах, которые достраиваются в Подмосковье за компанией-банкротом Urban Group.Сейчас свободные машино-места доступны покупателям в жилом комплексе "Митино О2". Кладовые в свободной продаже остались в жилых комплексах "Видный город", "Лайково" и "Лесобережный, "Опалиха О3" и "Митино О2", рассказал глава фонда.Urban Group - один из крупнейших в прошлом застройщиков жилья в Подмосковье, имеющий обязательства перед тысячами дольщиков на 80 миллиардов рублей. Арбитражный суд Московской области в июле 2018 года признал банкротами компании группы. Фонд развития территорий (ранее – Фонд защиты дольщиков) завершает строительство 63 многоквартирных жилых домов в шести жилых комплексах Urban Group, покупателям квартир в двух домах ЖК "Солнечная система" было решено выплатить компенсации.

https://ria.ru/20220608/dolschiki-1793935134.html

https://realty.ria.ru/20220610/dolschiki-1794525017.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), жилье, urban group, константин тимофеев, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)