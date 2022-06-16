ПСБ и Россети обсудили расширение сотрудничества
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин обсудили на встрече в рамках ПМЭФ дальнейшее развитие сотрудничества, включая привлечение заемного финансирования, организацию размещения облигаций "Россетей" и дочерних компаний, предоставление кредитных лимитов, а также расширение инструментов размещения свободных денежных средств компании, сообщает пресс-служба банка.
Стороны также обсудили консолидацию объектов электросетевого комплекса, пилотные проекты по учету потребления электроэнергии и автоматизации сетей.
"ПСБ обладает значительным опытом в финансировании системообразующих предприятий и предоставляет компаниям доступ ко всем финансовым продуктам и услугам, необходимым как для эффективного ведения бизнеса, так и в рамках реализации значимых для российской экономики проектов и инициатив. С Группой "Россети" мы работаем уже давно, и на сегодняшней встрече обсудили перспективы дальнейшего расширения нашего партнерства, а также наметили пути решения спектра задач, направленных на развитие электросетевого комплекса страны", - приводятся в сообщении слова Фрадкова.
В пресс-службе банка напомнили, что ПСБ и "Россети" в 2021 году подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Оно предусматривает финансирование текущей деятельности и инвестпроектов компании и ее дочерних обществ, предоставление банковских гарантий и аккредитивов, услуги эскроу-агента, лизинга, расчетно-кассового и факторингового обслуживания, а также банковское сопровождение контрактов. По условиям соглашения ПСБ участвует во внедрении современных технологий управления финансовыми ресурсами Группы "Россети", предоставляет потребительское и ипотечное кредитование её сотрудникам.
В пресс-службе банка напомнили, что ПСБ и "Россети" в 2021 году подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Оно предусматривает финансирование текущей деятельности и инвестпроектов компании и ее дочерних обществ, предоставление банковских гарантий и аккредитивов, услуги эскроу-агента, лизинга, расчетно-кассового и факторингового обслуживания, а также банковское сопровождение контрактов. По условиям соглашения ПСБ участвует во внедрении современных технологий управления финансовыми ресурсами Группы "Россети", предоставляет потребительское и ипотечное кредитование её сотрудникам.
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