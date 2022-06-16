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ПСБ и Россети обсудили расширение сотрудничества - РИА Новости, 16.06.2022
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ПСБ и Россети обсудили расширение сотрудничества
ПСБ и Россети обсудили расширение сотрудничества - РИА Новости, 16.06.2022
ПСБ и Россети обсудили расширение сотрудничества
Председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин обсудили на встрече в рамках ПМЭФ дальнейшее развитие сотрудничества, включая... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T20:02
2022-06-16T20:02
петербургский международный экономический форум — 2022
псб (банк псб)
промсвязьбанк
петр фрадков
россети
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин обсудили на встрече в рамках ПМЭФ дальнейшее развитие сотрудничества, включая привлечение заемного финансирования, организацию размещения облигаций "Россетей" и дочерних компаний, предоставление кредитных лимитов, а также расширение инструментов размещения свободных денежных средств компании, сообщает пресс-служба банка.Стороны также обсудили консолидацию объектов электросетевого комплекса, пилотные проекты по учету потребления электроэнергии и автоматизации сетей."ПСБ обладает значительным опытом в финансировании системообразующих предприятий и предоставляет компаниям доступ ко всем финансовым продуктам и услугам, необходимым как для эффективного ведения бизнеса, так и в рамках реализации значимых для российской экономики проектов и инициатив. С Группой "Россети" мы работаем уже давно, и на сегодняшней встрече обсудили перспективы дальнейшего расширения нашего партнерства, а также наметили пути решения спектра задач, направленных на развитие электросетевого комплекса страны", - приводятся в сообщении слова Фрадкова. В пресс-службе банка напомнили, что ПСБ и "Россети" в 2021 году подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Оно предусматривает финансирование текущей деятельности и инвестпроектов компании и ее дочерних обществ, предоставление банковских гарантий и аккредитивов, услуги эскроу-агента, лизинга, расчетно-кассового и факторингового обслуживания, а также банковское сопровождение контрактов. По условиям соглашения ПСБ участвует во внедрении современных технологий управления финансовыми ресурсами Группы "Россети", предоставляет потребительское и ипотечное кредитование её сотрудникам.
https://ria.ru/20220616/sotrudnichestvo-1795877841.html
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псб (банк псб), промсвязьбанк, петр фрадков, россети, экономика, новости компаний - экономика, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
20:02 16.06.2022
 

ПСБ и Россети обсудили расширение сотрудничества

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022
Участники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин обсудили на встрече в рамках ПМЭФ дальнейшее развитие сотрудничества, включая привлечение заемного финансирования, организацию размещения облигаций "Россетей" и дочерних компаний, предоставление кредитных лимитов, а также расширение инструментов размещения свободных денежных средств компании, сообщает пресс-служба банка.
Стороны также обсудили консолидацию объектов электросетевого комплекса, пилотные проекты по учету потребления электроэнергии и автоматизации сетей.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
18:33ПМЭФ-2022
ПСБ и Рослесхоз договорились о сотрудничестве в развитии лесного хозяйства
"ПСБ обладает значительным опытом в финансировании системообразующих предприятий и предоставляет компаниям доступ ко всем финансовым продуктам и услугам, необходимым как для эффективного ведения бизнеса, так и в рамках реализации значимых для российской экономики проектов и инициатив. С Группой "Россети" мы работаем уже давно, и на сегодняшней встрече обсудили перспективы дальнейшего расширения нашего партнерства, а также наметили пути решения спектра задач, направленных на развитие электросетевого комплекса страны", - приводятся в сообщении слова Фрадкова.

В пресс-службе банка напомнили, что ПСБ и "Россети" в 2021 году подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Оно предусматривает финансирование текущей деятельности и инвестпроектов компании и ее дочерних обществ, предоставление банковских гарантий и аккредитивов, услуги эскроу-агента, лизинга, расчетно-кассового и факторингового обслуживания, а также банковское сопровождение контрактов. По условиям соглашения ПСБ участвует во внедрении современных технологий управления финансовыми ресурсами Группы "Россети", предоставляет потребительское и ипотечное кредитование её сотрудникам.
ПСБ
3 июня, 16:45
ПСБ создает маркетплейс для промышленных предприятий
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ПСБ (Банк ПСБ)ПромсвязьбанкПетр ФрадковРоссетиЭкономикаНовости компаний - ЭкономикаПМЭФПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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