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ПСБ и Россети обсудили расширение сотрудничества

ПСБ и Россети обсудили расширение сотрудничества - РИА Новости, 16.06.2022

ПСБ и Россети обсудили расширение сотрудничества

Председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин обсудили на встрече в рамках ПМЭФ дальнейшее развитие сотрудничества, включая... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T20:02

2022-06-16T20:02

2022-06-16T20:02

петербургский международный экономический форум — 2022

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин обсудили на встрече в рамках ПМЭФ дальнейшее развитие сотрудничества, включая привлечение заемного финансирования, организацию размещения облигаций "Россетей" и дочерних компаний, предоставление кредитных лимитов, а также расширение инструментов размещения свободных денежных средств компании, сообщает пресс-служба банка.Стороны также обсудили консолидацию объектов электросетевого комплекса, пилотные проекты по учету потребления электроэнергии и автоматизации сетей."ПСБ обладает значительным опытом в финансировании системообразующих предприятий и предоставляет компаниям доступ ко всем финансовым продуктам и услугам, необходимым как для эффективного ведения бизнеса, так и в рамках реализации значимых для российской экономики проектов и инициатив. С Группой "Россети" мы работаем уже давно, и на сегодняшней встрече обсудили перспективы дальнейшего расширения нашего партнерства, а также наметили пути решения спектра задач, направленных на развитие электросетевого комплекса страны", - приводятся в сообщении слова Фрадкова. В пресс-службе банка напомнили, что ПСБ и "Россети" в 2021 году подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Оно предусматривает финансирование текущей деятельности и инвестпроектов компании и ее дочерних обществ, предоставление банковских гарантий и аккредитивов, услуги эскроу-агента, лизинга, расчетно-кассового и факторингового обслуживания, а также банковское сопровождение контрактов. По условиям соглашения ПСБ участвует во внедрении современных технологий управления финансовыми ресурсами Группы "Россети", предоставляет потребительское и ипотечное кредитование её сотрудникам.

https://ria.ru/20220616/sotrudnichestvo-1795877841.html

https://ria.ru/20220603/psb-1792962558.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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