https://ria.ru/20220616/raspoznavanie-1795808207.html

Сервис распознавания речи группы ЦРТ теперь доступен на 14 языках

Сервис распознавания речи группы ЦРТ теперь доступен на 14 языках - РИА Новости, 16.06.2022

Сервис распознавания речи группы ЦРТ теперь доступен на 14 языках

Группа компаний ЦРТ победила в международном конкурсе GRAM VAANI ASR Challenge 2022, который был посвящен распознаванию спонтанной речи в телефонном канале на... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T16:06

2022-06-16T16:06

2022-06-16T17:45

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Группа компаний ЦРТ победила в международном конкурсе GRAM VAANI ASR Challenge 2022, который был посвящен распознаванию спонтанной речи в телефонном канале на языке хинди, сообщает пресс-служба ЦРТ.В настоящее время распознавание речи от группы ЦРТ доступно на 14 языках: русском, английском, казахском, испанском, арабском, немецком, французском, турецком, бенгальском, филиппинском, фарси, урду, португальском и хинди.В конкурсе GRAM VAANI ASR Challenge было заявлено три трека, R&D-команда группы ЦРТ заняла первые места в каждом из них.Как отметили в компании, спектр возможностей распознавания речи ЦРТ позволяет создавать сложные enterprise-решения: совершенствовать речевую аналитику - автоматизировать работу контактных центров банков, ритейла, телекома, а также создавать диалоговых ассистентов - текстовых и голосовых роботов для крупного бизнеса и государственного сектора. "К примеру, среди проектов ЦРТ — билингвальные виртуальные ассистенты, которые могут общаться с клиентами сразу на нескольких языках, оптимизируя обслуживание в дистанционных каналах, а возможность дополнения диалоговых ассистентов речевой аналитикой и биометрией от одного вендора делает процесс реализации проектов быстрее и удобнее", - говорится в сообщении.Речевые технологии группы ЦРТ используют 27 из крупнейших 50 банков и топ-5 телеком-компаний России. За последние три года с применением технологий ЦРТ реализовано более 280 проектов по цифровизации государственных и муниципальных учреждений в 85 субъектах страны. Решения компании на основе речевых технологий и голосовой биометрии используются в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре, Омане, Иордании, Ливане, Египте, Мексике, Эквадоре, Вьетнаме, Индии и еще 70 странах мира.

https://ria.ru/20220601/assistent-1792367148.html

https://ria.ru/20220127/biometriya-1769688597.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петербургский международный экономический форум (фонд), россия, технологии, центр речевых технологий (црт), новости компаний - экономика, пмэф