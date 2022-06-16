https://ria.ru/20220616/raspoznavanie-1795808207.html
Сервис распознавания речи группы ЦРТ теперь доступен на 14 языках
Сервис распознавания речи группы ЦРТ теперь доступен на 14 языках - РИА Новости, 16.06.2022
Сервис распознавания речи группы ЦРТ теперь доступен на 14 языках
Группа компаний ЦРТ победила в международном конкурсе GRAM VAANI ASR Challenge 2022, который был посвящен распознаванию спонтанной речи в телефонном канале на... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:06
2022-06-16T16:06
2022-06-16T17:45
петербургский международный экономический форум — 2022
петербургский международный экономический форум (фонд)
россия
технологии
центр речевых технологий (црт)
новости компаний - экономика
пмэф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795861752_163:185:2932:1743_1920x0_80_0_0_bdfced46b5da8e1235cae90fed029240.jpg
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Группа компаний ЦРТ победила в международном конкурсе GRAM VAANI ASR Challenge 2022, который был посвящен распознаванию спонтанной речи в телефонном канале на языке хинди, сообщает пресс-служба ЦРТ.В настоящее время распознавание речи от группы ЦРТ доступно на 14 языках: русском, английском, казахском, испанском, арабском, немецком, французском, турецком, бенгальском, филиппинском, фарси, урду, португальском и хинди.В конкурсе GRAM VAANI ASR Challenge было заявлено три трека, R&D-команда группы ЦРТ заняла первые места в каждом из них.Как отметили в компании, спектр возможностей распознавания речи ЦРТ позволяет создавать сложные enterprise-решения: совершенствовать речевую аналитику - автоматизировать работу контактных центров банков, ритейла, телекома, а также создавать диалоговых ассистентов - текстовых и голосовых роботов для крупного бизнеса и государственного сектора. "К примеру, среди проектов ЦРТ — билингвальные виртуальные ассистенты, которые могут общаться с клиентами сразу на нескольких языках, оптимизируя обслуживание в дистанционных каналах, а возможность дополнения диалоговых ассистентов речевой аналитикой и биометрией от одного вендора делает процесс реализации проектов быстрее и удобнее", - говорится в сообщении.Речевые технологии группы ЦРТ используют 27 из крупнейших 50 банков и топ-5 телеком-компаний России. За последние три года с применением технологий ЦРТ реализовано более 280 проектов по цифровизации государственных и муниципальных учреждений в 85 субъектах страны. Решения компании на основе речевых технологий и голосовой биометрии используются в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре, Омане, Иордании, Ливане, Египте, Мексике, Эквадоре, Вьетнаме, Индии и еще 70 странах мира.
https://ria.ru/20220601/assistent-1792367148.html
https://ria.ru/20220127/biometriya-1769688597.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795861752_497:0:2814:1738_1920x0_80_0_0_e7c900138f4c981f5da672d84e5f05f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петербургский международный экономический форум (фонд), россия, технологии, центр речевых технологий (црт), новости компаний - экономика, пмэф
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Группа компаний ЦРТ победила в международном конкурсе GRAM VAANI ASR Challenge 2022, который был посвящен распознаванию спонтанной речи в телефонном канале на языке хинди, сообщает пресс-служба ЦРТ.
В настоящее время распознавание речи от группы ЦРТ доступно на 14 языках: русском, английском, казахском, испанском, арабском, немецком, французском, турецком, бенгальском, филиппинском, фарси, урду, португальском и хинди.
"Участие в международном конкурсе по распознаванию речи на языке хинди — топовый уровень для российских разработчиков — язык экзотичный, сложный, непривычный, а среди конкурентов — в том числе команды, для которых этот язык родной. Именно поэтому победа во всех треках этого конкурса была особо значимой для нас — она демонстрирует не просто распознавание еще одного языка, а филигранные возможности российских разработчиков в области распознавания речи. В настоящее время компания прорабатывает распознавание речи еще на пяти языках", - приводятся в сообщении слова генерального директора группы компаний ЦРТ Дмитрия Дырмовского, выступившего в рамках ПМЭФ
-2022.
В конкурсе GRAM VAANI ASR Challenge было заявлено три трека, R&D-команда группы ЦРТ заняла первые места в каждом из них.
Как отметили в компании, спектр возможностей распознавания речи ЦРТ позволяет создавать сложные enterprise-решения: совершенствовать речевую аналитику - автоматизировать работу контактных центров банков, ритейла, телекома, а также создавать диалоговых ассистентов - текстовых и голосовых роботов для крупного бизнеса и государственного сектора. "К примеру, среди проектов ЦРТ — билингвальные виртуальные ассистенты, которые могут общаться с клиентами сразу на нескольких языках, оптимизируя обслуживание в дистанционных каналах, а возможность дополнения диалоговых ассистентов речевой аналитикой и биометрией от одного вендора делает процесс реализации проектов быстрее и удобнее", - говорится в сообщении.
Речевые технологии группы ЦРТ используют 27 из крупнейших 50 банков и топ-5 телеком-компаний России
. За последние три года с применением технологий ЦРТ реализовано более 280 проектов по цифровизации государственных и муниципальных учреждений в 85 субъектах страны. Решения компании на основе речевых технологий и голосовой биометрии используются в ОАЭ
, Саудовской Аравии
, Катаре
, Омане
, Иордании
, Ливане
, Египте
, Мексике
, Эквадоре
, Вьетнаме
, Индии
и еще 70 странах мира.