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Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области

Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области - РИА Новости, 16.06.2022

Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области

Российские комплексы ПВО за сутки сбили один украинский штурмовик Су-25 и семь беспилотников, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T11:25

2022-06-16T11:25

2022-06-16T11:34

специальная военная операция на украине

россия

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луганская народная республика

су-25

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за сутки сбили один украинский штурмовик Су-25 и семь беспилотников, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Мазановки Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также, сбиты семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Томина Балка, Сухой Ставок Херсонской области, Большие Проходы, Чистоводовка, Малая Камышеваха, Каменка Харьковской области, Золотое Луганской Народной Республики", - сказал он.Кроме того, российская ПВО перехватила ракету "Точка-У" в ЛНР, а также 21 реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган" в ЛНР, ДНР, Херсонской и Харьковской областях.

россия

харьковская область

украина

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

россия, в мире, харьковская область, украина, луганская народная республика, су-25, ситуация в днр и лнр