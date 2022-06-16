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Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области
Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области - РИА Новости, 16.06.2022
Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области
Российские комплексы ПВО за сутки сбили один украинский штурмовик Су-25 и семь беспилотников, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T11:25
2022-06-16T11:25
2022-06-16T11:34
специальная военная операция на украине
россия
в мире
харьковская область
украина
луганская народная республика
су-25
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за сутки сбили один украинский штурмовик Су-25 и семь беспилотников, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Мазановки Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также, сбиты семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Томина Балка, Сухой Ставок Херсонской области, Большие Проходы, Чистоводовка, Малая Камышеваха, Каменка Харьковской области, Золотое Луганской Народной Республики", - сказал он.Кроме того, российская ПВО перехватила ракету "Точка-У" в ЛНР, а также 21 реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган" в ЛНР, ДНР, Херсонской и Харьковской областях.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, харьковская область, украина, луганская народная республика, су-25, ситуация в днр и лнр
11:25 16.06.2022 (обновлено: 11:34 16.06.2022)
Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области
Минобороны: средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области и семь беспилотников