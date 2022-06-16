https://ria.ru/20220616/pushilin-1795675551.html

Пушилин заявил, что не боится покушений

Пушилин заявил, что не боится покушений - РИА Новости, 16.06.2022

Пушилин заявил, что не боится покушений

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что не боится покушений и концентрируется на работе. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T11:01

2022-06-16T11:01

2022-06-16T11:06

донецкая народная республика

денис пушилин

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774582753_0:108:2300:1402_1920x0_80_0_0_822d253a912ae39a868a685c910090dd.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что не боится покушений и концентрируется на работе."Я доверяю нашему министерству госбезопасности. В России я тоже доверяю соответствующим службам. Поэтому я чувствую себя спокойно, я концентрируюсь на работе. Каждый должен заниматься своим направлением", - сказал он, отвечая на вопрос, сколько было попыток покушения на него.По словам Пушилина, "на это нельзя отвлекаться, чтобы это мешало работе, у меня есть свои задачи".

https://ria.ru/20220616/donbass-1795676770.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, денис пушилин, в мире, россия