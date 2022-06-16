https://ria.ru/20220616/pushilin-1795675551.html
Пушилин заявил, что не боится покушений
Пушилин заявил, что не боится покушений - РИА Новости, 16.06.2022
Пушилин заявил, что не боится покушений
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что не боится покушений и концентрируется на работе. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T11:01
2022-06-16T11:01
2022-06-16T11:06
донецкая народная республика
денис пушилин
в мире
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что не боится покушений и концентрируется на работе."Я доверяю нашему министерству госбезопасности. В России я тоже доверяю соответствующим службам. Поэтому я чувствую себя спокойно, я концентрируюсь на работе. Каждый должен заниматься своим направлением", - сказал он, отвечая на вопрос, сколько было попыток покушения на него.По словам Пушилина, "на это нельзя отвлекаться, чтобы это мешало работе, у меня есть свои задачи".
https://ria.ru/20220616/donbass-1795676770.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, денис пушилин, в мире, россия
11:01 16.06.2022 (обновлено: 11:06 16.06.2022)
Пушилин заявил, что не боится покушений
Глава ДНР Пушилин заявил, что не боится покушений и концентрируется на работе