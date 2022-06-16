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ПСБ развивает финансовые механизмы ГЧП для МСБ - РИА Новости, 16.06.2022
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ПСБ развивает финансовые механизмы ГЧП для МСБ
ПСБ развивает финансовые механизмы ГЧП для МСБ - РИА Новости, 16.06.2022
ПСБ развивает финансовые механизмы ГЧП для МСБ
ПСБ на площадке Петербургского международного экономического форума подписал ряд соглашений, предусматривающих развитие сотрудничества в сфере... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T14:21
2022-06-16T14:21
новости компаний - экономика
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пмэф
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - ПСБ на площадке Петербургского международного экономического форума подписал ряд соглашений, предусматривающих развитие сотрудничества в сфере государственно-частного партнерства и концессионных инициатив, ориентированных на малый и средний бизнес, сообщает пресс-служба ПСБ.В рамках совместной работы над такими проектами банк будет предоставлять кредитные средства на их реализацию.В частности, трехстороннее соглашение о сотрудничестве подписано между ПСБ, ВЭБ.РФ и Национальным Центром ГЧП. Стороны намерены разрабатывать и внедрять типовые решения для массовой реализации проектов государственно-частного партнерства с участием субъектов МСП, включая объекты спорта, ЖКХ, дошкольного образования и объектов других отраслей. Планируется, что партнеры предложат бизнесу готовые решения для инвестиций в инфраструктурные, социально значимые объекты с помощью механизмов ГЧП.ПСБ также подписал соглашение с ООО "Системные концессии", в рамках которого стороны будут выстраивать и укреплять коммерческое сотрудничество в области реализации проектов ГЧП. Такое взаимодействие направлено на увеличение количества региональных частных концессионных инициатив, развивающих социальную и производственную инфраструктуру в России.
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новости компаний - экономика, псб (банк псб), пмэф, россия
14:21 16.06.2022
 

ПСБ развивает финансовые механизмы ГЧП для МСБ

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - ПСБ на площадке Петербургского международного экономического форума подписал ряд соглашений, предусматривающих развитие сотрудничества в сфере государственно-частного партнерства и концессионных инициатив, ориентированных на малый и средний бизнес, сообщает пресс-служба ПСБ.
В рамках совместной работы над такими проектами банк будет предоставлять кредитные средства на их реализацию.
ПСБ
Вчера, 11:21
ПСБ и власти Ленобласти договорились о реализации совместных проектов
В частности, трехстороннее соглашение о сотрудничестве подписано между ПСБ, ВЭБ.РФ и Национальным Центром ГЧП. Стороны намерены разрабатывать и внедрять типовые решения для массовой реализации проектов государственно-частного партнерства с участием субъектов МСП, включая объекты спорта, ЖКХ, дошкольного образования и объектов других отраслей. Планируется, что партнеры предложат бизнесу готовые решения для инвестиций в инфраструктурные, социально значимые объекты с помощью механизмов ГЧП.
ПСБ также подписал соглашение с ООО "Системные концессии", в рамках которого стороны будут выстраивать и укреплять коммерческое сотрудничество в области реализации проектов ГЧП. Такое взаимодействие направлено на увеличение количества региональных частных концессионных инициатив, развивающих социальную и производственную инфраструктуру в России.
"Государственно-частное партнерство, получившее в текущих условиях новый импульс, открывает дополнительные возможности для реализации инфраструктурных проектов в России с участием малого и среднего бизнеса. Подписанные соглашения будут способствовать росту количества концессионных договоров, направленных на создание социальной и производственной инфраструктуры в регионах, а также разработке организационно-правовых и экономических условий реализации проектов ГЧП", - сказал заместитель председателя ПСБ Константин Басманов.
 
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