https://ria.ru/20220616/psb-1795762509.html

ПСБ развивает финансовые механизмы ГЧП для МСБ

ПСБ развивает финансовые механизмы ГЧП для МСБ - РИА Новости, 16.06.2022

ПСБ развивает финансовые механизмы ГЧП для МСБ

ПСБ на площадке Петербургского международного экономического форума подписал ряд соглашений, предусматривающих развитие сотрудничества в сфере... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T14:21

2022-06-16T14:21

2022-06-16T14:21

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - ПСБ на площадке Петербургского международного экономического форума подписал ряд соглашений, предусматривающих развитие сотрудничества в сфере государственно-частного партнерства и концессионных инициатив, ориентированных на малый и средний бизнес, сообщает пресс-служба ПСБ.В рамках совместной работы над такими проектами банк будет предоставлять кредитные средства на их реализацию.В частности, трехстороннее соглашение о сотрудничестве подписано между ПСБ, ВЭБ.РФ и Национальным Центром ГЧП. Стороны намерены разрабатывать и внедрять типовые решения для массовой реализации проектов государственно-частного партнерства с участием субъектов МСП, включая объекты спорта, ЖКХ, дошкольного образования и объектов других отраслей. Планируется, что партнеры предложат бизнесу готовые решения для инвестиций в инфраструктурные, социально значимые объекты с помощью механизмов ГЧП.ПСБ также подписал соглашение с ООО "Системные концессии", в рамках которого стороны будут выстраивать и укреплять коммерческое сотрудничество в области реализации проектов ГЧП. Такое взаимодействие направлено на увеличение количества региональных частных концессионных инициатив, развивающих социальную и производственную инфраструктуру в России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, псб (банк псб), пмэф, россия