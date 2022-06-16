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Киев инсценировал в Одессе удар по медучреждению для обвинения России - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/provokatsiya-1795935117.html
Киев инсценировал в Одессе удар по медучреждению для обвинения России
Киев инсценировал в Одессе удар по медучреждению для обвинения России - РИА Новости, 16.06.2022
Киев инсценировал в Одессе удар по медучреждению для обвинения России
Украина 11 июня в Одессе инсценировала удар по медучреждению, который якобы нанесли российские военные, сообщил руководитель Межведомственного координационного... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T21:35
2022-06-16T23:01
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
одесса
россия
украина
донбасс
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Украина 11 июня в Одессе инсценировала удар по медучреждению, который якобы нанесли российские военные, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Генерал-полковник предупредил, что украинские власти планируют распространить ее в западных СМИ и Сети.По словам Мизинцева, полиция и СБУ оцепили место проведения инсценировки, чтобы мирные жители не могли ее снять на мобильные телефоны."В качестве актеров в ней (инсценировке. — Прим. ред.) участвовали около десяти человек, в том числе дети, одетые в больничные пижамы и гражданскую одежду со следами крови. Участники постановочной съемки имитировали бегство от здания медучреждения с криками: "Больницу бомбят, спасайтесь!" — добавил генерал-полковник.Он подчеркнул, что киевский режим продолжает осуществлять провокации с целью обвинить Вооруженные силы России в военных преступлениях и дискредитировать их перед мировой общественностью.Он в очередной раз подчеркнул, что в ходе специальной военной операции российская армия исключительно гуманно относится к мирному населению и не наносит ударов по гражданской инфраструктуре, в отличие от украинских вооруженных формирований.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220616/natsionalisty-1795935940.html
https://ria.ru/20220609/druzhkovka-1794421879.html
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вооруженные силы украины, одесса, россия, украина, донбасс, владимир путин, в мире, служба безопасности украины
21:35 16.06.2022 (обновлено: 23:01 16.06.2022)
 
Киев инсценировал в Одессе удар по медучреждению для обвинения России

Минобороны России: ВСУ сняли ролик с провокацией в одесском медучреждении

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Украина 11 июня в Одессе инсценировала удар по медучреждению, который якобы нанесли российские военные, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Одиннадцатого июня в Одессе специалистами 83-го центра информационно-психологических операций ВСУ проведена постановочная съемка результатов удара по медицинскому учреждению (улица Старопортофранковская, 46А), якобы нанесенного российскими Вооруженными силами", — заявил он.

Генерал-полковник предупредил, что украинские власти планируют распространить ее в западных СМИ и Сети.
По словам Мизинцева, полиция и СБУ оцепили место проведения инсценировки, чтобы мирные жители не могли ее снять на мобильные телефоны.
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"В качестве актеров в ней (инсценировке. — Прим. ред.) участвовали около десяти человек, в том числе дети, одетые в больничные пижамы и гражданскую одежду со следами крови. Участники постановочной съемки имитировали бегство от здания медучреждения с криками: "Больницу бомбят, спасайтесь!" — добавил генерал-полковник.
Он подчеркнул, что киевский режим продолжает осуществлять провокации с целью обвинить Вооруженные силы России в военных преступлениях и дискредитировать их перед мировой общественностью.
Он в очередной раз подчеркнул, что в ходе специальной военной операции российская армия исключительно гуманно относится к мирному населению и не наносит ударов по гражданской инфраструктуре, в отличие от украинских вооруженных формирований.
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По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныОдессаРоссияУкраинаДонбассВладимир ПутинВ миреСлужба безопасности Украины
 
 
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