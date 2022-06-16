21:35 16.06.2022 (обновлено: 23:01 16.06.2022)
Киев инсценировал в Одессе удар по медучреждению для обвинения России
Минобороны России: ВСУ сняли ролик с провокацией в одесском медучреждении
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Украина 11 июня в Одессе инсценировала удар по медучреждению, который якобы нанесли российские военные, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Одиннадцатого июня в Одессе специалистами 83-го центра информационно-психологических операций ВСУ проведена постановочная съемка результатов удара по медицинскому учреждению (улица Старопортофранковская, 46А), якобы нанесенного российскими Вооруженными силами", — заявил он.
Генерал-полковник предупредил, что украинские власти планируют распространить ее в западных СМИ и Сети.
По словам Мизинцева, полиция и СБУ оцепили место проведения инсценировки, чтобы мирные жители не могли ее снять на мобильные телефоны.
"В качестве актеров в ней (инсценировке. — Прим. ред.) участвовали около десяти человек, в том числе дети, одетые в больничные пижамы и гражданскую одежду со следами крови. Участники постановочной съемки имитировали бегство от здания медучреждения с криками: "Больницу бомбят, спасайтесь!" — добавил генерал-полковник.
Он подчеркнул, что киевский режим продолжает осуществлять провокации с целью обвинить Вооруженные силы России в военных преступлениях и дискредитировать их перед мировой общественностью.
Он в очередной раз подчеркнул, что в ходе специальной военной операции российская армия исключительно гуманно относится к мирному населению и не наносит ударов по гражданской инфраструктуре, в отличие от украинских вооруженных формирований.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.