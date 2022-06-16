https://ria.ru/20220616/provokatsiya-1795935117.html

Киев инсценировал в Одессе удар по медучреждению для обвинения России

Киев инсценировал в Одессе удар по медучреждению для обвинения России - РИА Новости, 16.06.2022

Киев инсценировал в Одессе удар по медучреждению для обвинения России

Украина 11 июня в Одессе инсценировала удар по медучреждению, который якобы нанесли российские военные, сообщил руководитель Межведомственного координационного... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T21:35

2022-06-16T21:35

2022-06-16T23:01

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

одесса

россия

украина

донбасс

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Украина 11 июня в Одессе инсценировала удар по медучреждению, который якобы нанесли российские военные, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Генерал-полковник предупредил, что украинские власти планируют распространить ее в западных СМИ и Сети.По словам Мизинцева, полиция и СБУ оцепили место проведения инсценировки, чтобы мирные жители не могли ее снять на мобильные телефоны."В качестве актеров в ней (инсценировке. — Прим. ред.) участвовали около десяти человек, в том числе дети, одетые в больничные пижамы и гражданскую одежду со следами крови. Участники постановочной съемки имитировали бегство от здания медучреждения с криками: "Больницу бомбят, спасайтесь!" — добавил генерал-полковник.Он подчеркнул, что киевский режим продолжает осуществлять провокации с целью обвинить Вооруженные силы России в военных преступлениях и дискредитировать их перед мировой общественностью.Он в очередной раз подчеркнул, что в ходе специальной военной операции российская армия исключительно гуманно относится к мирному населению и не наносит ударов по гражданской инфраструктуре, в отличие от украинских вооруженных формирований.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220616/natsionalisty-1795935940.html

https://ria.ru/20220609/druzhkovka-1794421879.html

https://ria.ru/20220608/odessa-1794089073.html

одесса

россия

украина

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