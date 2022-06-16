Пушков указал на крупный просчет США
Сенатор Пушков заявил, что санкции навредили самим США и не повлияли на политику России
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Санкционная политика Вашингтона привела к тому, что урон был нанесен американской экономике, ограничения никак не повлияли на политику России. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор Алексей Пушков.
"США не нашли нужного баланса между нанесением ущерба России и нанесением вреда самим себе и своим союзникам. То есть их санкции стали вредить американской экономике вместо того, чтобы заставить Москву изменить политику", - написал парламентарий.
Такое положение вещей, отметил Пушков, означает, что санкции были плохо просчитаны, а их негативный эффект для США не предусмотрели.
Ранее заместитель министра финансов Уолли Адейемо заявил, что США обеспокоены, что введенные на фоне спецоперации на Украине антироссийские санкции могут стать избыточными.
Западные страны ввели санкции против Москвы после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили активы российских банков. Многие компании заявили о приостановке деятельности на территории страны.
Вместе с тем нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в США и Европе, столкнувшимся с небывалом ростом цен на топливо и продукты питания. Так, в Соединенных Штатах инфляция по итогам мая ускорилась до 8,6 процента — это максимум с декабря 1981 года, а цены на бензин 10 июня впервые в истории поднялись выше пяти долларов за галлон. ФРС в целях борьбы с инфляцией ранее повысила базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 0,75-1 процента.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.