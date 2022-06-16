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Более 4 млрд рублей проинвестируют в производство мяса курицы в Подмосковье - РИА Новости, 16.06.2022
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Новости Подмосковья
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Более 4 млрд рублей проинвестируют в производство мяса курицы в Подмосковье
Более 4 млрд рублей проинвестируют в производство мяса курицы в Подмосковье - РИА Новости, 16.06.2022
Более 4 млрд рублей проинвестируют в производство мяса курицы в Подмосковье
Инвестиции в расширение производства мяса курицы в Московской области составят более 4 миллиардов рублей, объём производства увеличится с 226 тысяч тонн птицы... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:55
2022-06-16T12:55
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Инвестиции в расширение производства мяса курицы в Московской области составят более 4 миллиардов рублей, объём производства увеличится с 226 тысяч тонн птицы до 670 тысяч тонн, рассказал РИА Новости зампред регионального правительства Георгий Филимонов.Он уточнил что птицефабрика в Наро-Фоминском городском округе создаст новый репродуктор для гибридов кур мясного направления. Сумма инвестиций составит 4,6 миллиарда рублей - собственные средства компании и льготный кредит.
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московская область (подмосковье), экономика
12:55 16.06.2022
 

Более 4 млрд рублей проинвестируют в производство мяса курицы в Подмосковье

© РИА НовостиКуры
Куры - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости
Куры
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Инвестиции в расширение производства мяса курицы в Московской области составят более 4 миллиардов рублей, объём производства увеличится с 226 тысяч тонн птицы до 670 тысяч тонн, рассказал РИА Новости зампред регионального правительства Георгий Филимонов.
"В рамках стимулирования и развития сельского хозяйства в Московской области по этому проекту к 2025 году планируется, что новый репродуктор обеспечит производство до 670 тысяч тонн мяса бройлеров в год. Сегодня все птицефабрики Подмосковья производят порядка 226 тысяч тонн птицы на убой. Таким образом ожидается четырёхкратный общий рост производства по отношению к текущим показателям региона", - сказал Филимонов.
Он уточнил что птицефабрика в Наро-Фоминском городском округе создаст новый репродуктор для гибридов кур мясного направления. Сумма инвестиций составит 4,6 миллиарда рублей - собственные средства компании и льготный кредит.
"Московская область в соответствии с государственной программой "Сельское хозяйство Подмосковья" возместит птицефабрике часть прямых понесенных затрат на создание репродукторов, выделит субсидии на приобретение молодняка сельскохозяйственной птицы, обеспечит льготное кредитование, а также предоставит налоговые льготы", - добавил зампред.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Экономика
 
 
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