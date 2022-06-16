https://ria.ru/20220616/proizvodstvo-1795730081.html

Более 4 млрд рублей проинвестируют в производство мяса курицы в Подмосковье

Более 4 млрд рублей проинвестируют в производство мяса курицы в Подмосковье - РИА Новости, 16.06.2022

Более 4 млрд рублей проинвестируют в производство мяса курицы в Подмосковье

Инвестиции в расширение производства мяса курицы в Московской области составят более 4 миллиардов рублей, объём производства увеличится с 226 тысяч тонн птицы... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T12:55

2022-06-16T12:55

2022-06-16T12:55

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

экономика

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Инвестиции в расширение производства мяса курицы в Московской области составят более 4 миллиардов рублей, объём производства увеличится с 226 тысяч тонн птицы до 670 тысяч тонн, рассказал РИА Новости зампред регионального правительства Георгий Филимонов.Он уточнил что птицефабрика в Наро-Фоминском городском округе создаст новый репродуктор для гибридов кур мясного направления. Сумма инвестиций составит 4,6 миллиарда рублей - собственные средства компании и льготный кредит.

https://ria.ru/20220606/agrarii-1793514093.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), экономика