Более 4 млрд рублей проинвестируют в производство мяса курицы в Подмосковье
Куры
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Инвестиции в расширение производства мяса курицы в Московской области составят более 4 миллиардов рублей, объём производства увеличится с 226 тысяч тонн птицы до 670 тысяч тонн, рассказал РИА Новости зампред регионального правительства Георгий Филимонов.
"В рамках стимулирования и развития сельского хозяйства в Московской области по этому проекту к 2025 году планируется, что новый репродуктор обеспечит производство до 670 тысяч тонн мяса бройлеров в год. Сегодня все птицефабрики Подмосковья производят порядка 226 тысяч тонн птицы на убой. Таким образом ожидается четырёхкратный общий рост производства по отношению к текущим показателям региона", - сказал Филимонов.
Он уточнил что птицефабрика в Наро-Фоминском городском округе создаст новый репродуктор для гибридов кур мясного направления. Сумма инвестиций составит 4,6 миллиарда рублей - собственные средства компании и льготный кредит.
"Московская область в соответствии с государственной программой "Сельское хозяйство Подмосковья" возместит птицефабрике часть прямых понесенных затрат на создание репродукторов, выделит субсидии на приобретение молодняка сельскохозяйственной птицы, обеспечит льготное кредитование, а также предоставит налоговые льготы", - добавил зампред.