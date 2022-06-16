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ПСБ поддержит развитие ключевых проектов Республики Алтай - РИА Новости, 16.06.2022
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ПСБ поддержит развитие ключевых проектов Республики Алтай
ПСБ поддержит развитие ключевых проектов Республики Алтай - РИА Новости, 16.06.2022
ПСБ поддержит развитие ключевых проектов Республики Алтай
ПСБ и Республика Алтай подписали на ПМЭФ-2022 соглашение об участии банка в ключевых проектах региона, развитии в республике современных банковских технологий,... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T15:03
2022-06-16T15:07
петербургский международный экономический форум — 2022
псб (банк псб)
промсвязьбанк
петр фрадков
экономика
олег хорохордин
республика алтай
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. ПСБ и Республика Алтай подписали на ПМЭФ-2022 соглашение об участии банка в ключевых проектах региона, развитии в республике современных банковских технологий, сообщает пресс-служба банка.В частности, банк обеспечит возможности для внедрения и развития современных банковских технологий и инфраструктуры в республике, предоставит доступные условия ипотечного кредитования для жителей региона, в том числе льготного, а также поддержит проекты жилищного строительства на территории Республики Алтай. Кроме того, ПСБ планирует принять участие в инвестиционной программе региона и реализации ключевых проектов, запустить специальные программы для предпринимателей, а также стать опорным банком по комплексному банковскому обслуживанию для социально значимых государственных предприятий. "Сегодня мы закрепили наши совместные с правительством Республики Алтай намерения реализовывать важные и значимые инициативы для жителей и бизнеса региона. Все дальнейшие совместные шаги призваны развивать экономику, социальную сферу, инфраструктуру, строительный рынок жилья области. Банк задействует свой опыт, лучшие практики, финансовые возможности, современные банковские технологи для поддержки жителей и предприятий республики", – сказал на подписании соглашения председатель ПСБ Петр Фрадков.Как отметил председатель правительства Республики Алтай Олег Хорохордин, с начала этого года темпы жилищного строительства на территории региона выросли более чем на 24%, а развитие ипотечных программ даст возможность укрепить это направление, сделать его более доступным для представителей бюджетной сферы и жителей в целом."Соглашение будет максимально способствовать дальнейшему развитию Республики Алтай, включая реализацию важных социально значимых и иных инфраструктурных проектов. В частности, поддержка системы кредитования, в том числе в рамках госпрограмм, позволит оказать помощь бизнесу в непростых условиях современности", - подчеркнул Хорохордин.
https://ria.ru/20220616/psb-1795762509.html
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псб (банк псб), промсвязьбанк, петр фрадков, экономика, олег хорохордин, республика алтай, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
15:03 16.06.2022 (обновлено: 15:07 16.06.2022)
 

ПСБ поддержит развитие ключевых проектов Республики Алтай

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПМЭФ-2022. Работа форума
ПМЭФ-2022. Работа форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. ПСБ и Республика Алтай подписали на ПМЭФ-2022 соглашение об участии банка в ключевых проектах региона, развитии в республике современных банковских технологий, сообщает пресс-служба банка.
В частности, банк обеспечит возможности для внедрения и развития современных банковских технологий и инфраструктуры в республике, предоставит доступные условия ипотечного кредитования для жителей региона, в том числе льготного, а также поддержит проекты жилищного строительства на территории Республики Алтай.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 14:21
ПСБ развивает финансовые механизмы ГЧП для МСБ
Кроме того, ПСБ планирует принять участие в инвестиционной программе региона и реализации ключевых проектов, запустить специальные программы для предпринимателей, а также стать опорным банком по комплексному банковскому обслуживанию для социально значимых государственных предприятий.
"Сегодня мы закрепили наши совместные с правительством Республики Алтай намерения реализовывать важные и значимые инициативы для жителей и бизнеса региона. Все дальнейшие совместные шаги призваны развивать экономику, социальную сферу, инфраструктуру, строительный рынок жилья области. Банк задействует свой опыт, лучшие практики, финансовые возможности, современные банковские технологи для поддержки жителей и предприятий республики", – сказал на подписании соглашения председатель ПСБ Петр Фрадков.
Как отметил председатель правительства Республики Алтай Олег Хорохордин, с начала этого года темпы жилищного строительства на территории региона выросли более чем на 24%, а развитие ипотечных программ даст возможность укрепить это направление, сделать его более доступным для представителей бюджетной сферы и жителей в целом.
"Соглашение будет максимально способствовать дальнейшему развитию Республики Алтай, включая реализацию важных социально значимых и иных инфраструктурных проектов. В частности, поддержка системы кредитования, в том числе в рамках госпрограмм, позволит оказать помощь бизнесу в непростых условиях современности", - подчеркнул Хорохордин.
ПСБ
Вчера, 11:21
ПСБ и власти Ленобласти договорились о реализации совместных проектов
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ПСБ (Банк ПСБ)ПромсвязьбанкПетр ФрадковЭкономикаОлег ХорохординРеспублика АлтайПМЭФПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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