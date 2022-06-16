https://ria.ru/20220616/proekty-1795784075.html

ПСБ поддержит развитие ключевых проектов Республики Алтай

ПСБ поддержит развитие ключевых проектов Республики Алтай - РИА Новости, 16.06.2022

ПСБ поддержит развитие ключевых проектов Республики Алтай

ПСБ и Республика Алтай подписали на ПМЭФ-2022 соглашение об участии банка в ключевых проектах региона, развитии в республике современных банковских технологий,... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T15:03

2022-06-16T15:03

2022-06-16T15:07

петербургский международный экономический форум — 2022

псб (банк псб)

промсвязьбанк

петр фрадков

экономика

олег хорохордин

республика алтай

пмэф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795767279_0:0:3056:1718_1920x0_80_0_0_bf09d2795f9a411c1a747b10f13e83a7.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. ПСБ и Республика Алтай подписали на ПМЭФ-2022 соглашение об участии банка в ключевых проектах региона, развитии в республике современных банковских технологий, сообщает пресс-служба банка.В частности, банк обеспечит возможности для внедрения и развития современных банковских технологий и инфраструктуры в республике, предоставит доступные условия ипотечного кредитования для жителей региона, в том числе льготного, а также поддержит проекты жилищного строительства на территории Республики Алтай. Кроме того, ПСБ планирует принять участие в инвестиционной программе региона и реализации ключевых проектов, запустить специальные программы для предпринимателей, а также стать опорным банком по комплексному банковскому обслуживанию для социально значимых государственных предприятий. "Сегодня мы закрепили наши совместные с правительством Республики Алтай намерения реализовывать важные и значимые инициативы для жителей и бизнеса региона. Все дальнейшие совместные шаги призваны развивать экономику, социальную сферу, инфраструктуру, строительный рынок жилья области. Банк задействует свой опыт, лучшие практики, финансовые возможности, современные банковские технологи для поддержки жителей и предприятий республики", – сказал на подписании соглашения председатель ПСБ Петр Фрадков.Как отметил председатель правительства Республики Алтай Олег Хорохордин, с начала этого года темпы жилищного строительства на территории региона выросли более чем на 24%, а развитие ипотечных программ даст возможность укрепить это направление, сделать его более доступным для представителей бюджетной сферы и жителей в целом."Соглашение будет максимально способствовать дальнейшему развитию Республики Алтай, включая реализацию важных социально значимых и иных инфраструктурных проектов. В частности, поддержка системы кредитования, в том числе в рамках госпрограмм, позволит оказать помощь бизнесу в непростых условиях современности", - подчеркнул Хорохордин.

https://ria.ru/20220616/psb-1795762509.html

https://ria.ru/20220616/psb-1795681958.html

республика алтай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

псб (банк псб), промсвязьбанк, петр фрадков, экономика, олег хорохордин, республика алтай, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)